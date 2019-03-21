2019-03-21T06:05:32+03:00
Общество

Утро в Ижевске: сгоревший автобус, выступление Загитовой на ЧМ и возвращение к сезонному переводу времени

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Эдуард КариповФото: Эдуард Карипов
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 21 марта, четверг. В городе сегодня будут небольшие осадки. Днем до +4...+6 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- В главном корпусе Ижевского оружейного завода может появиться суворовское училище

- Алина Загитова победила в короткой программе на ЧМ по фигурному катанию 2019

- Мальчика из Ижевска, который спас мужчину с инфарктом, показали в программе «Жить здорово»

- Зачем в России хотят опять вернуть перевод стрелок

- 19 марта в Удмуртии стал самым теплым днем

- В Ижевске загорелся автобус

Далее с подробностями:

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ИСТОЧНИК KP.RU

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