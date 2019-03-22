Ижевчане узнали, когда отключат горячую воду, как исправить неточности в платежках и что входит в проверку газового оборудования

В Ижевске завершился ЖКХ-марафон, организованный радио «КП-Ижевск» (107,6 FM). В течение недели на самые злободневные и острые вопросы ижевчан отвечали эксперты коммунальной сферы и ресурсоснабжающих организаций – УКС, «Энергосбыт» и ВДГО АО «Газпром газораспределение Ижевск». О чем рассказали специалисты, выясняла «Комсомолка».

В плюс или минус: в «ЭнергосбыТ +» озвучили прогнозы по корректировке оплаты за тепло в Ижевске

Когда отключат горячую воду?

Отопительный сезон практически завершен, и логично, что теперь ижевчан волнует отключение ГВС на время гидравлических испытаний и летних ремонтов. Поэтому и первый вопрос – когда УКС начнет проводить работы без отключения горячей воды?

- Резервы нашей системы связаны с двумя теплоисточниками – ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Они в какой-то степени могут друг друга замещать, и на объектах, «запитанных» от обоих источников, мы сделаем так, чтобы наши клиенты не почувствовали отсутствия ресурса. В прошлом году на пяти объектах с такой схемой мы провели гидравлические испытания без отключения горячей воды. Но это единичные случаи, а чтобы перевести на такую схему все сети, пришлось бы перекопать весь город, в разы увеличить протяженность сетей, это сложно, дорого и нецелесообразно, - рассказал директор УКС Ярослав Балобанов.

Балобанов Ярослав директор ООО «Удмуртские коммунальные системы»Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Руководитель УКС напомнил: гидравлические испытания – единственный надежный способ выявить слабые места сетей перед новым сезоном. Начнутся они традиционно – после окончания текущего сезона.

Почему горячая вода – не горячая?

Это «беда» жителей «хрущевок». Ярослав Балобанов пояснил – чтобы это исправить, одних только усилий УКСа недостаточно. Все дело – в отсутствующей циркуляционной трубе, которую изначально не проложили при строительстве дома полвека назад.

- В городе 533 дома из 3,5 тысяч жилых домов с отсутствующим циркуляционным водопроводом. Это означает, что жилец, проснувшийся раньше других, должен сливать воду из горячего крана, чтобы потекла вода нужной температуры. Мы в рамках концессии воссоздаем циркуляционный трубопровод, и более 3,5 км «второй трубы» уже проложили. Но наша работа не изменит температуры воды до тех пор, пока циркуляция не появится и внутри дома. И сделать ее должна управляющая организация на деньги, собранные жителями пятиэтажки. Те дома, где труба появится, я готов поднимать в начало списка и прокладывать циркуляционную трубу до стены дома «вне очереди», - рассказал Ярослав Балобанов.

Когда будет благоустроены участки с перекопами?

Раскопанных территорий особенно много бывает по весне – с таянием снега обнажаются места, где велись ремонтные работы зимой. Сейчас в Ижевске около 460 таких участков.

- Сейчас на наших публичных сайтах идут торги по этому вопросу, выбран подрядчик. И как только погода будет позволять, мы ни секунды не будем тянуть – начнем примерно в третьей декаде мая, - заверил Ярослав Балобанов.

Уже после эфира директор УКС пошутил, что «разочарован» количеством поступивших вопросов. Но отметил – раз у ижевчан их нет, значит, и нет претензий к работе «Удмуртских коммунальных систем».

Как исправить неточности в платежках от «ЭнергосбыТ Плюс»?

Как только пришли первые счета со строчкой оплаты за вывоз ТКО, выяснилось, что у многих указано неверное количество прописанных в квартире.

