7 ижевских дизайнеров, которые вас удивят

Существует ли «удмуртская мода»? Молодые и предприимчивые дизайнеры Ижевска доказывают - да, существует. Они не только создают одежду, но и выходят на всероссийский и мировой уровень. Семь из них рассказали «Комсомолке», откуда черпают вдохновение, где создают предметы одежды и с кем сотрудничают.

Ирина Мамаева шьет одежду по своим художественным работам

Ирина Мамаева. Фото: личный архив

29-летняя Ирина Мамаева создает эксклюзивные картины для интерьера, работает директором творческого агентства АРТ*ПИПЛ, расписывает стены помещений, проводит мастер-классы в стиле арт-пати, а еще шьет одежду в стиле наивный арт, которую продает в Instagram* (@irina.mamama). Вся ее одежда - от рисунка на ткани (печать) до пошива - эксклюзив ручной работы в единственном экземпляре, который создается по мотивам ее художественных работ или эскизов. Одежду Ирина шьет за свой счет, деньги на материалы девушка берет с продажи вещей.

- В первую очередь я шью для себя. Но люди интересуются, покупают. Минус в том, что в Ижевске печатают только на синтетике, поэтому это останавливает покупку с ценой от 4000 рублей. Если печатать в Москве, то там уже другие деньги.

Работы Ирины. Фото: личный архив

Девушка сотрудничает со многими стилистами и фотографами. Вдохновляют молодого и перспективного дизайнера люди, мода, художники и природа.

- Я с детства люблю секонд-хенды, там можно найти уникальные и недорогие вещи, перешить их или добавить свою изюминку. И ты будешь уверена, что в мире такой вещи больше нет. Поэтому, при финансовой возможности, я создаю эпатажные и эксклюзивные предметы одежды. Я люблю все вещи, созданные мной! Во все вложена большая работа и любовь.

Каждый образ дизайнерских вещей Ирины по кусочкам собирается из визуальных объектов, по идеям.

- Портрет объемного комбинезона был взят в хулиганской тематике, там нарисованы голые образы. Именно они и остались главными и были напечатаны на груди, как в видении непозволительного. То, что мы видим новым, нам кажется жутким, люди боятся выделяться.

Пока был только один показ коллекции Ирины в 2018 году на Udmurt Fashion Day*.

Средний ценник на вещи - от 4000 рублей.

Софи Разина и Екатерина Фомина сотрудничали с мастером ткачества из Германии

Софи Разина и Екатерина Фомина закончили институт искусств и дизайна УдГУ. Два молодых дизайнера создали собственный бренд Zarní*. Их вещи сочетают в себе как традиционные элементы удмуртской культуры, так и современные тенденции. При этом костюмы максимально сохраняют дух прошлого, свою первозданность. Одна из коллекций шёлковых платков, расписанных вручную, в точности повторяет орнаментальную композицию с головных покрывал удмуртов, которые называются «сюлык». Основная линейка - это 100% шелковые изделия с ручной росписью.

Фото: личный архив

- Весь смысл в том, что все заложенные нашими предками пиктограммы остаются в первозданном виде и этот элемент одежды не требует общего ансамбля, скажем, в этно-стиле. Он вполне дополнит любой образ, в том числе, деловой.

Софи и Екатерина открыты для сотрудничества и для создания творческих коллабораций (сотрудничество двух или более людей для достижения общей цели). Для них это как набор химика, главное - подобрать верный состав. Дизайнерам уже удалось поработать с Ларисой Шаензон - мастером ткачества из Германии, которая участвует там в выставках и выставляет свои тканые и вязаные изделия.

- Это была идея Ларисы Шаензон. Она давно хотела сделать что-то совместно с дизайнером одежды. Я сделала эскиз, все втроём его утвердили. Катя долго продумывала отработку. С тканым полотном очень сложно работать, так как оно сильно осыпается, а тут всё усложняется из-за нагрудного элемента. Лариса соткала полотно, сама подобрала цветовую гамму и орнамент. Полотно пришло к нам почтой из Германии. Катя все строила и шила, - рассказывает Софи.

