Авторское мнение: ЕГЭ - не повод для страданий?

Старшие классы - испытание не только для школьников, но и для родителей. Что делать - оставить ребенка в покое или пытаться помочь ему справиться с паникой? Универсального ответа на этот вопросы не существует. Своим мнением по теме поделилась журналист «Комсомольской правды» Татьяна Николаева.

Экзамен жизни… Да-да. Вероятно, вы же так воспринимаете ЕГЭ, уважаемые родители? И вы, вероятно, думаете, что от успешно сданного экзамена ЕГЭ зависит вся последующая жизнь ребенка? Бросьте!

Возможно, зависит судьба мальчишек, у которых либо вуз, либо армия. Ну, ничего, сходят, отдадут долг, вернутся. И с девочками та же песня - не поступят, пойдут на работу официантками. Общепит нуждается в молодых стройных ногах. Что, не нравится такой расклад? Нарушает ваши планы на ребенка?

Фото: Архив

Сдай или умри

...В нашей семье за учебу детей отвечала я. Особенно за русский язык. И когда сын, до этого учившийся в средней школе, решил рвануть на бюджет, я поняла, что тут-то и вылезут все мои пробелы - мне сдавать ЕГЭ не доводилось. Да еще и учитель русского языка, пообещавшая, мол, посидим с ребенком, позанимаемся, пропала. И трубку не берет, и сама не звонит. А экзамен - вот он.

Вот иди, сказала я сыну, и сдавай, как сможешь. Учился же чему-то 10 лет. И если ты не сдашь, я не буду тебя любить меньше. И если ты не поступишь на бюджет, пойдешь на платное. И если мы не найдем денег, мы их займем или продадим почку. Решим - чью.

Никто не лежал с мокрым полотенцем на голове. Никто даже ни разу не вызвал скорую. Жужжал телевизор, из которого было ясно, что Си Си Кэпвелл знать не знает, сдавала ли его дочь Иден хоть какой-нибудь экзамен. И без этого хватает Санты-Барбары.

А утром сын ушел на сдачу ЕГЭ. Даже вот без этого: «И каждый раз навек прощайтесь…»

Спокойно, буднично человек ушел поступать в вуз.

И не поступил. Сначала. И, представьте, от этого никто не умер.

Совсем не страшно

Если вдуматься, то «не поступить - не страшно». Но дети боятся. Боятся потому, что боимся мы, родители. Мы-то активно себя накручиваем. Толкаем ребенка: вон выход, не проходи мимо. Иди-ка, дружок, из нашего теплого гнездышка в этот непредсказуемый мир. Решай, кем хочешь быть.

А он в это время слышит: «Давай-ка, слезай с нашей шеи, потеет». И боится - боится, что не оправдает надежд. Боится услышать «Столько мы в тебя вложили, ты не имеешь права подвести». А тут и до подростковой депрессии недалеко. У кого-то даже начинаются панические атаки.

Так что делать, если сон, аппетит, настроение резко изменились? Бежать в аптеку за валерьянкой? Может, к невропатологу? Нет. Но помогать - нужно. Режим менять, к примеру.

Вырвите гаджет. Ничего, позлится и перестанет. Вы-то точно переживете.

Введите комендантский час. Надо спать. И высыпаться.

Теплый душ и молоко с медом.

Под любым предлогом - на улицу к солнышку и пешком подальше - бабушке унести пирожки.

Вам тревожно, конечно, тревожно, но ребенок растет. И этот процесс не остановить. Не лезьте с советами или нравоучениями. Укутайте ребенка пониманием и пледом и говорите почаще, что любите. И вы всегда рядом, если нужна помощь.

А сами помните, что это всего лишь экзамен, который даже не выявляет глубину знаний. И я желаю вам, чтобы «сдать-не сдать ЕГЭ» было самой большой проблемой в жизни вашего подростка.

Фото: личный архив Татьяны Николаевой

РОДИТЕЛИ, ПОМНИТЕ!

1) Если ребенок учился 10 лет в школе хорошо или отлично, не нагнетайте. Сдаст.

2) Если ребенок делал вид, что учится, не нагнетайте. Либо ищите деньги на платное обучение, либо пусть сам ищет. В смысле, пусть идет работать. Может, он только об этом и мечтает.

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