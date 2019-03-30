Итоги недели в Ижевске: прививки от кори, безлимитные проездные и смертельный маркетинг
Неделя была насыщенной и запоминающейся! Предлагаем вспомнить главные события:
-С 24 по 25 марта в Удмуртии произошло два пожара. Есть погибшие.
-Врача-невролога обвиняют в неосторожном причинении смерти пациенту. Подробности истории.
-Стало известно, сколько получила Алина Загитова за золото на чемпионате мира-2019 в Японии.
-Власти Удмуртии вышли с инициативой запрета курения на остановках.
-Все отремонтированные в 2018 году дороги в Удмуртии будет проверять специальная комиссия. Когда начнутся проверки.
-В Удмуртии начнут бороться с кафе, барами и буфетами, где ночью продают алкоголь.
-Фигуристка Елизавета Туктамышева пробует себя в новой роли.
-Прокуратура Удмуртии провела проверку организации питания детей. Сколько нарушений выявили специалисты.
-«Комсомолка» собрала трогательные истории брошенных кошек, которые нашли новый дом.
-Помните историю о том, как пьяный мужчина угнал автобус и припарковал его на детской площадке? Суд вынес ему приговор.
-В Ижевске решили чьим именем будут названы три новые улицы.
Далее с подробностями:
Демонтаж музыкального фонтана
Фото: Сергей Грачев
На Центральной площади Ижевска начали разбирать музыкальный фонтан, который находится напротив театра оперы и балета (продолжение).
Безлимитные проездные
Фото: Архив
В апреле для пассажиров трамваев и троллейбусов ИжГЭТ открывает новые возможности (продолжение).
Сетевой маркетинг довел до петли
Фото: Ирина Бурцева
На этот раз жертвой системы оказался 72-летний житель Ижевска. Спустя несколько месяцев работы в одной из компаний его нашли мертвым в собственном доме (продолжение).
Прививки от кори
Фото: Сергей Грачев
В рамках проведения мероприятия планируется привить 4500 взрослых и 1500 детей (продолжение).
Новый застройщик у ЖК "Радужный"
Фото: Сергей Грачев
Недобросовестный застройщик ЖК «Радужный» не выполнил свои обязательства перед 145 людьми (продолжение).
ИСТОЧНИК KP.RU
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