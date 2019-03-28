Утро в Ижевске: разрушенная жизнь после сетевого маркетинга, разбор музыкального фонтана и арест экс-министра

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 28 марта, четверг. В городе сегодня будут небольшие осадки. Днем до +3...+5 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Музыкальный фонтан на Центральной площади Ижевска начали разбирать

- Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева вошла в состав на командный ЧМ

- Форум оружейников, который пройдет в Удмуртии, может получить статус международного

- В Удмуртии студенческим семьям, в которых родился первенец, выплатят по 100 тысяч рублей

- Молодой человек из Удмуртии ограбил пекарню с игрушечным пистолетом

- Врачи роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора о зарплатах

Далее с подробностями:

Экс-министр Абызов арестован на два месяца

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Басманный суд Москвы принял решение избрать меру пресечения для бывшего министра открытого правительства РФ Михаила Абызова в виде ареста на два месяца. В чем его обвиняют (продолжение).

Мечтал помогать внукам, а потонул в долгах

Ввязался в сетевой маркетинг

С каждым годом в силки сетевого маркетинга попадает все больше и больше жертв. В погоне за несметными богатствами люди теряют десятки, а то и сотни тысяч рублей. На этот раз жертвой системы оказался 72-летний житель Ижевска. Спустя несколько месяцев работы в одной из компаний его нашли мертвым в собственном доме (продолжение).

«Хочу домой»

"Хочу домой"

24 марта в Ижевске состоялся фестиваль «Хочу домой». Новый дом и любящих хозяев обрели 48 котов и кошек. «Комсомолка» собрала несколько историй пушистых малышей, от которых буквально слезы наворачиваются на глаза (продолжение).

Испытано на себе

Испытываем на себе

В последнее время больше ижевчан задумываются о том, чтобы уменьшить количество мусора и перейти на «экологичный образ жизни». Кто-то меняет пакеты на тканевые сумочки, кто-то отказывается от пластика в пользу стеклянных бутылок. Журналист «Комсомолки» решила проверить на себе – получится ли полностью отказаться от пластика и во сколько обойдется забота о природе (продолжение).