Кружки для детей в Ижевске: кулинария, робототехника, фехтование и другие секции, на которые можно записать ребенка

«Комсомолка» собрала список кружков и секций, которые помогут развить творческие способности школьника и определиться с будущей профессией.

Фотография

Основы творческой фотографии, фотошоп и художественная ретушь - в фотошколе «Фокус» обучиться искусству фотографии с нуля до профессионального уровня ребята смогут за два месяца.

Для кого: дети с 14 лет

Цена: 11 000 рублей.

Адрес: фотошкола «Фокус», ул. Карла Маркса, 244

Телефон: 55-99-44

Радиоконструирование

Курсы помогут расширить кругозор ребенка и разовьют его творческие способности. Ученики познакомятся с основами радиоэлектроники и радиотехники и научатся сборке радиоэлектронных устройств.

Для кого: дети 12-18 лет.

Цена: бесплатно

Адрес: Дворец детского юношеского творчества, ул. Кирова, 17

Телефон: 43-08-02

Астрономия

На курсах по астрономии детей научат выполнять лабораторные эксперименты, проводить астрономические наблюдения небесных тел, представлять и защищать свои работы на конкурсах и конференциях.

Для кого: дети 12-18 лет

Цена: бесплатно

Адрес: Дворец детского юношеского творчества, Кирова, 17

Телефон: 43-01-91

Фото: foto_bryansk_sm-news_ru

Кулинария

Салаты и десерты, напитки и закуски - в детском кулинарном клубе «Облака» ребята научатся готовить, как взрослые. А еще познакомятся с азами правильного питания.

Для кого: дети с 7 до 16 лет.

Цена: 400 рублей за занятие

Телефон: 89097158899

Адрес: БЦ «Эльгрин», оф. 482

Журналистика

В «Журавейнике» преподаватели помогут старшеклассникам подготовиться к поступлению на журфак и попробовать свои силы на ниве журналистики. Детей научат грамотно излагать мысли, брать интервью и писать статьи. Кстати, подготовленные материалы будут опубликованы в газетах!

Для кого: дети с 13 до 17 лет.

Цены: 300-600 рублей

Телефон: 89199068441

Адрес: Максима Горького, 162

Парашютная подготовка

В школе «Юный пилот» ребят познакомят с динамикой полета, техникой и конструкцией планера. Кстати, выпускники смогут позже поступить в учебные заведения авиационного профиля.

Для кого: дети 13-18 лет

Цены: бесплатно

Адрес: Центр дополнительного образования «Полет» (ул. Тверская, 56)

Телефон: 54-44-66

Робототехника

Robboclub - один из клубов, в котором ребята смогут освоить робототехнику. Учеников обучат основам проектирования, научат создавать 3D-модели и даже помогут сделать собственного робота.

Цены:Пробный урок - 100 рублей, абонемент на месяц (4 занятия) - 2500 рублей.

Адрес: 40 лет ВЛКСМ, 29.

Телефон: +7 (950) 152-32-85

Фото: krao29_ru

Кулинария

В кулинарной студии «Вилка» детей научат вкусно готовить салаты, десерты и даже горячие блюда. Следите за расписанием – в школе проходят мастер-классы по мексиканской, грузинской, азиатской и другим национальным кухням.

Для кого: дети школьного возраста

Цены: в зависимости от мастер-класса

Адрес: Карла Маркса, 277

Телефон: 235-003

Военно-морское дело

Во Дворце детского (юношеского) творчества на курсах по военно-морскому делу дети изучат историю создания ВМФ России, устройства малых корабельных судов и морских узлов. А еще смогут пострелять из пневматического оружия!

Для кого: дети 11-17 лет

Цены: бесплатно

Адрес: ул. Кирова, 17, Дворец детского (юношеского) творчества

Телефон: 8-909-057-50-8

Мультипликация

Творческое объединение «Мульт-и-Бисер» представляет собой интеграцию двух направлений – бисероплетения и мультипликации. Так что школьники не только освоят основы бисероплетения, но и научатся фотографировать, монтировать и озвучивать мультфильмы.

Для кого: дети 7-11 лет

Цены: бесплатно

Адрес: ул. 40 лет Победы, 62

Телефон: +7(3412) 77-61-65

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Фехтование

В студии артистического фехтования «УДМУРТ ДАНЛЫК» привьют навыки актерского мастерства. Дети освоят различные техники фехтования, смогут выступить на нескольких сценических площадках города и принять участие в видеосъемках.

Для кого: младшая группа с 9 до 14 лет, старшая от 15.

Цены: 1-е занятие бесплатно, 1 месяц - 50% скидка.

Телефон: +7 (950) 159-28-19

Адрес: улица Карла Маркса, 1к2.

Программирование

В секции «Кодология Ижевск» детей научат олимпиадному программированию, созданию мобильных приложений и сайтов wordpress, помогут освоить 2D и 3D-дизайн-проектирование.

Цена: 450 рублей за занятие.

Для кого: дети школьного возраста.

Адрес: Пушкинская, 270.

Телефон: +7 (3412) 57-60-05

Выжигание и выпиливание

В кружке выжигания и выпиливания дети научатся работать с деревом и железом, камнем, фанерой и костью, разовьют свои творческие навыки.

Для кого: 7-18 лет

Цены: бесплатно

Адрес: г Ижевск, проезд Подлесный 8-й, 7

Телефон: 59-28-65

Военно-морское дело

Во Дворце детского юношеского творчества дети изучат историю создания ВМФ России, устройства малых корабельных судов и способы вязания морских узлов. Кроме того, у них будет возможность пострелять из пневматического оружия.

Для кого: дети 11-17 лет

Цена: бесплатно

Адрес: Дворец детского юношеского творчества, ул. Кирова, 17

Телефон: 8-909-057-50-8

Начально-техническое моделирование

Научиться основам конструирования и развить творческие способности ребята смогут на «Станции юных техников». Начально-техническое моделирование поможет развить кругозор, память и логическое мышление - то, что нужно для школьников.

Цена: бесплатно.

Для кого: дети от 7 до 11 лет

Телефон: +7(3412) 77-61-65

Адрес: Оружейника Драгунова, 54а

Авиамоделирование

На курсах ребят научат конструировать, строить и запускать модели летательных аппаратов.

Для кого: дети 11-17 лет.

Цена: бесплатно.

Адрес: «Станция юных техников Устиновского района» (ул. 40 лет Победы, 62)

Телефон: 77-61-62; 77-61-65

Создание мультфильмов

В мультипликационной студии Дворца детского юношеского творчества детей научат развивать творческие способности через создание мультипликационных роликов. Программа включает: рисование, литературное творчество, лепку и аппликацию.

Для кого: дети 7-14 лет.

Цена: бесплатно.

Адрес: Кирова, 17. ДД(Ю)Т

Телефон: 43-01-91

Программирование для детей

Детей научат программировать, создавать сайты и мобильные приложения, 2D и 3D-дизайн-проекты и многое другое. В программу входит олимпиадное программирование, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ.

Цена: 450 рублей.

Для кого: дети школьного возраста.

Адрес: Пушкинская, 270.

Телефон: +7 (3412) 57-60-05

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