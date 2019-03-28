Утро в Ижевске: разрушенная жизнь после сетевого маркетинга, разбор музыкального фонтана и арест экс-министра
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 28 марта, четверг. В городе сегодня будут небольшие осадки. Днем до +3...+5 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
- Музыкальный фонтан на Центральной площади Ижевска начали разбирать
- Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева вошла в состав на командный ЧМ
- Форум оружейников, который пройдет в Удмуртии, может получить статус международного
- В Удмуртии студенческим семьям, в которых родился первенец, выплатят по 100 тысяч рублей
- Молодой человек из Удмуртии ограбил пекарню с игрушечным пистолетом
- Врачи роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора о зарплатах
Далее с подробностями:
Экс-министр Абызов арестован на два месяца
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Басманный суд Москвы принял решение избрать меру пресечения для бывшего министра открытого правительства РФ Михаила Абызова в виде ареста на два месяца. В чем его обвиняют (продолжение).
Мечтал помогать внукам, а потонул в долгах
Ввязался в сетевой маркетинг
С каждым годом в силки сетевого маркетинга попадает все больше и больше жертв. В погоне за несметными богатствами люди теряют десятки, а то и сотни тысяч рублей. На этот раз жертвой системы оказался 72-летний житель Ижевска. Спустя несколько месяцев работы в одной из компаний его нашли мертвым в собственном доме (продолжение).
«Хочу домой»
"Хочу домой"
24 марта в Ижевске состоялся фестиваль «Хочу домой». Новый дом и любящих хозяев обрели 48 котов и кошек. «Комсомолка» собрала несколько историй пушистых малышей, от которых буквально слезы наворачиваются на глаза (продолжение).
Испытано на себе
Испытываем на себе
В последнее время больше ижевчан задумываются о том, чтобы уменьшить количество мусора и перейти на «экологичный образ жизни». Кто-то меняет пакеты на тканевые сумочки, кто-то отказывается от пластика в пользу стеклянных бутылок. Журналист «Комсомолки» решила проверить на себе – получится ли полностью отказаться от пластика и во сколько обойдется забота о природе (продолжение).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Доброе утро, Ижевск! »