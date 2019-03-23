2019-03-23T11:11:44+03:00
Общество

Итоги недели в Ижевске: победа Загитовой на ЧМ, приход кори и погода на апрель

Подборка самых важных и запоминающихся событий
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Коротко о главном

- В Ижевске загорелся автобус

- С 1 апреля изменится график вывоза мусора в частном секторе Ижевска

- BlaBlaCar может стать оператором автобусных перевозок по Удмуртии

- Горячую линию по вопросу подключения к цифровому ТВ открыли в Удмуртии

- Режиссер Сергей Бодров скоро приступит к съемкам фильма про ижевского оружейника Михаила Калашникова

- Мальчика из Ижевска, который спас мужчину с инфарктом, показали в программе «Жить здорово»

- Стало известно, какие улицы отремонтируют в Ижевске в 2019 году

С подробностями

Загитова - чемпионка мира по фигурному катанию!

Загитова - лучшая!

Загитова - лучшая!

22 марта в Японии стали известны победительницы чемпионата мира по фигурному катанию 2019 года. На пьедестале оказалась уроженка Ижевска Алина Загитова. Почему они лучшая? Что она такое делает на льду? И как смотреть фигурное катание, если ничего не понятно? «Комсомолка» решила попробовать ответить на все эти вопросы вместе со специалистами.

Глава Удмуртии отвечает на вопросы

Вопросы Александру Бречалову

Вопросы Александру Бречалову

В среду, 20 марта, прошла передача «Утро с главой Удмуртии» в прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск (107.6 FM) (12+). Говорили о реализации планов на Год здоровья, городских проблемах и продвижении спорта в республике. Публикуем самые значимые ответы.

Что происходит в школе?

Что происходит в школе

Что происходит в школе

Школа-интернат № 13 - единственное в Удмуртии специализированное учреждение, в котором обучаются дети с тяжелыми нарушениями речи. Увы, вот уже полтора года школа закрыта - в 2017 году здание признали аварийным и распределили учеников по другим школам - часть отправили в школу №11, а часть - в школу №15. Ремонт, однако, не начался до сих пор. Что там происходит?

Какая нас ждет погода?

Какая погода нас ждет в апреле

Какая погода нас ждет в апреле

Пока ижевчане радуются наступившей весне и хоть небольшому, а все-таки «плюсу», федеральные СМИ пугают - в апреле регионы ждет резкое похолодание аж до -20 градусов. Ждать ли морозов, разбиралась «Комсомолка».

Не паникуем

В Удмуртию пришла корь

В Удмуртию пришла корь

В 2019 году вспышки кори регистрируются по всему миру. Есть и первые скончавшиеся – о них сообщают на Украине, в Грузии. Недавно первого заболевшего в 2019 году зарегистрировали и в Удмуртии. Стоит ли бояться эпидемии кори в республике? Для кого болезнь наиболее опасна и как от нее защититься?

ИСТОЧНИК KP.RU

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