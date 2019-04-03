Утро в Ижевске: изменение цен на продукты, эстафетная бронза биатлонистов и новые налоги

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 3 апреля, среда. За окном +1 градус. Днем столбик термометра поднимется до +6. По прогнозу Яндекс. Погода, в первой половине дня возможен дождь, однако к вечеру в городе будет ясно. Желаем вам бодрости и хорошего настроения, а пока предлагаем вам узнать новости одной строкой:

Биатлонисты из Удмуртии завоевали бронзу в эстафете на Чемпионате России

Работы юного дизайнера из Ижевска показали на Mercedes-Benz Fashion Week Russia

«Как только ты сошёл с подиума – всё, ты никто» тренер фигуристки из Ижевска Алины Загитовой на программе «Познер»

Как изменились цены с 18 по 25 марта в Удмуртии

«Пять выходов на лед за одно шоу!»: как Елизавета Туктамышева из Удмуртии готовится к командному ЧМ

Минфин придумал 6 новых налогов

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Как устроен драмтеатр Удмуртии?

ФОТО: Диля АХМАДИШИНА

«Комсомолка» продолжает рассказывать о том, как создаются театральные постановки. На этот раз приглашаем вас в Русский драматический театр Удмуртии. В цехах театра сейчас затишье - подготовка к премьере начнется позже. Зато в гримерках мы застали артистов: на экскурсию нас пригласили за час до спектакля «Обыкновенное чудо» (12+)! Когда еще будет такая возможность?

Учись на 5!

ФОТО: Архив

У нас продолжается школьный конкурс, где мы выбираем лучший класс, лучшую школу и лучшего классного руководителя Ижевска. Победители получат классные призы!