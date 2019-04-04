Утро в Ижевске: проверка дорог главой города, инспекция шаурмы и материнский капитал за первого ребенка

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 4 апреля, четверг. Днем столбик термометра поднимется до +7...+9 градусов, без осадков. Желаем вам бодрости и хорошего настроения, а пока предлагаем вам узнать новости одной строкой:

- Правительство обсуждает возможность выдачи маткапитала на первенца

- Основательница проекта «Следуй за мной» Наталья Османн из Ижевска была на показе Alena Akhmadullina

- Фигуристка из Ижевска Алина Загитова попала в рейтинг Forbes

- Будут ли убирать перекопы в Ижевске после ремонтов?

- Специалисты проверили шаурму в Ижевске

- В Ижевске решается судьба 7-летней девочки, которую забрали из квартиры от пьяного отца

- Ремонтировать дороги в Ижевске будет одна компания

- Работы юного дизайнера из Ижевска показали на Mercedes-Benz Fashion Week Russia

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«Неужели трудно постелить подмостки?»

Глава Ижевска проверил дороги

Вот уже несколько дней ижевчане жалуются на ситуацию в городе, дескать, из-за подтоплений передвигаться по некоторым улицам можно лишь прыжками или вплавь. 2 апреля места, о которых чаще всего сообщают жители, отправился проверять глава города Олег Бекмеметьев - надев резиновые сапоги, он лично измерил глубину луж (продолжение).

«Мы вдруг поняли, что это не просто песни»

Песни нашей Победы

В 2010 году никто даже не предполагал, что через несколько лет проект «Песни нашей Победы» станет таким масштабным и по-настоящему народным. Тогда это был просто конкурс, а сейчас - проект, который не оставляет равнодушным. О том, как все начиналось, - в материале «КП».

Амели, Харли Куинн и Китана из Mortal Kombat

Невероятное перевоплощение

В Ижевске живет очень много юных и талантливых людей. И Meiko Inoe - яркое тому подтверждение. В свои 24 года девушка добилась немалых успехов - например, ее фотографии попали на фестивали в Бразилии и Японии и в соцсети известной марки косметики NYX Professional Makeup* (продолжение).

Надпись «Ижевск» в Испании и «Легенда Италмаса» в Доминикане

Ижевск повсюду!

Мир тесен! Это подтверждают истории ижевчан, которые умудряются сталкиваться с соотечественниками даже на другом конце света. «Комсомолка» собрала несколько забавных случаев (продолжение).

Спасли девушку от насильника

Спасли девушку от насильника

В суд передали уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, которого обвиняют в насильственных действиях сексуального характера. В ночь на 12 января мужчина напал на молодую девушку на улице 9 Января (продолжение).