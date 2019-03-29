Картинг, комнаты страха и дайвинг: где ижевчане могут экстремально отдохнуть

Для тех, кому надоели однообразные вечера и хочется пережить захватывающие дух приключения, «Комсомолка» собрала самые экстремальные виды отдыха, которые можно попробовать в Ижевске. Вы подниметесь под самые небеса, и спуститесь в глубокие воды, узнаете, каково это - быть погребенным заживо, или очутиться в логове Джека-Потрошителя!

Картинг и мотокросс

Любите высокую скорость? Специально для вас спортивно-технический центр «Автомобилист» организует различные мероприятия, связанные с экстремальными видами вождения. Участие могут принимать как взрослые, так и дети. Также здесь можно попробовать себя в авиа-, авто- и мотомоделировании.

Где: ул. Ворошилова, 28

Телефон: +7(3412) 46-35-07

ВК: vk.com/izhavtomobilist

клубавтомобилист.рф

Дайвинг

Принимая ванну, ныряете в воду с головой? Тогда вам в «Калипсо»! Это дайвинг-центр в Ижевске с бассейном глубиной 4 метра. Здесь проводятся пробные погружения, курсы по различным специализациям, персональные тренировки, профессиональное обучение дайвингу.

Ограничения: хронические заболевания центральной нервной системы, болезни сердечно-сосудистой системы, заболевания дыхательной системы и лор-органов.

Где: ул. Советская, 35

Когда: вт, чт, пт с 20:30 по предварительной записи.

Телефон: +7-912-468-22-57

Viber +7-963-544-24-50

ВК: vk.com/izhcalypso

RopeJumping

Фото: архив

Если вы в детстве ходили с незаживающими мозолями от тарзанки, вам точно понравится роупджампинг! Это прыжки с высоты на альпийской веревке. «RopeDown» - команда опытных скалолазов, которые обеспечивают максимальную безопасность при организации роупджампинга. Мероприятия проводятся по расписанию, с которым можно ознакомиться в группе «ВКонтакте».

Ограничения и противопоказания: заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания дыхательной системы, беременность.

Где: Ипподромный район, Ижевск.

Телефон: +7 (912) 872-66-34

ВК: vk.com/ropedown

Воздухоплавание

Воздухоплавание - это, наверное, самое романтическое из опасных приключений и придется по вкусу как детям, так и взрослым. Клуб воздухоплавателей «Небо в ладонях» организуют полеты на воздушном шаре для жителей Ижевска и Нефтекамска на территории УР. Полеты проходят на высоте до 900 м, шар перемещается по воздуху свободным маршрутом.

Ограничения и противопоказания: беременность, травмы опорно-двигательного аппарата, люди с суицидальными наклонностями.

Где: г. Ижевск, г. Нефтекамск

Телефон: +7 (905) 003-03-45

ВК: vk.com/vozd_shar

Цена: 1 человек - 4000 руб.; 4 человека - 12 500 руб. (продолжительность полета - 30 мин., высота - 900 м)

Хоррор-квесты

Фото: vk.com

Для тех, кому недостаточно фильмов-ужасов, и хочется чего-нибудь более реалистичного, компания «Мистериум» предлагает аттракционы-перфомансы с участием актеров - например, «Дом страха» и другие. Квесты подразделяются по уровням сложности и по уровням страха. Рассчитаны для детей старше 14 лет и взрослых. Участие может принять группа от 2 до 6 человек, длительность квестов - от 60 минут.

Ограничения и противопоказания: хронические заболевания сердца, астма, беременность, клаустрофобия, психические расстройства, свежие травмы опорно-двигательного аппарата и другие хронические заболевания, которые ограничивают возможность двигаться в экстремальной ситуации.

Где: ТЦ «Алые паруса», ул. Кирова, 142, 1 этаж.

Предварительная запись по тел. 8-982-832-94-32

Цена: от 2500 руб.

ВК: vk.com/misterium18

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