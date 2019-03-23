Утро в Ижевске: погода на апрель, третья попытка построить бассейн и прокат произвольной программы Загитовой

Доброе утро, Ижевск! На календаре 22 марта, пятница. За окном -1 градус, пасмурно. Сегодня на протяжении всего дня будет облачно, столбик термометра поднимется лишь до +4 градусов. Ветер юго-западный, 1-5 м/с.

«Комсомолка» желает всем хорошего дня! А пока вы готовитесь к рабочему дню, предлагаем вспомнить самые важные новости минувшего дня.

- Режиссер Сергей Бодров скоро приступит к съемкам фильма про ижевского оружейника Михаила Калашникова (подробнее)

- Попытка номер три: В Ижевске вновь пытаются завершить строительство 50-метрового бассейна (подробнее)

- В зоопарк Ростова-на-Дону прибыл белый медведь Айон из зоопарка Удмуртии (подробнее)

- В Ижевский регион ГЖД привезут 20 новых локомотивов (подробнее)

- Биатлонисты из Удмуртии выступят на заключительном этапе Кубка в Норвегии (подробнее)

- Спектакль Русского драмтеатра Удмуртии «Король Лир» претендует на победу в шести номинациях (подробнее)

- В январе 2019 года зарплата в Удмуртии составила 31144 рубля (подробнее)

Далее с подробностями:

-20 ИЛИ +10

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Пока ижевчане радуются наступившей весне и хоть небольшому, а все-таки «плюсу», федеральные СМИ пугают - в апреле регионы ждет резкое похолодание аж до -20 градусов. Ждать ли морозов, разбиралась «Комсомолка». (подробнее)

ПРОКАТ ЗАГИТОВОЙ

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова идеально откатала тренировку в Японии. Фигуристки готовятся к произвольной программе, которую покажут уже 22 марта. В 12:30-16:27 можно будет посмотреть произвольную программу фигуристок и узнать, кто станет чемпионкой мира-2019. Показательные выступления можно будет посмотреть 23 марта, в субботу в 10:00-13:00. (подробнее)

Выступление Алины прокомментировал Илья Авербух (подробнее)

ГОЛОВА ЛЕНИНА ДЛЯ БОЛЬШОГО ТЕАТРА

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Скульптура электрика на столбе напротив торгового центра «Эльгрин», фигура осьминога и потрясающее морское граффити на Песочной - эти объекты знакомы многим жителям Ижевска. Автор работ - 24-летний Владислав Балаклейский - работает художником-декоратором и может похвастаться не только стрит-артом - его работы представлены даже в Большом театре! «Комсомолка» узнала о работе с хорватскими заказчиками и о том, сколько зарабатывают декораторы. (Подробнее)

НОВЫЙ АЛЬБОМ «7Б»

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Легендарная рок-группа «7Б» выступила в Ижевске по приглашению Йожж Концерт. Музыканты вернулись в город, чтобы отметить 50-летие Ивана Демьяна и представить новый альбом «Атмосфера». Не обошлось и без сюрпризов. (подробнее)

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