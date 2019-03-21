Рок жив: в Ижевске с новым альбомом выступила группа «7Б»

Легендарная рок-группа «7Б» выступила в Ижевске по приглашению Йожж Концерт. Музыканты вернулись в город, чтобы отметить 50-летие Ивана Демьяна и представить новый альбом «Атмосфера». Не обошлось и без сюрпризов.

«Ждали долго, но оно того стоило»

19:00. Заявленное время начала концерта. Концертный зал заполнен, зрители в нетерпении переминаются с ноги на ногу. Спешат опоздавшие.

19:30. Проносится недовольный гул. Кто-то, не выдерживая, выкрикивает: «Иван, выходи!».

20:00. В бар выстроилась очередь, а в толпе находились знакомые: за разговорами время проходит быстрее.

20:10. На сцене появляются музыканты. Зал взрывается аплодисментами. Первые аккорды, первые звуки клавиш, первый стук барабанной палочки… Появляется Иван Демьян, исполняет песню «Инопланетянин», приветствует поклонников, поздравляет мужскую половину с 23 февраля и обещает сюрпризы. Зал ответно поздравляет фронтмена группы и с Днем защитника Отечества, и с прошедшим юбилеем: 13 февраля Ивану исполнилось 50 лет.

- Ждали, конечно, долго, но оно того стоило, - прокомментировала ижевчанка Екатерина. – Это было мощно, драйвово и музыкально! Еще никогда не снимала так много сторис в соцсети. Не выпускала телефон из рук, хотелось запечатлеть все и переслушивать, проникаться атмосферой концерта, пока жду возвращения «7Б» в Ижевск. Спасибо!

Поздравил с годовщиной свадьбы

«Неизвестный солдат», «Руки в небо», «Кино», «Появись»… Слушатели словно погрузились в транс и хором подпевали любимым артистам. Неожиданно Иван Демьян прервал выступление: на сцене появился букет цветов. Оказалось, что таким образом группа решила поздравить пару из Ижевска – Альберта и Ольгу – с годовщиной.

ФОТО: Ирина КОЖЕВНИКОВА

- Дед Мороз подарил приглашение на сцену, - смеется Альберт.

- Очень здорово. Нам обоим очень нравится эта группа, мы посещаем их концерт уже не первый год. Будем продолжать дальше! – добавила Ольга.

Кроме того, в честь молодой семьи музыканты исполнили трек «Моя любовь».

На сцене с сыном

Но на этом сюрпризы не закончились. Так, во время исполнения песни «Город на Неве» ударник группы Андрей Каталкин подарил счастливице барабанную палочку, а Иван Демьян и вовсе поднял бокал за Ижевск.

Вскоре на сцене появился еще один участник группы – сын Ивана Влад. Вместе они исполнили композиции «Крылья», «Рок жив», «Все потом»… Поклонники творчества оценили звучание дуэта.

ФОТО: Ирина КОЖЕВНИКОВА

- Ярко, самобытно, вкусно, - поделилась впечатлениями о концерте Анастасия. – Дуэт очень трогательный. Влад переживал, мне показалось, что даже руки тряслись! А Иван так трогательно подходил к нему, обнимал, успокаивал. Спасибо за такие эмоции музыкантам.

Битбокс и автограф-сессия

Концерт продлился без малого 2,5 часа. «Атмосфера» полюбилась ижевчанам также, как «Молодые ветра».

- Спасибо, Ижевск! – прозвучало со сцены. – Всех целую и обнимаю.

Иван Демьян покинул сцену. Однако музыканты продолжали играть. Выступление завершилось… битбоксом от Андрея Каталкина.

- Впервые на концерте, - рассказала Анастасия. – Да и прониклась творчеством «7Б» не так давно. Слушаю, наверное, около года. Концерт – очень крутой. Такой атмосферы нигде не ощущала. Единение какое-то. А все эти сюрпризы? Это же праздник какой-то! Особенно порадовал битбокс. Чего-чего, а этого совсем не ожидала. Как говорится, талантливый человек талантлив во всем.

А после концерта музыканты смогли лично пообщаться с ижевчанами: раздать автографы и сфотографироваться.