2019-03-29T11:57:27+03:00
Общество

Картинг, комнаты страха и дайвинг: где ижевчане могут экстремально отдохнуть

«Комсомолка» собрала несколько идей для нескучного отдыха
Алина Калабина
Поделиться:
Фото: fly-pz.ruФото: fly-pz.ru
Изменить размер текста:

Для тех, кому надоели однообразные вечера и хочется пережить захватывающие дух приключения, «Комсомолка» собрала самые экстремальные виды отдыха, которые можно попробовать в Ижевске. Вы подниметесь под самые небеса, и спуститесь в глубокие воды, узнаете, каково это - быть погребенным заживо, или очутиться в логове Джека-Потрошителя!

Картинг и мотокросс

Любите высокую скорость? Специально для вас спортивно-технический центр «Автомобилист» организует различные мероприятия, связанные с экстремальными видами вождения. Участие могут принимать как взрослые, так и дети. Также здесь можно попробовать себя в авиа-, авто- и мотомоделировании.

Где: ул. Ворошилова, 28

Телефон: +7(3412) 46-35-07

ВК: vk.com/izhavtomobilist

клубавтомобилист.рф

Дайвинг

Принимая ванну, ныряете в воду с головой? Тогда вам в «Калипсо»! Это дайвинг-центр в Ижевске с бассейном глубиной 4 метра. Здесь проводятся пробные погружения, курсы по различным специализациям, персональные тренировки, профессиональное обучение дайвингу.

Ограничения: хронические заболевания центральной нервной системы, болезни сердечно-сосудистой системы, заболевания дыхательной системы и лор-органов.

Где: ул. Советская, 35

Когда: вт, чт, пт с 20:30 по предварительной записи.

Телефон: +7-912-468-22-57

Viber +7-963-544-24-50

ВК: vk.com/izhcalypso

RopeJumping

Фото: архив

Фото: архив

Если вы в детстве ходили с незаживающими мозолями от тарзанки, вам точно понравится роупджампинг! Это прыжки с высоты на альпийской веревке. «RopeDown» - команда опытных скалолазов, которые обеспечивают максимальную безопасность при организации роупджампинга. Мероприятия проводятся по расписанию, с которым можно ознакомиться в группе «ВКонтакте».

Ограничения и противопоказания: заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания дыхательной системы, беременность.

Где: Ипподромный район, Ижевск.

Телефон: +7 (912) 872-66-34

ВК: vk.com/ropedown

Воздухоплавание

Воздухоплавание - это, наверное, самое романтическое из опасных приключений и придется по вкусу как детям, так и взрослым. Клуб воздухоплавателей «Небо в ладонях» организуют полеты на воздушном шаре для жителей Ижевска и Нефтекамска на территории УР. Полеты проходят на высоте до 900 м, шар перемещается по воздуху свободным маршрутом.

Ограничения и противопоказания: беременность, травмы опорно-двигательного аппарата, люди с суицидальными наклонностями.

Где: г. Ижевск, г. Нефтекамск

Телефон: +7 (905) 003-03-45

ВК: vk.com/vozd_shar

Цена: 1 человек - 4000 руб.; 4 человека - 12 500 руб. (продолжительность полета - 30 мин., высота - 900 м)

Хоррор-квесты

Фото: vk.com

Фото: vk.com

Для тех, кому недостаточно фильмов-ужасов, и хочется чего-нибудь более реалистичного, компания «Мистериум» предлагает аттракционы-перфомансы с участием актеров - например, «Дом страха» и другие. Квесты подразделяются по уровням сложности и по уровням страха. Рассчитаны для детей старше 14 лет и взрослых. Участие может принять группа от 2 до 6 человек, длительность квестов - от 60 минут.

Ограничения и противопоказания: хронические заболевания сердца, астма, беременность, клаустрофобия, психические расстройства, свежие травмы опорно-двигательного аппарата и другие хронические заболевания, которые ограничивают возможность двигаться в экстремальной ситуации.

Где: ТЦ «Алые паруса», ул. Кирова, 142, 1 этаж.

Предварительная запись по тел. 8-982-832-94-32

Цена: от 2500 руб.

ВК: vk.com/misterium18

Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В выходные в Ижевске ожидается дождь
На ремонт трех театров Удмуртия выделит 20 млн рублей
Два ижевчанина незаконно продавали лекарства от гепатита С
Учитель информатики из Удмуртии распространял порнографию
Больше месяца в Удмуртии разыскивают 14-летнего Степана Кушаева
Общероссийский народный фронт составил топ-10 убитых дорог Удмуртии
У ЖК «Радужный» в Ижевске сменится застройщик
Минутка добра: Жители Удмуртии помогли собакам выбраться из ловушки
18-летняя жительница Удмуртии убила своего ребенка
Кукольники сделали уменьшенную копию фигуристки из Удмуртии Алины Загитовой
Биатлонистка из Удмуртии пришла пятой на чемпионате России
Массовое ДТП произошло на трассе Удмуртии
Уроженец Удмуртии гимнаст Давид Белявский пропустит чемпионат Европы по спортивной гимнастике
Как обследовали леопарда Басура в зоопарке Удмуртии
По многочисленным просьбам жителям Ижевска сделали перерасчет платы за электроэнергию
Два пешеходных перехода уберут в Ижевске
Проездные на трамвай и троллейбус в Ижевске станут безлимитными
«Война за парковочные места в Ижевске»: злобный хозяин парковки перегородил выезд машине тросом
За неделю в Ижевске более 110 водителей попались за неправильную парковку