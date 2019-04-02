2019-04-02T11:56:51+03:00
Общество

Утро в Ижевске: инцидент с самолетом, новые графики вывоза мусора в частном секторе и спортсмен, установивший рекорд России по жиму штанги

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 2 апреля, вторник. В городе сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. Днем до +5 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

Закон об усилении контроля за расходованием маткапитала вступил в силу в Удмуртии (подробнее)

Пассажиры автобуса №301 в Ижевске смогут сэкономить на билетах (подробнее)

Лыжник из Удмуртии завоевал серебро на чемпионате России в скиатлоне (подробнее)

Жителей Удмуртии предупреждают об опасных участках водохранилища (подробнее)

Мужчине из Удмуртии вынесли приговор за изнасилование 5-летней девочки (подробнее)

Далее с подробностями:

ЗНАЙ НАШИХ!

Спортсмен из Удмуртии Роман Скобкарев установил рекорд России по жиму штанги 50 кг. Об этом сообщает Центр спортивной подготовки республики. За минуту он сделал 82 повторения (подробнее)

Фото: izh.ru

Фото: izh.ru

ВРЕМЕННЫЕ ГРАФИКИ

В Ижевске с 1 апреля из-за распутицы начал действовать измененный график вывоза мусора в частном секторе. В эти выходные в микрорайонах Старый Игерман, Новый Игерман, Орловское и Нагорный перевозчик «Удмуртвторпродукт» временно поставил 5 больших восьмикубовых контейнеров. При этом в магазинах и на остановках сотрудники подрядчика расклеили объявления об изменениях (подробнее)

Фото: пресс-служба Регоператора Удмуртии

Фото: пресс-служба Регоператора Удмуртии

ВЕРНУЛСЯ ИЗ-ЗА НЕИСПРАВНОСТИ

Вчера, 1 апреля, произошел инцидент с рейсом №305 авиакомпании «Ижавиа», который отправился по маршруту Ижевск – Москва (аэропорт Домодедово). Спустя три минуты после взлета во время набора самолетом высоты сработала сигнализация неисправности правого двигателя. Командир воздушного судна после оценки ситуации принял решение о возврате в аэропорт вылета Ижевск (подробнее)

Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

ИСТОЧНИК KP.RU

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