- Чтобы скорректировать эти данные, нет необходимости посещать офисы «ЭнергосбыТ Плюс». Можно подать заявление об изменении количества прописанных и временно отсутствующих на нашем сайте, в разделе «Обратная связь». К заявлению нужно приложить «сканы» или фото документов на квартиру, паспорта и, если заявление подается от чьего-то имени – доверенности, - рассказал Сергей Тюренков, руководитель управления продаж Удмуртского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Сергей Тюренков, руководитель управления продаж Удмуртского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».Фото: Архив «КП» в Ижевске

Сергей Тюренков сообщил, что за последнее время компания открыла 11 дополнительных офисов. И отметил – очереди появляются именно после получения жителями квитанций и не всегда это связано с вопросами по начислениям. В очереди стоят и для того, чтобы передать показания, и для оплаты потреблённых услуг. При этом оплату удобнее проводить через терминалы сбербанка, их просто физически больше в городе чем офисов энергосбыта. Кроме того через терминалы Сбербанка можно передать и показания приборов учёта. Опять-таки, показания счетчиков можно передавать через сайт «ЭнергосбыТ Плюс» или пользуясь услугами контакт-центра по телефону 8-800-700-10-32. Звонок бесплатный.

Каким в этом году будет перерасчет за тепло?

Представители компании напомнили – ежегодный перерасчет за тепло, который проводится в марте-апреле – это «следствие» действующей в республике системы оплаты за ресурс – «по 1/12».

- Средняя температура наружного воздуха за 2018 год в сравнении с 2017, в соответствии с которым осуществляем расчет по году, была значительно ниже. Соответственно, энергии было затрачено больше, поэтому предполагаем, что корректировок будет больше в «плюс», но это не означает, что они будут у всех. Возможны и корректировки в «минус», это зависит и от состояния дома, его тепловых потерь, от мероприятий по энергосбережению, проведенных жильцами. Например, некоторые на дома устанавливают автоматику погодного регулирования, которая позволяет дому потреблять только необходимое количество ресурса, - пояснил Сергей Тюренков.

Руководитель управления продаж попросил спокойно относится к корректировкам и заверил, что все обращения будут рассмотрены.

Как ведется работа по переходу собственников на прямые расчеты с РСО?

Для многих ижевчан это болезненный вопрос, так как тысячи собственников жилья прошли через «двойные платежки», когда управляющие организации не захотели мириться с переходом на прямые расчеты и продолжали выставлять свои счета – помимо счетов от «ЭнергосбыТ Плюс».

- Мы перевели на прямые расчеты примерно 80% домов Ижевска. Это не наша прихоть, а необходимость. Среди управляющих организаций были компании, которые вели свою деятельность недобросовестно: они собирали деньги за коммунальные услуги с граждан, и не платили ресурсоснабжающим организациям, с которыми были заключены договоры на предоставление этого ресурса. - рассказал представитель «ЭнергосбыТ Плюс». И подчеркнул при этом, что переход на прямые расчёты не является самоцелью.

- Если управляющая компания стабильно оплачивает полученные энергоресурсы, а собственники, контролирующие органы и ресурсоснабжающие организации видят, что исполнитель коммунальных услуг добросовестно выполняет свои обязанности - то нет нужды вмешиваться в отлаженную и стабильную работу УК или ТСЖ – отметил Сергей Тюренков.

Что делать, если нет тепла, а РСО и УК «кивают» друг на друга?

Сергей Тюренков пояснил – ресурсоснабжающая организация всегда может проверить – доходит ли ресурс до стены дома и каковы параметры теплоносителя. Если температура и давление на подающем и обратном трубопроводе в нормативных пределах, значит проблема - во внутридомовой системе, и решать ее должна управляющая организация.

- Если по нашим данным с ресурсом все хорошо, мы действительно отправляем в управляющую компанию. Если там отсылают обратно к нам, то очевидно, что они лукавят, и в этом случае предлагаю обращаться в контролирующие органы, это либо Госжилинспекиця, либо Управление ЖКХ. Они организуют замеры с участием всех заинтересованных, в результате будет зафиксирован уровень надлежащей или ненадлежащей услуги и составлен акт, - посоветовал Сергей Тюренков.

