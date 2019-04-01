2019-04-01T07:32:16+03:00
Общество

Утро в Ижевске: перерасчет пенсии, прогноз погоды на неделю и фотограф, который занимается благотворительностью

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 1 апреля. Ох, как быстро пролетел первый месяц весны! В городе сегодня будут небольшие осадки. Днем до +4...+6 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

-Картины теперь в безопасности: региональный музей ИЗО получил новые площади.

-С мерзнувшими коровами в Балезинском районе все в порядке! Их перевели в новое "жилье".

-Оказывается, Алина Загитова выступала на чемпионате России с очень болезненной травмой.

-Вот так упала: жительнице Удмуртии заплатят за сломанную ногу.

-Ижевчане, будьте бдительны! Недобросовестная бизнес-леди обманула своих клиентов на 4 миллиона рублей.

-С 1 апреля пересчитают пенсии: продолжаем бороться с бедностью в стране.

-В Удмуртии хотят ввести "тихий час" после обеда. А как вы относитесь к запрету делать ремонт после 12:00?

-Более 5000 зрителей, знаменитые спортсмены и любители: как прошел «Калашников биатлон Фест» в Ижевске.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева подруги?

Фото: instagram.com (hochi_sports)

Фото: instagram.com (hochi_sports)

Об обострении отношений между фигуристкой из Удмуртии Елизаветой Туктамышевой и Евгенией Медведевой заговорили во время формирования сборной России на чемпионат мира в Японии.

Весна идет! Весне дорогу!

Фото: Архив

Фото: Архив

Солнечные будни и дождливые выходные ожидаются в Ижевске на следующей неделе, с 1 по 7 апреля.

Фотограф, животные и благотворительность

Фото: Ильяс Бекмансуров

Фото: Ильяс Бекмансуров

Фотограф из Ижевска Ильяс Бекмансуров нашел отличный способ развивать свое мастерство и при этом помогать бездомным животным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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