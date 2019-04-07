2019-04-07T14:00:12+03:00
Общество

Погода в Ижевске: к концу недели ожидается небольшое похолодание

Самым теплым днем станет четверг
Анастасия Волкова
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ФОТО: АрхивФОТО: Архив
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Ближайшая неделя принесет ижевчанам переменчивую погоду: если будни порадуют теплой погодой, то к воскресенью ожидается небольшое похолодание. По данным Яндекс.Погода, с 8 по 14 апреля в городе будет преимущественно пасмурно.

В понедельник, 8 апреля, ожидается небольшой дождь. Столбик термометра поднимется до +7 градусов. Ветер юго-восточный, 4,2 м/с.

Вторник, 9 апреля, будет ясным. Температура сохранится на той же отметке.

В среду потеплеет до +9 градусов. В городе установится облачная погода с прояснениями. Ветер юго-западный, 2 м/с.

Четверг, 11 апреля, станет самым теплым днем недели: столбик термометра поднимется до +10 градусов. Однако солнцу в этот день порадоваться не получится: весь день будет пасмурным.

В пятницу ожидается небольшой дождь и температура +7 градусов. Ветер установится западный, 1,8 м/с.

13 апреля, в субботу, температура опустится до +5 градусов. Ожидается пасмурная погода.

В воскресенье, несмотря на вышедшее солнце, столбик термометра покажет всего +4 градуса. Ветер северный, 1,3 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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