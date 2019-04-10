2019-04-10T10:49:20+03:00
Общество

Десять татарских красавиц, прошедших в финал конкурса «Татар Кызы 2019» в Ижевске

«Комсомолка» собрала фото с республиканского конкурса, который состоялся 5 апреля
Миргалимова Эльмира
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Фото: Марат ИдрисовФото: Марат Идрисов
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5 апреля в Ижевске прошел финал VlII Республиканского конкурса татарских красавиц «Татар кызы 2019». Принять в нем участие могли девушки от 16 до 24 лет. Ради победы они преодолели три этапа, в том числе подготовили национальный костюм, исполнили творческий номер и приняли участие в интеллектуальном конкурсе. «Комсомолка» собрала фото с минувшего мероприятия.

Фото: Марат Идрисов

Фото: Марат Идрисов

Фото: Марат Идрисов

Фото: Марат Идрисов

Фото: Марат Идрисов

Фото: Марат Идрисов

Фото: Марат Идрисов

Фото: Марат Идрисов

В итоге победу в конкурсе одержала 22-летняя Дилия Харисова. Она будет представлять Удмуртию в финале международного конкурса.

Фото: Марат Идрисов

Фото: Марат Идрисов

Фото: Марат Идрисов

Фото: Марат Идрисов

- Быть победителем - в первую очередь это большая ответственность. Когда назвали моё имя - для меня было неожиданно, но в то же время приятно, - делится Дилия. О конкурсе девушка узнала совершенно случайно. - В течение 5 месяцев шла упорная подготовка: различные мастер-классы, много репетиций, полезные встречи, нас учили красиво вести и подавать себя на сцене, и, конечно, мы еще больше прониклись татарской культурой. Из сложностей могу отметить отсутствие свободного времени. Поэтому сейчас постараюсь больше времени проводить с семьей и с близкими, потому что в последние месяцы они меня практически не видели. Буду набираться сил. Скоро начнётся подготовка к Международному конкурсу.

Фото: Марат Идрисов

Фото: Марат Идрисов

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ИСТОЧНИК KP.RU

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