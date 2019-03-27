2019-03-27T08:53:15+03:00
Общество

Утро в Ижевске: призовые чемпионки Алины Загитовой, крупная партия автобусов и борьба с ночной продажей алкоголя

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 27 марта, среда. В городе сегодня будут небольшие осадки. Днем до +3...0 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

-На реконструкцию Национальной библиотеки Удмуртии выделили 482 млн рублей. Когда планируется закончить реконструкцию.

-Все отремонтированные в 2018 году дороги в Удмуртии будет проверять специальная комиссия. Когда начнутся проверки.

-Власти Удмуртии вышли с инициативой запрета курения на остановках.

-Главного бухгалтера одной из ижевских школ задержали. В чем ее обвиняют.

-С 24 по 25 марта в Удмуртии произошло два пожара. Есть погибшие.

-Поздравляем! Велосипедист из Ижевска одержал третью победу подряд.

-Врача-невролога обвиняют в неосторожном причинении смерти пациенту. Подробности истории.

- Недавно глава совета муфтиев России Равиль Гайнутдин предсказал, что доля мусульман в населении России вырастет до 30% в течение 15 лет. А священник отец Димитрий (Смирнов) заявил про вымирание русских к 2050 году и исламизацию нашей страны.

- Россиян опять пугают. Плата за ЖКХ в перспективе может вырасти на 5-10% из-за внедрения умных счетчиков газа.

Далее с подробностями:

НОВЫЕ АВТОБУСЫ

Фото: пресс-служба ИПОПАТ

Фото: пресс-служба ИПОПАТ

Для Ижевска закупят крупную партию автобусов, которые будут курсировать по разным маршрутам. Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ.

ПРИЗОВЫЕ АЛИНЫ ЗАГИТОВОЙ

Фото: vk.com/alina_queen_of_ice

Фото: vk.com/alina_queen_of_ice

Стало известно, какие призовые получила фигуристка из Удмуртии, олимпийская чемпионка 2018, чемпионка мира 2019 Алина Загитова.

БОРЬБА С ПРОДАЖЕЙ АЛКОГОЛЯ НОЧЬЮ

Фото: Архив

Фото: Архив

В Удмуртии начнут бороться с точками, которые зарегистрированы в качестве кафе, баров или буфетов, и продают ночью алкоголь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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