Итоги недели в Ижевске: прививки от кори, безлимитные проездные и смертельный маркетинг

Неделя была насыщенной и запоминающейся! Предлагаем вспомнить главные события:

-С 24 по 25 марта в Удмуртии произошло два пожара. Есть погибшие.

-Врача-невролога обвиняют в неосторожном причинении смерти пациенту. Подробности истории.

-Стало известно, сколько получила Алина Загитова за золото на чемпионате мира-2019 в Японии.

-Власти Удмуртии вышли с инициативой запрета курения на остановках.

-Все отремонтированные в 2018 году дороги в Удмуртии будет проверять специальная комиссия. Когда начнутся проверки.

-В Удмуртии начнут бороться с кафе, барами и буфетами, где ночью продают алкоголь.

-Фигуристка Елизавета Туктамышева пробует себя в новой роли.

-Прокуратура Удмуртии провела проверку организации питания детей. Сколько нарушений выявили специалисты.

-«Комсомолка» собрала трогательные истории брошенных кошек, которые нашли новый дом.

-Помните историю о том, как пьяный мужчина угнал автобус и припарковал его на детской площадке? Суд вынес ему приговор.

-В Ижевске решили чьим именем будут названы три новые улицы.

Далее с подробностями:

Демонтаж музыкального фонтана

Фото: Сергей Грачев

На Центральной площади Ижевска начали разбирать музыкальный фонтан, который находится напротив театра оперы и балета (продолжение).

Безлимитные проездные

Фото: Архив

В апреле для пассажиров трамваев и троллейбусов ИжГЭТ открывает новые возможности (продолжение).

Сетевой маркетинг довел до петли

Фото: Ирина Бурцева

На этот раз жертвой системы оказался 72-летний житель Ижевска. Спустя несколько месяцев работы в одной из компаний его нашли мертвым в собственном доме (продолжение).

Прививки от кори

Фото: Сергей Грачев

В рамках проведения мероприятия планируется привить 4500 взрослых и 1500 детей (продолжение).

Новый застройщик у ЖК "Радужный"

Фото: Сергей Грачев

Недобросовестный застройщик ЖК «Радужный» не выполнил свои обязательства перед 145 людьми (продолжение).