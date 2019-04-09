Больше рока: В Ижевске прошел финал песенной «Битвы дуэтов» от «НАШЕго Радио»
5 апреля бар «Без Б…» собрал любителей русского рока на караоке-баттл от «НАШЕго Радио» (12+). В этом году участником мог стать любой песенный дуэт: для этого нужно было оставить заявку на автоответчик или в группе радиостанции в соцсетях. В финал члены жюри отобрали 10 артистов. «Комсомолка» решила познакомить читателей с самыми яркими выступлениями.
Фото: Диля Ахмадишина
«Мы не ангелы»
1 выступление задало тон караоке-баттлу: на сцену вышли две сестры - 17-летняя Настя и 11-летняя Даша Зебзеевы с композицией Алексея Пономарева «Мы не ангелы». Несмотря на столь юный возраст, девочки завоевали сердца и жюри, и зрителей.
Фото: Диля Ахмадишина
– Рок мне нравится давно. Песню, с которой мы сегодня выступали, услышали на «НАШЕм Радио» и решили попробовать свои силы, – говорит Настя.
Однако сцену семья надолго не оставила: Даша спела песню БИ-2 «Лайки. Только на этот раз уже с мамой. За смелость и яркое выступление они получили фирменные футболки от «НАШЕго Радио».
Пластиковая гитара и бубен
Фото: Диля Ахмадишина
Вызвать победу бубном попробовали Тимофей Дубровин и Платон Наговицын. Четкий ритм ребята отбивали под песню ДДТ «Любовь не пропала».
А вот Никита Казаков удивил жюри актерскими способностями: во время выступления парень схватил пластиковую гитару, предназначавшуюся для фотозоны, и стал подыгрывать себе. Признаться, получилось здорово! Как у настоящей рок-звезды.
Фото: Диля Ахмадишина
Репетиции в режиме нон-стоп
А вот ребята-победители изрядно понервничали перед финалом. Марат Хозрятов и Анна Тюкина были заявлены в конкурс, однако практически в последний момент их партнеры отказались от участия. Пришлось объединяться. И не зря.
– Репетиции проходили практически в режиме нон-стоп, ведь у нас было всего пара дней, – признается Марат. – Мы исполнили кавер на песню The Beatles «Let it be»*, тексты куплетов легендарной песни заменили текстом Виктора Цоя. Идею сделать именно такой кавер услышал случайно, когда отдыхали с компанией. Как оказалось, это был мой счастливый случай!
Фото: Диля Ахмадишина
В итоге, случайный дуэт Анны и Марата судьи единогласно признали лучшим. Ребята получили главный приз – год бесплатных концертов от Бара «Без Б…» и набор фирменных призов от «НАШЕго Радио».
*Битлз «Лет Ит Би»
ИСТОЧНИК KP.RU
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