«Навстречу переменам»: в Удмуртии поддержат социальных предпринимателей

Благотворительный фонд «Навстречу переменам» совместно с генеральным партнером - компанией Tele2 - объявили о старте пятого всероссийского конкурса для социальных предпринимателей. Основные направления работы социального бизнеса, который принимает участие в конкурсе, - поддержка и обучение детей, имеющих проблемы со здоровьем, а также помощь подросткам и родителям, попавшим в особую жизненную ситуацию. Но в целом в конкурсе могут участвовать любые проекты, которые призваны улучшить жизнь детей в регионах - независимо от их возраста, социального положения и состояния здоровья. Победители получают грантовую поддержку до 1,2 миллионов рублей, а проекты-финалисты - менторскую поддержку, консультации профессионалов в формате бизнес-инкубатора и участие в образовательных программах фонда.

Помощь не только словами, но и делом

Подробнее о работе фонда и условиях конкурса рассказала представитель фонда «Навстречу переменам» Ольга Каминина.

- Мы помогаем предпринимателям, которые выбрали своим делом помощь детям, - отметила она. - Победители конкурса получат от фонда на начальное финансирование проекта до 1,2 млн рублей. А для всех финалистов мы разрабатываем индивидуальные программы поддержки и профессионального развития. Кроме того, лучшие социальные предприниматели получат информационное сопровождение и консультационную помощь в продвижении проектов в формате бизнес-инкубатора, где наставниками выступят сотрудники компаний-партнеров.

Отметим, что с момента создания фонда его поддерживает мобильный оператор Tele2. А в 2017 году Tele2 запустила сервис, который позволил абонентам самостоятельно перечислять средства в фонд поддержки социальных инициатив «Навстречу переменам». Сумму ежедневного пожертвования клиент оператора определяет сам. А каждую неделю абоненты, готовые помочь, получают истории людей, которым оказывается помощь.

- В Удмуртии есть хороший потенциал для развития социального предпринимательства, - прокомментировал директор ижевского филиала Tele2 Андрей Кутьев. - За годы нашего партнерства с фондом «Навстречу переменам» от предпринимателей из республики поступила 21 заявка, среди них несколько полуфиналистов, а один из проектов дошел до финала. На сегодняшний день этот проект не просто остается устойчивым социальным бизнесом, но и развивается, не боясь двигаться дальше. Мы хотим, чтобы таких вдохновляющих примеров из Удмуртии стало больше, и надеемся, что в этом году число участников из республики возрастет. В регионе большое количество людей и компаний, неравнодушных к проблемам детства, и конкурс «Навстречу переменам» - это хороший импульс для тех, кто готов реализовать свои бизнес-идеи по повышению качества жизни детей на территории Удмуртии.

Как принять участие?

Заявку в конкурс «Навстречу переменам» может подать даже тот человек, у которого идея только-только зарождается: специалисты помогут ее развить и довести до бизнеса, приносящего доход. Достаточно лишь четко сформулировать цель и продумать шаги для ее воплощения. Оценивается и общий потенциал идеи, возможность ее дальнейшего развития.

В этом году конкурс претерпел изменения. Теперь предприниматели будут бороться за победу в 3 номинациях:

- «Инновационный проект» - социально-предпринимательские проекты, использующие принципиально новые подходы к решению социальных проблем и имеющие высокий потенциал к масштабированию;

- «Локальный проект» - в этой номинации поборются предприниматели из тех населенных пунктов, чье население составляет менее 150 тыс. человек. Проект здесь могут представить по франшизе;

- «Диджитал» - проекты, предлагающие решение социальной проблемы на основе интернет-технологий. Например, создание видеоплатформ, мобильных приложений, видеокурсов и др.

Заявку на конкурс можно подать до 14 июня 2019 года на сайте фонда, а итоги его будут подводиться 21 ноября в Москве: авторы проектов-финалистов будут защищать свои проекты перед жюри, состоящим из руководства фонда и компаний-партнеров, а также детей.

«Лето вместе»

Кстати, в 2017 году финалисткой конкурса стала ижевчанка Александра Семенова, которая развила идею всероссийского проекта «Лыжи мечты», направленного на социализацию и реабилитацию детей с ограниченными возможностями. Девушка видела, как расстраиваются ребята, когда зима заканчивается и снег тает - заниматься горнолыжным спортом летом невозможно. Поэтому в голову пришла идея - создать инклюзивный лагерь «Лето вместе».

Программа лагеря включает в себя спортивные занятия с участием членов семьи и профессиональных инструкторов наравне со здоровыми сверстниками. Кроме того, на протяжении смен и с детьми, и с родителями работает психолог.

Грант Александра не получила, однако как финалистка стала участницей бизнес-инкубатора фонда. Специалисты фонда и компаний-партнеров в течение двух лет помогали ей развивать проект, выводить его на окупаемость и делать его более устойчивым. Александра получала консультации финансистов, экономистов, юристов, маркетологов - зачастую социальным предпринимателям не хватает именно таких знаний, чтобы проект из благой идеи превратился в стабильно работающий и развивающийся бизнес, который помогает все большему числу детей. Для Александры эта поддержка оказалась очень ценной, и сейчас ее проект «Лето вместе» успешно развивается.

Условия проведения конкурса на сайте фонда