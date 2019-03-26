2019-03-26T08:41:34+03:00
Общество

Утро в Ижевске: арест бывшего начальника полиции, обработка города от клещей и итоги международного марафона имени Галины Кулаковой

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 26 марта, вторник. В городе сегодня будет облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. Днем до +4 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

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Далее с подробностями:

АРЕСТОВАЛИ НА ДВА МЕСЯЦА

24 марта в Индустриальном районном суде Ижевска избрали меру пресечения для бывшего руководителя Управления МВД России по г. Ижевску Александра Никитина: заключение под стражу на срок с 23 марта по 22 мая включительно. Он обвиняется в пособничестве преступлению, предусмотренному ч.3 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр» и ч.1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». По некоторым данным, он «закрывал глаза» на игорный бизнес в Ижевске (подробнее)

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

390 000 РУБЛЕЙ НА ОБРАБОТКУ

В Ижевске на обработку городских территорий от клещей выделят 396 149 рублей. Обработку от клещей будут проводить в мае-июне, планируется обработать 385,95 га городских территорий. Полный список территорий, где проведут работы, читайте здесь (подробнее)

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

ОКОЛО 600 УЧАСТНИКОВ

24 марта состоялся II Международный марафон имени Галины Кулаковой. Всего на старт вышло около 600 спортсменов, а вместе со зрителями на территории спорткомплекса собралось более 3 000 человек. В итоге в стартах на 10 км первыми финишировали Дина Некрасова и Константин Главатских. В гонке на 30 км победила Лилия Васильева, а 50 км первым преодолел Максим Вылегжанин (подробнее)

Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртской Республики

Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртской Республики

ИСТОЧНИК KP.RU

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