Итоги недели в Ижевске: победа Загитовой на ЧМ, приход кори и погода на апрель
Коротко о главном
- В Ижевске загорелся автобус
- С 1 апреля изменится график вывоза мусора в частном секторе Ижевска
- BlaBlaCar может стать оператором автобусных перевозок по Удмуртии
- Горячую линию по вопросу подключения к цифровому ТВ открыли в Удмуртии
- Режиссер Сергей Бодров скоро приступит к съемкам фильма про ижевского оружейника Михаила Калашникова
- Мальчика из Ижевска, который спас мужчину с инфарктом, показали в программе «Жить здорово»
- Стало известно, какие улицы отремонтируют в Ижевске в 2019 году
С подробностями
Загитова - чемпионка мира по фигурному катанию!
Загитова - лучшая!
22 марта в Японии стали известны победительницы чемпионата мира по фигурному катанию 2019 года. На пьедестале оказалась уроженка Ижевска Алина Загитова. Почему они лучшая? Что она такое делает на льду? И как смотреть фигурное катание, если ничего не понятно? «Комсомолка» решила попробовать ответить на все эти вопросы вместе со специалистами.
Глава Удмуртии отвечает на вопросы
Вопросы Александру Бречалову
В среду, 20 марта, прошла передача «Утро с главой Удмуртии» в прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск (107.6 FM) (12+). Говорили о реализации планов на Год здоровья, городских проблемах и продвижении спорта в республике. Публикуем самые значимые ответы.
Что происходит в школе?
Что происходит в школе
Школа-интернат № 13 - единственное в Удмуртии специализированное учреждение, в котором обучаются дети с тяжелыми нарушениями речи. Увы, вот уже полтора года школа закрыта - в 2017 году здание признали аварийным и распределили учеников по другим школам - часть отправили в школу №11, а часть - в школу №15. Ремонт, однако, не начался до сих пор. Что там происходит?
Какая нас ждет погода?
Какая погода нас ждет в апреле
Пока ижевчане радуются наступившей весне и хоть небольшому, а все-таки «плюсу», федеральные СМИ пугают - в апреле регионы ждет резкое похолодание аж до -20 градусов. Ждать ли морозов, разбиралась «Комсомолка».
Не паникуем
В Удмуртию пришла корь
В 2019 году вспышки кори регистрируются по всему миру. Есть и первые скончавшиеся – о них сообщают на Украине, в Грузии. Недавно первого заболевшего в 2019 году зарегистрировали и в Удмуртии. Стоит ли бояться эпидемии кори в республике? Для кого болезнь наиболее опасна и как от нее защититься?
ИСТОЧНИК KP.RU
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