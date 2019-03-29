Утро в Ижевске: как отдыхает после ЧМ Алина Загитова, перерасчет платы за электроэнергию и жестокое убийство
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 29 марта, долгожданная пятница! В городе сегодня будут небольшие осадки. Днем до +3...+5 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
-Как Регоператор по обращению с ТКО готовится к паводку? Подробнее.
-Жителю Удмуртии, который убил и похоронил своего знакомого в огороде, вынесли приговор.
-Спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата из Удмуртии завоевали восемь золотых медалей на чемпионате России по лыжным гонкам.
-Жителя Ижевска обвиняют в причинении смерти своему двухмесячному сыну.
-В Ижевске официально утвердили заместителя главы администрации по ЖКХ и строительству.
-«Война за парковочные места в Ижевске»: злобный хозяин парковки перегородил выезд машине тросом. Чем ответил автовладелец? Подробнее.
Далее с подробностями:
КАК ОТДЫХАЕТ ПОСЛЕ ЧМ-2019 АЛИНА ЗАГИТОВА
Фото: instagram.com/azagitova
Чемпионка мира 2019 года фигуристка из Ижевска Алина Загитова после чемпионата посетила штаб-квартиру компании SHISEIDO.
ПЕРЕРАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
Фото: Архив
Жителям Ижевска сделали перерасчет платы за электроэнергию
УБИЙСТВО ЗА ДОЛГИ
Фото: pixabay.com
В понедельник, 25 марта, участковому в Завьяловском районе Удмуртии стало известно, что пропал 44-летний местный житель.
ИСТОЧНИК KP.RU
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