Лечиться в Ижевске по мировым стандартам - реально

Из года в год диализные пациенты ездят с одного конца города на другой на лечение, принимают некачественные препараты и обследуются на устаревшем оборудовании. Между тем, пациент имеет право выбрать любую организацию, которая работает в системе ОМС и лечиться там, где ему удобно. Об этом говорит Федеральный закон № 323. Увы, люди об этом или забывают, или не знают, еще хуже, когда боятся воспользоваться этим правом.

- Но это же естественно, когда человек хочет лечиться около своего дома, или в том центре, где более качественная медицинская помощь, - считает Олег Шачков, главный врач диализного центра «Фрезениус Нефрокеа». - И мы гордимся тем, что за время существования нашего центра от нас не ушел ни один пациент!

- Олег Вячеславович, в Ижевске с 2017 года бурно открываются диализные центры. А пациентов с хронической почечной недостаточностью на всех хватит?

- Есть очень простая цифра, которая говорит не только о развитии диализной службы, но и о социальной сфере в стране, развитии медицины и доступности медпомощи. Это количество диализных пациентов на 1 млн человек. Так вот в США их больше 2000. В Западной Европе больше 1500. В России около 300. По данным на ноябрь 2018 года в Удмуртии, вместе с трансплантированными пациентами это 350 пациентов на 1 млн населения. Цифра выше, чем в среднем по стране потому, что в диализ пришли частные организации. При этом пациент частникам из своего кармана не платит ничего! Гемодиализ во всем мире - всегда государственная программа. Потому и стоимость услуг, которые оплачивает государство, во всех клиниках стандартна.

И вот тут важно понимать, не экономит ли на вас ваша клиника. Преимущества клиники «Фрезениус Нефрокеа» лежат на поверхности: такого качества диализа больше в Ижевске нет. Потому что такого оборудования, расходных материалов и таких технологий нет больше ни в одном диализном центре города. Пациент может сам в этом убедиться: получать диализ в одном месте, потом прийти к нам и сравнить свое самочувствие.

- Вы так уверенно заявляете о качестве лечения…

- А вы знаете, каждая вторая диализная машина в мире - марки Fresenius. Компания Fresenius Medical Care является транснациональной. Технология лечения в нашем центре абсолютно стандартна для любого диализного центра компании Fresenius. Неважно, в какой стране оно происходит.

В настоящее время центры Fresenius работают во множестве городов и населённых пунктов РФ, что позволяет нашей компании внедрять европейские методы лечения и снижать социальную остроту проблемы оказания помощи пациентам, жизнь которых напрямую зависит от постоянного прохождения процедуры диализа.

Таким образом, пациенты центра «Фрезениус Нефрокеа» получают лечение мирового качества по государственной программе ОМС.

Наша цель кардинальная. Мы добиваемся того, чтобы пациент как можно дольше и более качественно жил. А это возможно, если у него качественный диализ, получает адекватное его состоянию терапевтическое сопровождение.

Олег Вячеславович Шачков - главный врач диализного центра FreseniusФото: Сергей ГРАЧЕВ

Около 90% наших пациентов получают услугу гемодиафильтрации, а не гемодиализа. Это более продвинутая процедура, которая гораздо лучше очищает организм от шлаков. В большинстве диализных центрах Ижевска эту процедуру получают не больше 10% пациентов. А зачастую ее и вовсе не проводят.

Вода перед использованием проходит многоступенчатую очистку. В ней не содержатся ни минералы, ни оксиды. Такая вода в разы улучшает качество процедуры.

Еще один плюс нашего центра – мы используем растворы фирмы «Рестер». К слову, производство «Рестер» относится к структуре ИЭМЗ «Купол». У них настолько высокое качество растворов, что компания Fresenius Medical Care после многолетних проверок стала их использовать в России, Белоруссии, Украине и Казахстане.

- На сколько человек рассчитан ижевский центр «Фризениус нефрокеа»?

- У нас сейчас 18 аппаратов искусственной почки. 3 из них резервные. Мы работаем в 3 смены по понедельникам, средам и пятницам. Во вторник, четверг и субботу – в две (можем в три). Центр рассчитан на 90 человек. Но пока у нас лечится всего лишь 51 пациент. Если понадобится – можем увеличить мощность.

Мы убрали почти все противопоказания для диализа. Не смотрим на возраст, берем с сахарным диабетом и онкологией даже 3-4 стадии. И лечим этих пациентов. Не смотря на то, что у нас очень тяжелый контингент, мы не потеряли ни одного пациента за время работы нашего центра. Даже наоборот, молодые пациенты чувствуют себя намного лучше и стремятся выйти на работу!

Новая глава для жизни пациентов на диализе

Оказывается, теперь больные на диализе могут спокойно путешествовать! У них есть возможность ездить на море. Практически все южные города нашей страны уже обеспечены диализными центрами. Пациентам надо лишь созвониться и договориться о том, что во время отдыха они будут получать лечение там. И все это бесплатно по полису ОМС.

Об этом и многом другом диализные больные могут узнать на лекциях Школы нефорологического пациента, которая пройдет в Ижевске 31 марта гостинице «Парк Инн». Начало регистрации с 9.30 до 10.00.

Досье

Олег Шачков – главный врач диализного центра «Фрезениус Нефрокеа».

Фото: Сергей Грачев

Закончил ИГМИ в 1993 году по специальности «Внутренние болезни». После ординатуры пришел в отделении экстракорпоральной терапии крови в МСЧ «Ижмаш». В 2000 году защитил диссертацию по теме «Криоаферез в комплексной терапии больных хроническим пиелонефритом». В 2005 году отделение реконстурировали в городское отделение гемодиализа. С 2010 по 2017 год Олег Вячеславович работал заведующим этого отделения. С 2017 года возглавляет диализный центр «Фрезениус Нефрокеа».

Наша справка

Fresenius Medical Care* — мировой лидер в области организации диализного лечения, разработке и производства высококачественного оборудования и расходных материалов для заместительной почечной терапии.

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*Медицинская помощь Фрезениус