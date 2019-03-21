Утро в Ижевске: сгоревший автобус, выступление Загитовой на ЧМ и возвращение к сезонному переводу времени
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 21 марта, четверг. В городе сегодня будут небольшие осадки. Днем до +4...+6 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
- В главном корпусе Ижевского оружейного завода может появиться суворовское училище
- Алина Загитова победила в короткой программе на ЧМ по фигурному катанию 2019
- Мальчика из Ижевска, который спас мужчину с инфарктом, показали в программе «Жить здорово»
- Зачем в России хотят опять вернуть перевод стрелок
- 19 марта в Удмуртии стал самым теплым днем
- В Ижевске загорелся автобус
Далее с подробностями:
Топ-6 вопросов главе Удмуртии
Вопросы главе Удмуртии
В среду, 20 марта, прошла передача «Утро с главой Удмуртии» в прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск (107.6 FM) (12+). Говорили о реализации планов на Год здоровья, городских проблемах и продвижении спорта в республике. Публикуем самые значимые ответы.
Что происходит в школе?
Что происходит в школе?
Ижевская школа-интернат для детей с нарушением речи не работает уже полтора года. Почему там до сих пор не начался ремонт, разбиралась "Комсомолка" (продолжение).
Новые правила продажи автотоплива
Фото: Олег УКЛАДОВ
Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на автозаправках. Проект постановления правительства — сейчас на стадии общественного обсуждения. Рассказываем подробности.
«Ей 83, а она все еще работает!»
Династия
Общий трудовой стаж династии Морозовых из Можгинского района - почти 1000 лет. С довоенного времени, поколение за поколением, Морозовы работают в сельском хозяйстве кто трактористом, кто пчеловодом, кто бухгалтером. Они рассказали о семейных традициях и любви к труду (продолжение).
ИСТОЧНИК KP.RU
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