Утро в Ижевске: сгоревший автобус, выступление Загитовой на ЧМ и возвращение к сезонному переводу времени

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 21 марта, четверг. В городе сегодня будут небольшие осадки. Днем до +4...+6 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- В главном корпусе Ижевского оружейного завода может появиться суворовское училище

- Алина Загитова победила в короткой программе на ЧМ по фигурному катанию 2019

- Мальчика из Ижевска, который спас мужчину с инфарктом, показали в программе «Жить здорово»

- Зачем в России хотят опять вернуть перевод стрелок

- 19 марта в Удмуртии стал самым теплым днем

- В Ижевске загорелся автобус

Далее с подробностями:

Топ-6 вопросов главе Удмуртии

Вопросы главе Удмуртии

В среду, 20 марта, прошла передача «Утро с главой Удмуртии» в прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск (107.6 FM) (12+). Говорили о реализации планов на Год здоровья, городских проблемах и продвижении спорта в республике. Публикуем самые значимые ответы.

Что происходит в школе?

Что происходит в школе?

Ижевская школа-интернат для детей с нарушением речи не работает уже полтора года. Почему там до сих пор не начался ремонт, разбиралась "Комсомолка" (продолжение).

Новые правила продажи автотоплива

Фото: Олег УКЛАДОВ

Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на автозаправках. Проект постановления правительства — сейчас на стадии общественного обсуждения. Рассказываем подробности.

«Ей 83, а она все еще работает!»

Династия

Общий трудовой стаж династии Морозовых из Можгинского района - почти 1000 лет. С довоенного времени, поколение за поколением, Морозовы работают в сельском хозяйстве кто трактористом, кто пчеловодом, кто бухгалтером. Они рассказали о семейных традициях и любви к труду (продолжение).