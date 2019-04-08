2019-04-08T09:38:06+03:00
Общество

Утро в Ижевске: Телеаллея, закрытие точек с шаурмой и первая тройня в этом году

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, стране и мире, пока вы спали
Анастасия Захарова
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Сегодня будет дождьСегодня будет дождьФото: Архив КП
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 8 апреля, понедельник. Сегодня пройдут небольшие дожди, местами со снегом. Днем будет +7…+9 градусов тепла. А пока вы настраиваетесь на рабочую неделю, предлагаем прочитать новости одной строкой:

- 14-летнего подростка разыскивают в Ижевске

- Умерший в Ижевске репер Децл получил посмертную музыкальную награду

- Железнодорожную станцию реконструируют в Удмуртии

- Зараженную паразитами партию цветов уничтожили в Удмуртии

- В ижевском зоопарке появилась телеаллея

- Юный ижевчанин отметил день рождения в приюте для бездомных животных

- В Удмуртии впервые в 2019 году родилась тройня

Далее с подробностями:

Олег Царев: десант Трампа работает в штабе Зеленского четвертую неделю

фото: Reuters

фото: Reuters

Экс-кандидат в президенты Украины и депутат Рады четырех созывов прокомментировал «КП» расклад перед вторым туром президентских выборов

Эволюция моды: как менялись наряды и прически ижевчан с 1950 по 2000 годы?

Вспоминаем эволюцию моды Фото: Архив КП

Вспоминаем эволюцию модыФото: Архив КП

Независимо от времени и места пребывания женщины всегда стремятся выглядеть восхитительно. Вот и сейчас, с приходом весны, ижевчанки бродят по магазинам в поисках идеального пальто и неделями ждут записи в салон красоты. Так было всегда. Мы решили вспомнить, как менялись наряды и прически с 50-х годов.

Временное закрытие точек и борьба с микробами: последствия проверки точек по продаже шаурмы в Ижевске

в ижевской шаурме нашли кишечную палочку Фото: Михаил ФРОЛОВ

в ижевской шаурме нашли кишечную палочкуФото: Михаил ФРОЛОВ

Буквально на днях пролетела новость о том, что нашли кишечную палочку и стафилококк в нескольких точках по продаже шаурмы в Ижевске. Активисты «Союза потребителей Удмуртии» решили проверить три точки, где делают и продают одно из самых популярных блюд уличного рациона. Что на это говорят сами управляющие точек?

Стань другом своему ребенку: как стать другом для своих детей?

Дети - это еще и ответственность Фото: Диля Ахмадишина

Дети - это еще и ответственностьФото: Диля Ахмадишина

Дети – это не только большая радость, но и огромная ответственность. Неудивительно, что многие родители наступают на одни и те же грабли в воспитании своего чада. О том, как пережить истерику ребенка и научиться говорить «нет», не потеряв при этом его доверия, расскажет известный психолог Ася Абовян – участник родительской конференции «МамаПапаФест», которая пройдет в Ижевске 27 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Зараженную паразитом партию цветов уничтожили в Удмуртии
Юный ижевчанин отметил День рождения в приюте для бездомных животных
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