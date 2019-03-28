2019-03-28T06:31:50+03:00
Общество

Утро в Ижевске: разрушенная жизнь после сетевого маркетинга, разбор музыкального фонтана и арест экс-министра

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 28 марта, четверг. В городе сегодня будут небольшие осадки. Днем до +3...+5 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Музыкальный фонтан на Центральной площади Ижевска начали разбирать

- Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева вошла в состав на командный ЧМ

- Форум оружейников, который пройдет в Удмуртии, может получить статус международного

- В Удмуртии студенческим семьям, в которых родился первенец, выплатят по 100 тысяч рублей

- Молодой человек из Удмуртии ограбил пекарню с игрушечным пистолетом

- Врачи роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора о зарплатах

Далее с подробностями:

Экс-министр Абызов арестован на два месяца

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Басманный суд Москвы принял решение избрать меру пресечения для бывшего министра открытого правительства РФ Михаила Абызова в виде ареста на два месяца. В чем его обвиняют (продолжение).

Мечтал помогать внукам, а потонул в долгах

Ввязался в сетевой маркетинг

Ввязался в сетевой маркетинг

С каждым годом в силки сетевого маркетинга попадает все больше и больше жертв. В погоне за несметными богатствами люди теряют десятки, а то и сотни тысяч рублей. На этот раз жертвой системы оказался 72-летний житель Ижевска. Спустя несколько месяцев работы в одной из компаний его нашли мертвым в собственном доме (продолжение).

«Хочу домой»

"Хочу домой"

"Хочу домой"

24 марта в Ижевске состоялся фестиваль «Хочу домой». Новый дом и любящих хозяев обрели 48 котов и кошек. «Комсомолка» собрала несколько историй пушистых малышей, от которых буквально слезы наворачиваются на глаза (продолжение).

Испытано на себе

Испытываем на себе

Испытываем на себе

В последнее время больше ижевчан задумываются о том, чтобы уменьшить количество мусора и перейти на «экологичный образ жизни». Кто-то меняет пакеты на тканевые сумочки, кто-то отказывается от пластика в пользу стеклянных бутылок. Журналист «Комсомолки» решила проверить на себе – получится ли полностью отказаться от пластика и во сколько обойдется забота о природе (продолжение).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Доброе утро, Ижевск! »

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Ижевске жители домов сделали «дамбу» во дворе
В Ижевске решили чьим именем будут названы три новые улицы
Мужчине из Ижевска, который пьяный угнал автобус, вынесли приговор
Группа «Чичерина» исполнит любимые хиты в Ижевске
Бывшего сотрудника «Почты России» в Ижевске обвинили в краже 1,8 млн рублей
Мамапапафест в Ижевске: как установить доверительные отношения с ребенком?
Музыкальный фонтан на Центральной площади Ижевска начали разбирать
Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева вошла в состав на командный ЧМ
Форум оружейников, который пройдет в Удмуртии, может получить статус международного
В Удмуртии студенческим семьям, в которых родился первенец, выплатят по 100 тысяч рублей
150 нарушений при организации питания детей выявила прокуратура Удмуртии
Двоих подростков в Ижевске на пешеходном переходе сбила машина
Заключение об аварийности жилья жители Удмуртии смогут получить за счет фонда капремонта
Молодой человек из Удмуртии ограбил пекарню с игрушечным пистолетом
Три паралимпийца из Удмуртии получат в собственность квартиры
Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева стала ведущей на канале «Зенит ТВ»
Мужчину из Удмуртии осудили за драку с ножом
С 1 апреля в Удмуртии начнут ставить прививки от кори
Очередная «Прогулка с врачом» пройдет в Ижевске
«Калашников биатлон Фест» пройдет 30 марта в Ижевске
Спортсменка из Удмуртии выиграла Кубок России по маунтинбайку
Крупную партию автобусов закупят для Ижевска
В Удмуртии начнут бороться с продажей алкоголя ночью
На реконструкцию здания Национальной библиотеки Удмуртии выделили 482 млн рублей
В Удмуртии сбили мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе
Штаб по проверке гарантийных участков дорог создадут в Удмуртии
Незаконная продажа алкоголя, спиртосодержащей продукции и сигарет была пресечена в Ижевске