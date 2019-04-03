Надпись «Ижевск» в Испании и «Легенда Италмаса» в Доминикане: в каких странах ижевчане сталкивались с соотечественниками

Мир тесен! Это подтверждают истории ижевчан, которые умудряются сталкиваться с соотечественниками даже на другом конце света. «Комсомолка» собрала несколько забавных случаев.

Ижевчане оставили память о себе на кактусе

НАШЛА ПОДРУГ НА ДРУГОМ КОНЦЕ СВЕТА

В 2016 году ижевчанка Марина Караева отдыхала в Доминикане. Там же девушка подружилась с двумя соотечественницами.

- Попросила бармена налить мне какой-нибудь местный напиток. Мне предложили коктейль «Мамахуана». Сидящие рядом девушки прокомментировали «Это похоже на бальзам «Легенда Италмаса», но вам это все равно ничего не скажет». А вот и зря!

Остаток отпуска ижевчанки провели в дружной компании. Однажды новые подруги Марины устроили панику в отеле из-за нее.

- Между Доминиканой и Ижевском большая разница во времени. Отдыхала на пляже и мне ужасно захотелось спать. А мы с подругами договорились встретиться вечером. Я оставила на пляже полотенце, а сама ушла спать в номер.

В итоге Марина очень хорошо «вздремнула». Вечером подруги девушки сильно перепугались, когда увидели на пляже только полотенце. Они постучались к Марине в номер, но девушка была в душе.

- Тогда они подняли панику на весь отель. А я потом просто спокойно ушла через другой выход. Позже подруги меня нашли и сразу же потащили на ресепшн. Я не могла понять, что происходит.

Сейчас ижевчанки продолжают общаться и следят друг за другом в «Инстаграме».

«ИЖЕВСК» В ИСПАНИИ

Егор Кононов отдыхал в Испании. Однажды ижевчанин отправился на поезде к монастырю Монсерат и… увидел на станции рекламу бара с надписью «Ижевск» в углу.

Фото: Егор Кононов

- Надпись сделали баллончиком по трафарету. Баннер висит за решеткой, и видно, что надпись сделал не просто человек с улицы.

Егор решил провести небольшое расследование. Ижевчанин заглянул в бар, чтобы уточнить, кто автор этой работы, однако там нашел лишь местных жителей.

- Я показывал испанцам сделанную фотографию, но они ничего не понимали. Хотел найти хозяина, но он уехал. Предполагаю, что владелец бара (или кто-то из его друзей) родом из нашего города, - говорит Егор.

ИЖЕВЧАНЕ В ОЧЕРЕДИ

Наталья Дресвянникова встречала ижевчан в других странах целых три раза. Первая история произошла в Хельсинки.

- В Финляндии пересадка длилась почти 24 часа. Я соскучилась по людям и по русской речи за это время. Захожу в самолет - а там ижевчанин! Он возвращался из отпуска со своей семьей.

Кстати, с этим мужчиной Наталья раньше сталкивалась по работе.

Еще одна встреча с соотечественниками произошла в Абхазии. Там Наталья встретила ижевчан, которые отправились в путешествие на велосипедах. Молодые люди были перемазаны зеленкой.

- Было начало сезона, а мы собрались к водопаду. Мимо едут велосипедисты. Водитель спросил, не пересох ли водопад. А потом поинтересовался, откуда ребята приехали. Оказалось, что парни были из Ижевска.

А в Испании Наталья встретила знакомую, с которой в Ижевске не пересекается годами.

- В Барселоне напряженная ситуация с туалетами. Поэтому туристы ходят по «Макдональдсам». Стояла в очереди в дамскую комнату, а там моя знакомая, - вспоминает наша героиня.

ИЖЕВЧАНЕ НА КАМЧАТКЕ

Всю сознательную жизнь Александр Герасимов мечтал стать моряком. В 2005 году мужчина увидел объявление о том, что набирают людей на рыбзавод в Петропавловске-Камчатском, и решил попытать счастья. К сожалению, большой карьеры не сложилось, ижевчанина обманули с зарплатой, и он уволился через две недели.

- Потом я уехал в рыбачий поселок села Крутогоровское. Добраться в эту глушь можно только на вертолете из Петропавловска-Камчатского. И в вертолете я встретил ижевчанку! Женщина жила на Камчатке с 70-х годов.

Оказалось, что ижевчанка тоже приехала работать на рыбзавод много лет назад. Вышла замуж и осталась на Камчатке.

- Когда она узнала, что я из Ижевска, она расплакалась. Женщина не была в Удмуртии много лет, - рассказывает Александр.

При каждой встрече новая знакомая расспрашивала Александра про Ижевск и Удмуртию. Через две недели Александр улетел в Петропавловск-Камчатский на браконьерском вертолете. Наш герой окончил курсы матросов, а через три года вернулся в Ижевск. Больше ижевчанина на Камчатку не заносило.

А ГДЕ ЕЩЕ ЕСТЬ НАШИ?

28 марта в эфире радио «Адам» (104,5 FM) (12+) обсуждали, как ижевчане встречают друг друга за границей. Слушатели поделились своими историями в радиоэфире и комментариях группы радио «Адам».

- Отдыхали с мужем-грузином в Турции, Белеке. Одна продавщица оказалась ижевчанкой. Узнала меня по слову «Овел» («нету» по-удмуртски. - Прим. ред.), - поделилась Светлана Суворова.

- В Турции по пути в аэропорт супруг встретил товарища прямо в микроавтобусе. Раньше они играли много лет в футбол. В транспорте было всего человек 15, жили мы в разных отелях. В Ижевске не пересекались, потому что супруг перестал ходить на футбол, - рассказала Светлана Павлова.

- Уехали в Андорру на горных лыжах покататься. Мальчик лет семи «подрезал» всех на лыжах, и папа ему сказал: «Леша, тебе здесь не Нечкино, чтобы так делать», - поведал Владислав.

- В Египте отдыхали с подружкой. Приезжают новые девушки, расспрашивают, что и как. В конце мы поинтересовались, откуда они. «Ой, да вы не знаете, из глубинки». «И все-таки, откуда вы?». «Нет, вы точно не знаете. Чтобы вылететь, нам надо было еще на поезде до Москвы доехать». А потом оказалось, что они из Ижевска и что мы живем в параллельных домах, - вспомнила Ольга.

- Месячный поход, Алтай-Саяны, поселок без электричества. Здесь мы встретили местного егеря. У него хакасская жена, пятеро детей, а сам он из Можги. За 15 лет мы были первыми земляками, - рассказала Евгения.

- В Баварии есть высокая гора - почти 3000 метров. Четыре года назад мы туда поднимались и на вершине встретили стоматолога из Ижевска, у которого лечила зубы, - поделилась Вера.

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