Утро в Ижевске: пробуждение бурого мишки, приход кори и возможное возвращение перевода стрелок

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 20 марта, среда. В городе сегодня будут небольшие осадки. Днем до +5 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Прицеп КамАЗа с досками упал на рабочих в Удмуртии

- Ижевчане находят проснувшихся бабочек

- Призы за пятерки: ижевские школьники могут выиграть ноутбук

- В зоопарке Удмуртии проснулся бурый медведь Гоша

- Житель Удмуртии угнал «Лексус» и устроил ДТП

- В России начнут сокращать чиновников

Далее с подробностями:

Теряем 12 солнечных дней

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Госдуме предложили вернуть страну к переходу на летнее и зимнее время. «Комсомолка» пристально следит за темой уже пятый год. И вот какие аргументы выдвигают сторонники реформы (продолжение).

В Удмуртию пришла корь

Наступление кори

В 2019 году вспышки кори регистрируются по всему миру. Недавно первого заболевшего в 2019 году зарегистрировали и в Удмуртии. Стоит ли бояться эпидемии кори в республике? Для кого болезнь наиболее опасна и как от нее защититься? «Комсомолка» отвечает на популярные вопросы.

Восстановление скверов и парков

Скверы обновятся

В 2019 году в Ижевске планируют благоустроить 5 общественных пространств. Работы будут выполнены в рамках программы «Формирование современной городской среды». О каких площадках идет речь и как они выглядят сейчас, выяснила «Комсомолка» (продолжение).