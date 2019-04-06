2019-04-06T16:40:35+03:00
Общество

Итоги недели в Ижевске: шаурма с кишечной палочкой, Алина Загитова в списке Форбс и халатное отношение к медкартам пациентов

Подборка самых важных и запоминающихся событий
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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Коротко о главном:

Удмуртии вступил в силу закон об усилении контроля за расходованием маткапитала.

-Численность населения Удмуртии за январь-февраль сократилась.

-Пьяный мужчина изнасиловал 5-летнюю девочку. Как он оправдал себя на суде.

-Второй случай подозрения на корь зафиксирован в Удмуртии.

-Сколько дней будут отдыхать жители Удмуртии на майские праздники? Подробности по ссылке.

- Глава Ижевска Олег Бекмеметьев прокомментировал ситуацию.

-Все дороги в Ижевске будет ремонтировать одна компания.

-«Неужели трудно постелить подмостки?»: Олег Бекмеметьев проверил глубину луж в Ижевске.

-Кто и в какие сроки должен убирать перекопы после ремонта в Ижевске?

-Ижевчане предложили установить памятник Алине Загитовой. Согласны с такой инициативой?

-Концерн «Калашников» начал продажу нового пневматического оружия. Известна цена на две новинки.

Далее с подробностями:

ШАУРМА = КИШЕЧНАЯ ПАЛОЧКА

Фото: pixobay

Фото: pixobay

Активисты общественной организации «Союз потребителей» провели рейд по торговым точкам Ижевска, где продают шаурму.

САМОЛЕТ "ИЖАВИА"

Фото: Архив

Фото: Архив

Самолет «Ижавиа» вернулся в Ижевск из-за неисправности двигателя. Об этом сообщает пресс-служба АО «Ижавиа».

АЛИНА ЗАГИТОВА

Фото: Архив

Фото: Архив

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира из Ижевска Алина Загитова попала в рейтинг Forbes.

МЕДКАРТЫ НА УЛИЦЕ

Фото: Архив редакции

Фото: Архив редакции

Минздрав Удмуртии прокомментировал ситуацию с выброшенными медкартами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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