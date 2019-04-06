Итоги недели в Ижевске: шаурма с кишечной палочкой, Алина Загитова в списке Форбс и халатное отношение к медкартам пациентов
Коротко о главном:
-В Удмуртии вступил в силу закон об усилении контроля за расходованием маткапитала.
-Численность населения Удмуртии за январь-февраль сократилась.
-Пьяный мужчина изнасиловал 5-летнюю девочку. Как он оправдал себя на суде.
-Второй случай подозрения на корь зафиксирован в Удмуртии.
-Сколько дней будут отдыхать жители Удмуртии на майские праздники? Подробности по ссылке.
- Глава Ижевска Олег Бекмеметьев прокомментировал ситуацию.
-Все дороги в Ижевске будет ремонтировать одна компания.
-«Неужели трудно постелить подмостки?»: Олег Бекмеметьев проверил глубину луж в Ижевске.
-Кто и в какие сроки должен убирать перекопы после ремонта в Ижевске?
-Ижевчане предложили установить памятник Алине Загитовой. Согласны с такой инициативой?
-Концерн «Калашников» начал продажу нового пневматического оружия. Известна цена на две новинки.
Далее с подробностями:
ШАУРМА = КИШЕЧНАЯ ПАЛОЧКА
Фото: pixobay
Активисты общественной организации «Союз потребителей» провели рейд по торговым точкам Ижевска, где продают шаурму.
САМОЛЕТ "ИЖАВИА"
Фото: Архив
Самолет «Ижавиа» вернулся в Ижевск из-за неисправности двигателя. Об этом сообщает пресс-служба АО «Ижавиа».
АЛИНА ЗАГИТОВА
Фото: Архив
Олимпийская чемпионка, чемпионка мира из Ижевска Алина Загитова попала в рейтинг Forbes.
МЕДКАРТЫ НА УЛИЦЕ
Фото: Архив редакции
Минздрав Удмуртии прокомментировал ситуацию с выброшенными медкартами.
ИСТОЧНИК KP.RU
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