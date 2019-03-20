Утро в Ижевске: пробуждение бурого мишки, приход кори и возможное возвращение перевода стрелок
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 20 марта, среда. В городе сегодня будут небольшие осадки. Днем до +5 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
- Прицеп КамАЗа с досками упал на рабочих в Удмуртии
- Ижевчане находят проснувшихся бабочек
- Призы за пятерки: ижевские школьники могут выиграть ноутбук
- В зоопарке Удмуртии проснулся бурый медведь Гоша
- Житель Удмуртии угнал «Лексус» и устроил ДТП
- В России начнут сокращать чиновников
Далее с подробностями:
Теряем 12 солнечных дней
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Госдуме предложили вернуть страну к переходу на летнее и зимнее время. «Комсомолка» пристально следит за темой уже пятый год. И вот какие аргументы выдвигают сторонники реформы (продолжение).
В Удмуртию пришла корь
Наступление кори
В 2019 году вспышки кори регистрируются по всему миру. Недавно первого заболевшего в 2019 году зарегистрировали и в Удмуртии. Стоит ли бояться эпидемии кори в республике? Для кого болезнь наиболее опасна и как от нее защититься? «Комсомолка» отвечает на популярные вопросы.
Восстановление скверов и парков
Скверы обновятся
В 2019 году в Ижевске планируют благоустроить 5 общественных пространств. Работы будут выполнены в рамках программы «Формирование современной городской среды». О каких площадках идет речь и как они выглядят сейчас, выяснила «Комсомолка» (продолжение).
ИСТОЧНИК KP.RU
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