Девушки сотрудничают с фотографами, парикмахерами и визажистами, с которыми давно и с полуслова понимают друг друга.

- Мы продолжаем работать с Машей Матюк, нашей постоянной моделью, уже ставшей «лицом бренда», - делятся девушки.

Фото: личный архив

Изначально в создание вещей не было никаких конкретных вложений, их бренд родился из «живых» заказов. Девушки объединили их и начали дополнять ассортимент.

- Наш бренд содержит себя сам. Пока все изделия существуют в единственном экземпляре, мы собственноручно трудимся над всеми деталями и в каждую из них вкладываем душу: это тот неоценимый вклад, который мы еще можем себе позволить. Это ценно и значимо для наших покупателей, ведь не каждый дизайнер может потратить время и позволить себе самостоятельно сделать вещь «от» и «до».

Для Екатерины и Софии главный творческий источник - традиционный костюм, и его по праву можно назвать неиссякаемым.

- Вообще, вдохновение - вещь очень хрупкая и на творчество могут подвигнуть странные вещи: будь то звезды в небе или здоровенный навозный жук! Никогда не знаешь, что побудит к действию, - говорят дизайнеры.

Каждая созданная девушками вещь радует их и удивляет по-своему. После завершения работы над любым изделием они всегда осматривают его критическим взглядом, принимая во внимание то, что можно усовершенствовать в будущем.

- Каждая вещь по-своему учит нас. Просто невозможно выделить какую-то одну. Все они слишком разные и со своей собственной историей создания. Тем не менее, хотелось бы выделить платки. Идея заменить аппликацию ручной росписью позволила сохранить пиктограммы в современности. Они придают нашим платкам свойства талисмана.

Модели их вещей можно было увидеть на международном финно-угорском фестивале молодежной этнокультуры «Палэзян», премии «Человек года» по версии радио «Моя Удмуртия» и других городских мероприятиях. Сейчас девушки нигде не базируются, все остается в домашних мастерских.

- Разные изделия рождаются по-разному. Некоторые требуют большего количества времени, какие-то получаются быстро. Творчество не терпит рамок, но вновь воспроизводимые модели становятся менее трудозатратными, чем экспериментальные образцы.

Средний ценник - от 1100 до 5800 рублей

Ксения Хант считает хаос основой всего

22-летний дизайнер из Ижевска Ксения Хант получила образование конструктора-модельера в СПбГУПТД (Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна. - Прим. ред.). Сейчас девушка учится в УдГУ по специальности «дизайн». Параллельно работает в «Лаборатории Моды» конструктором, дизайнером и ведет курсы по конструированию. Ксении очень нравится преобразовывать хаос в порядок.

- Вообще, я склонна считать хаос основой всего, - говорит Ксения.

Фото: личный архив

В основу ее одноименного бренда заложен деконструктивизм (предполагает использование форм костюма, которые построены на выявлении структуры одежды - они используются как внешний элемент костюма), трансформация и сложный крой.

- Что дают эти четыре слова? Нет ничего в нашем мире, что стояло бы на месте, и жить в эпоху таких «гиперскачков» непросто, еще сложнее чувствовать себя комфортно и уверенно одновременно.

Одежда, которую она создает, принадлежит девушкам, готовым к любой ситуации в одном платье. Достаточно перестегнуть рукав, расстегнуть пару кнопок и одежда подстроится под вас и ваши потребности.

Свою одежду Ксения продает на сайте. Деньги на пошив молодой дизайнер берет из собственного кармана. Все созданные ею вещи - любимые и ей сложно выделить какую-то одну.

- Пока я не принимала участие в показах. Нужно представлять коллекцию, а до недавнего времени я занималась созданием одиночных моделей - говорит Ксения.

