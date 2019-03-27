Жертвы человеческой жестокости: в Ижевске подвели итоги фестиваля «Хочу домой»

24 марта в Ижевске состоялся фестиваль «Хочу домой». Новый дом и любящих хозяев обрели 48 котов и кошек. «Комсомолка» собрала несколько историй пушистых малышей, от которых буквально слезы наворачиваются на глаза.

ОСТАВИЛ ХОЗЯИН

Фото: организаторы пушистого фестиваля

Когда-то пушистая Мурка была любимицей хозяина, жила в заботе... Но, к несчастью, ему пришлось отдать питомицу. Лишившись родного дома, Мурка так сильно переживала, что просто начала отказываться жить. Ветеринары долго боролись за жизнь кошечки, буквально вытащив ее с того света. Сегодня она ищет дом, но по-прежнему часто грустит.

ПОМОГЛИ НЕЗНАКОМЫЕ

Фото: организаторы пушистого фестиваля

Не посчастливилось и Ежевичке - кошечке окраса колорпойнт, пережившей сложнейшую операцию. Ежевичку нашли с серьезным инфекционным поражением - бактерии буквально «съели» ее мордочку до костей. Выхаживать ее пришлось очень долго.

- Первичное обследование Ежевичка прошла в Казани, потом она лечилась в Екатеринбурге, там же ей делали пластику, - рассказала куратор кошечки Елена. - Чтобы это все осуществить, понадобилась большая сумма. Люди нам очень помогали, без этой помощи ничего бы не получилось. Несколько неравнодушных людей следили за ее историей, помогали деньгами. А когда те, кто помогал ее спасать, увидели подопечную на празднике, то даже прослезились.

Сейчас Ежевичка - здоровая, ласковая и почти жизнерадостная киса. Правда, хозяев у малышки еще нет.

«ЖИВАЯ МИШЕНЬ»

Фото: организаторы пушистого фестиваля

А вот котик Шнапс окраса золотая шиншилла пострадал от человеческой жестокости. Какой-то любитель пневматического оружия однажды решил пострелять по живой мишени и выбрал его. Когда волонтеры нашли котика, у него было четыре пулевых ранения. Две пули удалось вытащить, а две (одна из которых находилась в глазу), вросли в ткани и навсегда остались со Шнапсом.

Однако котик не озлобился. Он по-прежнему остается доброжелательным и «разговорчивым». Шнапсу повезло - во время фестиваля его забрала семейная пара с детьми. Они не смогли пройти мимо пушистика и влюбились в него с первого взгляда!

ДРАЛАСЬ ЗА ЕДУ

Фото: организаторы пушистого фестиваля

А вот черно-белую кошечку Матрешку куратор забрала из квартиры одной горе-зоозащитницы. Девушка держала у себя такое количество животных, что просто не в состоянии была следить за ними - кошки часто голодали, дрались за еду. Матрешка была самой худенькой, видимо, не выдерживала конкуренции за пищу.

У новой хозяйки кошечка провела два года. За это время она очень похорошела, но осталась очень стеснительной. К счастью, на фестивале для нее нашли новый дом - Матрешку забрала девушка - второй кошкой в семью.

СПАСЛИ С УЛИЦЫ

Фото: организаторы пушистого фестиваля

Кису по кличке Мошка принесли с улицы. Она была в очень плохом состоянии: худая, с настолько пораженной болезнью мордочкой, что глаза не открывались. Мошку забрал себе один молодой человек.

КОРОТКО ОБ ИТОГАХ

Отметим, что мероприятие прошло под эгидой автономной некоммерческой организации «Жёлтая Бирка». Организаторы провели большую подготовительную работу, рассказывая ижевчанам о готовящемся событии, привлекая помощников и спонсоров. Еще до начала феста четыре котика - как их ласково называют зоозащитники, «хвостика» - уехали в новые семьи, а 48 нашли хозяев во время самого праздника. Всего на фестивале было 65 кошек.

Кроме того, неравнодушные люди принесли оставшимся в приюте и на передержках животных лекарства, корма, ветошь и пеленки. Также в пользу единственной в Удмуртии организации по гуманной регуляции численности животных «Желтая бирка» за время мероприятия собрали более 21 тыс. рублей.

Хочется от всей души поблагодарить людей, которые самоотверженно делают это большое, доброе дело, самая лучшая плата за которое - благодарность в глазах бессловесных существ и радость тех, кто наконец-то обрел настоящего и преданного друга.

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