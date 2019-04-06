Эволюция моды: Как менялись наряды и прически ижевчан с 1950 по 2000 годы?

Независимо от времени и места пребывания, женщины всегда стремятся выглядеть восхитительно. Вот и сейчас, с приходом весны, ижевчанки бродят по магазинам в поисках идеального пальто и неделями ждут записи в салон красоты. Так было всегда. Мы решили вспомнить, как менялись наряды и прически с 50-х годов.

50-е

- Жили бедно, особенно в послевоенное время - в 50-е годы, было тяжело. Тогда, вроде, не было особой моды: все мы ходили в платьях или юбках со свитерами. Одевались скромно, не красились совсем, сережек и бус не носили, купить было нечего. Все мы, девушки, ходили с косами, кто-то в косынках, не помню, чтобы в то время у нас были парикмахерские, я пару раз ходила завиваться на частную квартиру, больше было некуда. В начале 60-х кто-то пародировал стиляг, редко видела их на улице Пушкинской, молодые парни в узких штанах, а с ними девушки в красивых платьях, - рассказала ижевчанка Галина.

60-е

Фото: архив

Пислегина Ольга с детства любила ходить с мамой в парикмахерскую, а уже в 80-е годы оказалась по ту сторону баррикад - начала работать парикмахером.

- В 60-х моя мама делала паровую химию - тогда это был тренд. На смену ей в 70-е пришла стрижка филип - у девушки были длинные волосы, но выстригалась макушка. В 80-е была популярна укладка и стрижка Анжела Девис - это жуткие кудри на коротких волосах. В моде была и французская стрижка - выполнялась бритвой. В конце 70-х женщины в парикмахерских начали красить брови, ресницы и ногти - розово-перламутровым или красным лаком. В макияже присутствовали цветные туши - зеленая, голубая или черная, коричневые, серые и зеленые тени для век - их наносили прямо до бровей и блеск для губ. В конце 80-х годов появились блестки - их наносили и на глаза, и на губы, и на волосы,- рассказывает мастер.

70-е

Фото: архив

Нина Ивановна родом из поселка Кикнур, но в университетские годы решила остаться в Ижевске. Будучи студенткой, носила самую модную одежду - бархатные, кримпленовые и гипюровые платья.

- Я закончила институт в 1974 году, помнится, было очень модно ходить в кримпленовых, гипюровых и бархатных платьях. У меня и у самой было несколько таких. Ходили также в различных костюмах - жилетка с юбкой или пиджак со штанами. Позже стали популярны брюки клеш, у меня были такие - синие трикотажные. Из верхней одежды были популярны болоньевые плащи, велюровые пальто и шубы из песца, из обуви - лаковые туфли на высоченной подошве, из украшений - серьги, бусы и броши. Были в моде шиньоны и искусственные косы. Макияж - минимальный. Глаза красила тушью, губы - розовой помадой. Еще тогда у меня была французская пудра, - говорит Нина.

80-е

Фото: архив

Елена - коренная ижевчанка. Она всегда старалась выглядеть привлекательно и следила за всеми трендами.

- В 80-х годах все носили одежду ярких цветов: зеленого, красного, желтого, голубого. Многие любили леопардовые принты и клетку. Девушки носили мини-юбки с лосинами, потом появились джинсы: в магазине их было не купить, поэтому ездили на барахолку, а кто-то и вовсе привозил из Москвы. Еще позже в моду вошли пиджаки с огромными плечами и широкие пояса 10-12 сантиметров из кожи или дермантина. Краситься начала, когда поступила в техникум: у меня были голубые тени и румяна. Волосы мы обесцвечивали перекисью водорода и делали химию, - поделилась Елена.

90-е

- В начале 90-хв моде оставались мини-юбки. А когда распался СССР, появились кооперативы, которые шили одежду под иностранные бренды. В то время я чаще всего носила кроссовки и джинсы с футболкой. Появились разноцветные пиджаки, в моду вошли джинсовые юбки и сарафаны. Многие любили коротко стричься и мелироваться, - рассказала ижевчанка.

2000-е

Фото: архив

- В 2000 у меня появилась первая кожаная куртка. В моду пришли джинсы с заниженной талией, брюки капри. Молодежь носила короткие майки или футболки со стразами. Стали делать хвостики и закалывать волосы крабиком, делали колорирование и мелирование, химия начала отходить на второй план. 2000-е - это десятилетие простоты и удобства, как я считаю,- утверждает женщина.