Шьет девушка дома, мастерскую организовала в свободной комнате своей квартиры. На создание каждой вещи уходит разное количество времени, все зависит от сложности вещи и от вдохновения. Ткани она закупает в Санкт-Петербурге, хотя и в ижевских магазинах находит кое-что.

- Стараюсь одеваться так, чтобы душе было комфортно. Иногда это шпильки и коктейльное платье, иногда кроссовки и балахоны. Ношу разные вещи: свои или из масс-маркета, шоу-румов и концепт-магазинов.

Средний ценник на одежду дизайнера - 4 000 рублей.

Наталья Васильева вдохновляется работами других художников

Наталье Васильевой - 24, закончила девушка институт искусств и дизайна УдГУ. Пока у нее нет личного бренда и она не видит смысла открывать его в Ижевске. По ее мнению, стиль, в котором она работает, не совсем подходит для нашего города. Сейчас девушка создает индивидуальные заказы и сотрудничает с модельными школами.

- Было время, когда мне казалось, что это не моё. Я совсем забросила дизайн, но без моды, одежды, шитья, рисования и искусства я не смогу жить. Тогда я поняла, что хочу заниматься дизайном одежды. Это часть меня и от этого нельзя избавиться. Это как хроническая болезнь. Не заниматься этим - как отрезать себе руку. Да и губить свой талант неправильно, все равно, что нарушать закон и вредить людям.

Фото: личный архив

Чаще всего девушка вдохновляется работами других художников. Когда она видит яркую картину, перед ее глазами выстраивается образ новой модели одежды. Фишка ее дизайна заключается в том, чтобы вручную создавать рисунки на ткани и внедрять искусство в повседневную жизнь.

- Когда я была маленькой, все говорили, что у меня есть талант к рисованию и я стану художником. Я отвечала, что ни за что не буду им, потому что они всегда бедные, а их работы представляют большую ценность, как художественную, так и материальную, только после смерти. Когда-то прочитала такую фразу: «Покупайте полотна у живых художников - мертвым деньги не нужны». Она тронула меня. Хочется, чтобы через моду и одежду люди узнавали современных и малоизвестных, но талантливых творцов. Хотелось бы продвигать и поддерживать современных художников. Думаю, они и их работы важны для социума. Ведь картина, как книга для тех, кто не любит читать.

Фото: личный архив

Последний показ одежды Натальи был в Ижевске летом 2018 года, совместно с другими ижевскими дизайнерами, который устраивал Кирилл Маркес - куратор календаря модных событий Ижевска и руководитель проекта «ОДЕЖКА» (платформа, обозревающая развитие современной моды в Удмуртии и России). Также девушка часто участвует в конкурсах. В октябре 2018 года в конкурсе «Русский силуэт» Наталья вместе с дизайнером Софьей Ураковой заняла второе место с коллекцией «Подводная галактика». Девушки выиграли грант на стажировку в Дании в меховой компании, но вместе решили, что поедет туда Софья.

- Нужно любить каждую деталь в костюме и сам костюм в целом, иначе это плохой дизайн, - делится девушка.

Софья Уракова поедет на стажировку в Данию

Софья Уракова - та самая вторая победительница, которая отправится на стажировку в Данию, чтобы познакомиться с работой меховой компании Saga Furs. Тоже закончила институт искусств и дизайна УдГУ. Собственного бренда у нее пока нет, но в планах создать группу в социальных сетях, где девушка сможет продавать созданные ею предметы одежды. Сейчас Софья все больше шьет на заказ.

- Коллекции, которые были в соавторстве с Натальей Васильевой, созданы по мотивам разных художников. Вещи интересны видением работ. Для каждого изделия придумывали текстуру, их 3-4.

Софья всю жизнь любила шить одежду. Сначала для игрушек и кукол, потом себе. В определенный момент дизайнер решила сделать это своей профессией.

Фото: личный архив

- Вдохновение может появиться в любой момент, в любом месте: и в городе, и в галерее, например.

