Утро в Ижевске: определение подрядчиков на ремонт дорог, ремонт набережной и ответ Роспотребнадзора по ситуации с проверкой шаурмы

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 9 апреля, вторник. В городе сегодня будет небольшая облачность, без осадков. Днем до +9 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

В течение трех суток с банковских карт ижевчан похищено более миллиона рублей (подробнее)

8 апреля в Ижевске прошли массовые проверки водителей на состояние опьянения (подробнее)

Фильм «Унесенные призраками» с удмуртскими субтитрами покажут в Ижевске (подробнее)

Жители Удмуртии через соцсети помогли разыскать двух пропавших школьников (подробнее)

Ижевский концерн «Калашников» и Минобороны России заключили контракт на поставку оружия (подробнее)

Движение по дороге Гольяны - аэропорт временно закроют в Удмуртии (подробнее)

Далее с подробностями.

РЕМОНТ ДОРОГ

В Удмуртии определились подрядчики, которые займутся ремонтом дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В Ижевске участки ремонта распределили на пять лотов – по районам города. Общая сумма составила 455,4 млн рублей, в отличие от прошлого года, в 2019 году на аукцион заявился только один участник – АО «ДП «Ижевское». Также подвели итоги аукционов и в региональном «Управтодоре». Победителями стали три организации - АО «Удмуртавтодор», АО «ДП «Ижевское» и ООО «РДК» (подробнее)

Фото: архив КП

ЧТО СДЕЛАЮТ НА НАБЕРЕЖНОЙ?

С наступлением весны тает не только снег, а еще и плитка на ступенях набережной и велодорожки покрылись трещинами. Как сообщает портал IZHLIFE, в ответе на официальный запрос в пресс-службе администрации Ижевска рассказали, что в 2019 году в преддверии празднования Дня города запланированы работы по ремонту облицовочного камня, пешеходных и велосипедных дорожек (подробнее)

Фото: Алексей Иванов

НЕТ ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЙ

Роспотребнадзор Удмуртии прокомментировал ситуацию с шаурмой в Ижевске. По данным ведомства, у них отсутствуют законные основания для проведения проверки (подробнее)