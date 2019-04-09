Больше рока: В Ижевске прошел финал песенной «Битвы дуэтов» от «НАШЕго Радио»

5 апреля бар «Без Б…» собрал любителей русского рока на караоке-баттл от «НАШЕго Радио» (12+). В этом году участником мог стать любой песенный дуэт: для этого нужно было оставить заявку на автоответчик или в группе радиостанции в соцсетях. В финал члены жюри отобрали 10 артистов. «Комсомолка» решила познакомить читателей с самыми яркими выступлениями.

Фото: Диля Ахмадишина

«Мы не ангелы»

1 выступление задало тон караоке-баттлу: на сцену вышли две сестры - 17-летняя Настя и 11-летняя Даша Зебзеевы с композицией Алексея Пономарева «Мы не ангелы». Несмотря на столь юный возраст, девочки завоевали сердца и жюри, и зрителей.

Фото: Диля Ахмадишина

– Рок мне нравится давно. Песню, с которой мы сегодня выступали, услышали на «НАШЕм Радио» и решили попробовать свои силы, – говорит Настя.

Однако сцену семья надолго не оставила: Даша спела песню БИ-2 «Лайки. Только на этот раз уже с мамой. За смелость и яркое выступление они получили фирменные футболки от «НАШЕго Радио».

Пластиковая гитара и бубен

Фото: Диля Ахмадишина

Вызвать победу бубном попробовали Тимофей Дубровин и Платон Наговицын. Четкий ритм ребята отбивали под песню ДДТ «Любовь не пропала».

А вот Никита Казаков удивил жюри актерскими способностями: во время выступления парень схватил пластиковую гитару, предназначавшуюся для фотозоны, и стал подыгрывать себе. Признаться, получилось здорово! Как у настоящей рок-звезды.

Фото: Диля Ахмадишина

Репетиции в режиме нон-стоп

А вот ребята-победители изрядно понервничали перед финалом. Марат Хозрятов и Анна Тюкина были заявлены в конкурс, однако практически в последний момент их партнеры отказались от участия. Пришлось объединяться. И не зря.

– Репетиции проходили практически в режиме нон-стоп, ведь у нас было всего пара дней, – признается Марат. – Мы исполнили кавер на песню The Beatles «Let it be»*, тексты куплетов легендарной песни заменили текстом Виктора Цоя. Идею сделать именно такой кавер услышал случайно, когда отдыхали с компанией. Как оказалось, это был мой счастливый случай!

Фото: Диля Ахмадишина

В итоге, случайный дуэт Анны и Марата судьи единогласно признали лучшим. Ребята получили главный приз – год бесплатных концертов от Бара «Без Б…» и набор фирменных призов от «НАШЕго Радио».

*Битлз «Лет Ит Би»