Первая коллекция дизайнера не продается в готовом виде, отшивали изделия по меркам заказчика. Сейчас Софья готовит к продаже вторую. Также вещи дизайнера можно заказать по меркам, но это будет стоить дороже, чем готовое изделие.

- Шьём так, как получится. Для изготовления первой коллекции был спонсор. Материалы для второй были куплены после продажи изделия первой.

Показов ее коллекций было много: в Ижевске, Казани, Перми, Питере, Москве, Екатеринбурге. В основном это были студенческие конкурсы.

- Больше всего мне запомнился «Русский силуэт» - международный конкурс молодых дизайнеров. Это был самый масштабный показ, в котором мне довелось участвовать: Гостиный двор, более девяноста участников из разных стран.

Инна Кудряшова создала собственный бренд InKod*

Инна Кудряшова, будучи дизайнером с дипломом инженера, создала свой собственный бренд InKod, в Екатеринбурге. Девушка переехала в Ижевск и теперь продает свою одежду через маркеты в разных городах и соцсети («ВКонтакте»), Instagam @inkod_store). В Ижевске она пока не нашла пространство, в котором могла бы выставлять свои вещи на продажу.

Фото: личный архив

InKod- это практичные и стильные вещи для молодых и уверенных в себе: топы, платья, свитшоты, рубашки. Интересные формы, неожиданные решения кроя и отделки, каждая коллекция представляет универсальный набор разных вещей: от нейтральных базовых до очень броских.

- Стараюсь придерживаться взгляда, что в любой ситуации главное - круто выглядеть! Будь то торжественный прием или пикник с друзьями. Девушку в моей одежде видно, ведь я шью по своему видению, а не в рамках продаж и трендов.

Коллабораций с другими марками у Инны пока не было, но она всегда открыта к сотрудничеству.

- Долгое время InKod можно было найти в магазинах Перми и Екатеринбурга. Так как я часто езжу на дизайнерские маркеты, в разных городах у меня появляется свой круг клиентов, для которых расстояния не помеха в желании заполучить наряд. Сейчас основную массу заказов я принимаю из Екатеринбурга, Челябинска и Москвы.

Фото: личный архив

Первый выход дизайнера к покупателям случился на маркете фестиваля «Усадьба Jazz»*, где она представила свитшоты и расшитые повязки на голову. Ей не терпелось начать шить.

- Я не составляла никаких планов, просто сшила и продала. Случились первые продажи, были вручены первые визитки, появились первые подписчики.

В развитие бренда она всегда вкладывала только свои личные накопления. Первый год не окупился, но Инну это не расстроило. Она видела, что появился интерес к марке, росло число клиентов, а самое главное - она стала видеть людей в своей одежде на улицах Екатеринбурга. Марка InKod уже участвовала в показах в Екатеринбурге, Челябинске. Скоро дизайнер хочет показать свои коллекции в Ижевске.

- Мне не хватает времени в сутках, чтобы справится с заказами. Это не может не радовать. Одежда интересовала меня всегда. Я фанат тканей. Не могу пройти мимо понравившегося материала - обязательно полюбуюсь и пощупаю. Я начала с самого простого - со свитшотов. Бери и делай, вроде, простая и всем знакомая истина, но на её принятие у меня ушли годы.

Вдохновляется Инна местами и людьми. Она всегда четко видит, что героиня ее коллекции может делать в созданной ей одежде.

- Люблю своих клиенток, всегда стараюсь максимально адаптировать будущий наряд под их жизнь и увлечения. Часто создаю вещи интуитивно - то, чего мне не хватает в современных магазинах. Моя одежда - это всегда про сочетание комфорта, эстетической привлекательности и любви к деталям. Моя самая любимая вещь - рубашка свободного кроя с воланом на груди. Она невероятно простая и в то же время эффектная. В ней нет лишних деталей, но ее обладательницу всегда замечают.

Средний чек на одежду дизайнера - 1 500-6 000 рублей

* Инстаграм

*Удмурт Фэшн Дэй

*Зарни

*ИнКод

*Усадьба Джаз