Он напомнил – любые вопросы можно уточнить по телефону колл-центра: 8-800-700-10-32.

Обслуживание газового оборудования: как не попасться мошенникам

Минимальный перечень работ, который входит в ежегодную проверку газового оборудования, есть на официальном сайтеФото: Архив «КП» в Ижевске

Как и что обслуживать

Газовое оборудование, как и любое другое, нуждается в регулярном техобслуживании. Заниматься этим могут только специализированные организации. Они должны иметь обученный аттестованный персонал, собственную аварийно-диспетчерскую службу, либо соглашение с газораспределительной организацией на аварийно-диспетчерское обслуживание. Уведомить органы государственного контроля (надзора) о начале своей деятельности по техническому обслуживанию ВДГО (ВКГО).

В техническом обслуживании нуждается не только внутриквартирное, но и внутридомовое газовое оборудование. Заключить соответствующий договор обязана управляющая организация, которую собственники выбрали в качестве таковой на общем собрании. Если в доме создали товарищество собственников жилья (ТСЖ), то заключить договор необходимо на обслуживание каждой квартиры как собственнику частного домовладения.

- В любом случае, обязанность для заключения договора на ВДГО (ВКГО) - это обязанность собственника, - пояснил начальник отдела по работе с абонентами и обслуживанию ВДГО АО «Газпром газораспределение Ижевск» Сергей Шадрин.

Предупреждение для собственников

Если потребитель не заключил договор на обслуживание газового оборудования или проигнорировал предупреждения об истекающих сроках обследования, ему могут отключить ресурс. Информацию о грядущих проверках можно найти на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Ижевск» www.udmgas.ru.

- За непредставление доступа в жилое помещение для проведения работ по техническому обслуживанию в договоре ВДГО два и более раза предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 1 до 2 тысяч рублей. На юридических лиц и на должностных эти штрафы значительно ощутимей и выше, - рассказал Сергей Шадрин.

Если вы не смогли быть дома во время общей проверки, следует обратиться в свою УК или ТСЖ, которые согласуют дату нового осмотра специализированой организацией, с которой заключен договор.

Начальник отдела по работе с абонентами и обслуживанию ВДГО АО «Газпром газораспределение Ижевск» Сергей ШадринФото: Архив «КП» в Ижевске

Осторожно, мошенники!

Действующие в сфере обслуживания газового оборудования нормы изменилось в 2017 году, участив проверки с одного раза в три года до ежегодного. Сразу появились недобросовестные компании, которые пытаются заработать на естественной осторожности граждан.

- Навязывают газовое оборудование, которое в принципе не нужно применять. Кроме того, убеждают людей покупать и менять газовое оборудование в сроки, в которые их могли еще эксплуатировать. Стоимость, обращаю внимание, намного завышена, - предупредил начальник отдела.

Специалист, пришедший на проверку газового оборудования, обязан быть в спецодежде и предъявить удостоверение. Если позвонить по номеру аварийно-диспетчерской службы по телефону 04 и с сотового – 104, там сообщат, идет проверка в вашем доме или нет.

О недобросовестных предпринимателях по возможности надо уведомить свою УК и обратиться в отдел полиции.

Что именно входит в проверку

Минимальный перечень работ, который входит в ежегодную проверку газового оборудования, есть на официальном сайте. Кроме того, он указан в приложении к самому договору на обслуживание.

- Входит обязательная проверка тяги в помещении, где установлено газовое оборудование, визуальный осмотр, проверка на герметичность и так далее. Далее идет проверка и розжиг горелок, кранов на газовом оборудовании, - перечислил Серей Шадрин.

Если вы недовольны качеством обслуживания, не подписывайте акт и оперативно обратитесь в АО «Газпром газораспределение Ижевск».

Информация от партнера.