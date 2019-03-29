Картинг, комнаты страха и дайвинг: где ижевчане могут экстремально отдохнуть
Для тех, кому надоели однообразные вечера и хочется пережить захватывающие дух приключения, «Комсомолка» собрала самые экстремальные виды отдыха, которые можно попробовать в Ижевске. Вы подниметесь под самые небеса, и спуститесь в глубокие воды, узнаете, каково это - быть погребенным заживо, или очутиться в логове Джека-Потрошителя!
Картинг и мотокросс
Любите высокую скорость? Специально для вас спортивно-технический центр «Автомобилист» организует различные мероприятия, связанные с экстремальными видами вождения. Участие могут принимать как взрослые, так и дети. Также здесь можно попробовать себя в авиа-, авто- и мотомоделировании.
Где: ул. Ворошилова, 28
Телефон: +7(3412) 46-35-07
ВК: vk.com/izhavtomobilist
Дайвинг
Принимая ванну, ныряете в воду с головой? Тогда вам в «Калипсо»! Это дайвинг-центр в Ижевске с бассейном глубиной 4 метра. Здесь проводятся пробные погружения, курсы по различным специализациям, персональные тренировки, профессиональное обучение дайвингу.
Ограничения: хронические заболевания центральной нервной системы, болезни сердечно-сосудистой системы, заболевания дыхательной системы и лор-органов.
Где: ул. Советская, 35
Когда: вт, чт, пт с 20:30 по предварительной записи.
Телефон: +7-912-468-22-57
Viber +7-963-544-24-50
ВК: vk.com/izhcalypso
RopeJumping
Фото: архив
Если вы в детстве ходили с незаживающими мозолями от тарзанки, вам точно понравится роупджампинг! Это прыжки с высоты на альпийской веревке. «RopeDown» - команда опытных скалолазов, которые обеспечивают максимальную безопасность при организации роупджампинга. Мероприятия проводятся по расписанию, с которым можно ознакомиться в группе «ВКонтакте».
Ограничения и противопоказания: заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания дыхательной системы, беременность.
Где: Ипподромный район, Ижевск.
Телефон: +7 (912) 872-66-34
ВК: vk.com/ropedown
Воздухоплавание
Воздухоплавание - это, наверное, самое романтическое из опасных приключений и придется по вкусу как детям, так и взрослым. Клуб воздухоплавателей «Небо в ладонях» организуют полеты на воздушном шаре для жителей Ижевска и Нефтекамска на территории УР. Полеты проходят на высоте до 900 м, шар перемещается по воздуху свободным маршрутом.
Ограничения и противопоказания: беременность, травмы опорно-двигательного аппарата, люди с суицидальными наклонностями.
Где: г. Ижевск, г. Нефтекамск
Телефон: +7 (905) 003-03-45
ВК: vk.com/vozd_shar
Цена: 1 человек - 4000 руб.; 4 человека - 12 500 руб. (продолжительность полета - 30 мин., высота - 900 м)
Хоррор-квесты
Фото: vk.com
Для тех, кому недостаточно фильмов-ужасов, и хочется чего-нибудь более реалистичного, компания «Мистериум» предлагает аттракционы-перфомансы с участием актеров - например, «Дом страха» и другие. Квесты подразделяются по уровням сложности и по уровням страха. Рассчитаны для детей старше 14 лет и взрослых. Участие может принять группа от 2 до 6 человек, длительность квестов - от 60 минут.
Ограничения и противопоказания: хронические заболевания сердца, астма, беременность, клаустрофобия, психические расстройства, свежие травмы опорно-двигательного аппарата и другие хронические заболевания, которые ограничивают возможность двигаться в экстремальной ситуации.
Где: ТЦ «Алые паруса», ул. Кирова, 142, 1 этаж.
Предварительная запись по тел. 8-982-832-94-32
Цена: от 2500 руб.
ВК: vk.com/misterium18
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ИСТОЧНИК KP.RU
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