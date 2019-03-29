2019-03-29T07:30:14+03:00
Общество

Утро в Ижевске: как отдыхает после ЧМ Алина Загитова, перерасчет платы за электроэнергию и жестокое убийство

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 29 марта, долгожданная пятница! В городе сегодня будут небольшие осадки. Днем до +3...+5 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

-Как Регоператор по обращению с ТКО готовится к паводку? Подробнее.

-Жителю Удмуртии, который убил и похоронил своего знакомого в огороде, вынесли приговор.

-Спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата из Удмуртии завоевали восемь золотых медалей на чемпионате России по лыжным гонкам.

-Жителя Ижевска обвиняют в причинении смерти своему двухмесячному сыну.

-В Ижевске официально утвердили заместителя главы администрации по ЖКХ и строительству.

-«Война за парковочные места в Ижевске»: злобный хозяин парковки перегородил выезд машине тросом. Чем ответил автовладелец? Подробнее.

Далее с подробностями:

КАК ОТДЫХАЕТ ПОСЛЕ ЧМ-2019 АЛИНА ЗАГИТОВА

Фото: instagram.com/azagitova

Фото: instagram.com/azagitova

Чемпионка мира 2019 года фигуристка из Ижевска Алина Загитова после чемпионата посетила штаб-квартиру компании SHISEIDO.

ПЕРЕРАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Фото: Архив

Фото: Архив

Жителям Ижевска сделали перерасчет платы за электроэнергию

УБИЙСТВО ЗА ДОЛГИ

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В понедельник, 25 марта, участковому в Завьяловском районе Удмуртии стало известно, что пропал 44-летний местный житель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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