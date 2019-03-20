«Ей 83, а она все еще работает!»: Старейшая династия Удмуртии почти 1000 лет работает в сельском хозяйстве

Общий трудовой стаж династии Морозовых из Можгинского района - почти 1000 лет. С довоенного времени, поколение за поколением, Морозовы работают в сельском хозяйстве кто трактористом, кто пчеловодом, кто бухгалтером.

- Династию начали мои бабушка с дедушкой - Татьяна Захаровна и Иван Васильевич. Бабушка одна растила пятерых сыновей и дочку - дед ушел на фронт и в 1942 году пропал без вести. От него пришло всего одно письмо, которое мы часто перечитываем в кругу семьи. А копии письма есть в каждой семье Морозовых, - рассказывает Анатолий Аркадьевич.

Династия встречает Анатолия Морозова (в центре), прибывшего с армии

Все шестеро детей Татьяны и Ивана остались работать в колхозе. Старший сын Аркадий стал известным в Удмуртии пчеловодом, а его жена Люция - помощником пчеловода. Михаил работал конюхом, его супруга Раида - телятницей. Виктор - трактористом и механиком, его супруга Мария - учительницей биологии. Федор стал передовым комбайнером и трактористом, помощницей в этом деле была его жена Раиса. Младший из братьев Семен работал шофером колхоза, а затем слесарем газохозяйства, супруга Валентина - бухгалтером.

ПОЧТАЛЬОН В 83

Единственной дочери Татьяны Захаровны и Ивана Васильевича Валентине сейчас 83. Сегодня она самый старший представитель династии.

- Тетя все еще работает! В молодости работала животноводом в колхозе, потом сельским почтальоном - на лошади развозила почту. Проработала там до пенсии, потом еще несколько лет, будучи пенсионеркой, работала. А последние 10 лет помогает безвозмездно своим племянницам, которые там работают. Пешком обходит всю деревню. У нее девиз такой - движение - это жизнь. Болеет, но идет работать, - говорит Анатолий Аркадьевич.

Слева направо: Анатолий Аркадьевич, его супруга Галина Васильевна, тетя Валентина Ивановна и Ирина Анисимовна, супруга брата

- Без нее ни сенокос, ни сбор урожая не проходит. Первая придет! Причем не просто руководить процессом идет, а за мешки берется! Если на празднование не пригласишь - не обидится, а если на работу не позвали, очень обижается, - добавляет Ирина Анисимовна.

«САЖАЕМ ВМЕСТЕ, УБИРАЕМ ВМЕСТЕ»

Любовь к труду - черта всех Морозовых. Ни летом, ни зимой они не сидят без дела - помимо работы, у каждого свое хозяйство и десятки соток земли. Но хозяйство поднимают Морозовы всегда вместе. Это стало семейной традицией.

Архивные документы и фотографии члены семьи бережно хранят, передавая из поколения в поколение. Например, письмо основателя династии с фронта

- Картошку сажаем вместе, убираем тоже вместе. Сенокос точно также. Сначала на одном участке, потом на втором, третьем. И в полночь, и в ночь работаем. Больше нас никого в огородах не бывает: нас там по 15-17 человек, - улыбается Ирина Анисимовна.

- Да-да, всякое бывает при уборке сена, - отмечает Валентина Ивановна.

Вместе собираются Морозовы и на праздники. Самый любимый в семье - Пасха. В этот день 3 поколения собираются в большом гостеприимном доме Анатолия Аркадьевича и его супруги Галины Васильевны.

СТЕРЖЕНЬ СЕМЬИ

Анатолий Аркадьевич - самый старший в третьем поколении. Его называют стержнем семьи. Впрочем, и в деревне многое ложится на его плечи.

- У нас тут есть родник рядом, Анатолий всегда за ним ухаживает, на Крещение дорожку чистит, свет проводит, прорубь делает, - говорит Ирина Анисимовна.

- Чтобы красиво было. Всю жизнь с народом работал, и сейчас по долгу службы делаю, - скромно отвечает Анатолий Аркадьевич.

Службой глава семейства называет работу главой поселения - уже будучи пенсионером он возглавил деревню. Сейчас Анатолий Аркадьевич на заслуженном отдыхе.

- Все успевают! Везде всегда скошено! Мы даже перед воротами иногда не успеваем скосить, а у них всегда все чисто. Ночами, что ли, работают? - задается вопросом Ирина Анисимовна.

В 2018 году династия Морозовых стала «Старейшей династией» Удмуртии

У Анатолия Аркадьевича и его жена Галины достаточно большое хозяйство. Но супруги не ограничиваются только ведением быта. Галина Васильевна, например, занимается художественной самодеятельностью и рукоделием - повсюду в доме Морозовых вышитые салфетки и подушки.

- Было бы здоровье, а работа всегда найдется, - отмечают члены семьи.

«ЖИВЕМ ДУША В ДУШУ»

- Кто-то страдает, что не с кем провести день рождения, а ко мне вот человек 25 собирается! И это в основном родня. Иногда даже выбирать приходится, кого приглашать, - шутит Анатолий Аркадиевич.

Праздники Морозовы отмечают обычно по два дня - кто не успел зайти в гости в первый день, приходят на второй.

- Бывает, родные братья ссорятся, а мы, двоюродные-троюродные, душа в душу живем!

Фото: архив Морозовых

ПРАЗДНИК ДЛЯ ОДНОСЕЛЬЧАН

История династии началась в Новопольске. Там Морозовы все время проводили вместе. Например, летом ловили пескарей в речке, варили уху на природе и угощали всю деревню. А когда ходили за грибами и ягодами, собирались под большой березой, которую посадила бабушка Татьяна.

Но в 80-90-е деревня стала неперспективной, и Морозовы перебрались в соседнюю деревню. И уже там продолжили сохранять традиции.

Сейчас благодаря Морозовым в Новопольском проходят праздники для односельчан.

Фото: архив Морозовых

- Нечасто получается, - признается Анатолий Аркадьевич, - но стараемся организовать. И своей династией на малой родине собираемся.

ИЗ ВАСИЛЬЕВЫХ В МОРОЗОВЫ

Основатели династии Морозовых сначала носили другую фамилию.

- Отец мой – Аркадий – в школе еще учился Васильевым, а потом наша фамилия каким-то образом поменялась. Тетя уже Васильевой не была, Морозовой сразу. В годы репрессии, наверное, взяли такую фамилию, - рассказывает Анатолий.

- Никто не знает, откуда эта фамилия взялась, - говорит самая старшая представительница династии Валентина Ивановна.

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