Самообложение в Ижевске: должны ли жители вкладываться в городские проекты?

Совет Общественной палаты Ижевска изучил проект положения о самообложении жителей и выявил много неточностей. О чем именно идет речь, как жители могут помочь в развитии городских проектов, и в чем плюсы и минусы двух подходов, разбиралась «Комсомолка».

С МИРУ ПО НИТКЕ

Суть проекта в том, что жители должны финансово участвовать в реализации (и финансировании) тех или иных городских проектов, касающихся, например, благоустройства, освещения и пр. Собирать средства или нет - планировалось решать на референдуме.

- Во многих регионах уже приняты документы, которые регулируют вопрос самообложения. Со стороны республиканского правительства нам предложили изучить существующий опыт. На уровне городских округов мои специалисты практики применения не нашли, она отсутствует. Присутствует практика в части привлечения денежных средств населения на уровне поселковых советов, но там, скорее всего, это связано с тем, что в местных бюджетах не хватает средств, ситуация другая по финансированию, - рассказал начальник правового управления администрации Ижевска Олег Кузин.

Администрация Ижевска подготовила этот проект положения, но прежде чем выносить его на сессию, направила в Общественную палату Ижевска для выявления «подводных камней» и внесения корректировок.

ЧТО МОЖЕТ ПОЙТИ НЕ ТАК?

И «камни» нашлись. Например, есть неточные трактовки в положении – нет пояснения, кого считать жителем Ижевска, могут ли в референдуме участвовать граждане с временной регистрацией, будет это разовый платеж или внесение определенных сумм за период времени.

Фото: Амир Закиров

- Кроме того, референдум считается несостоявшимся, если в нем приняло участие менее 50% жителей. А решение считаете не принятым, если за него проголосовало менее 50% от числа тех, кто принял участие в голосовании. Таким образом, решение по вопросу референдума по сбору денежных средств с граждан может быть принято не менее 25% жителей, имеющих право на участие в референдуме. Весьма небольшой процент для того, чтобы обязать всех жителей города софинансировать какой-либо проект, - рассказала заместитель председателя Общественной палаты Ижевска, член «Удмуртской республиканской коллегии адвокатов» Наталья Машинникова.

Стоит сказать, что расходы на проведение местного референдума лягут на городской бюджет. Да и потом, сами жители могут не согласиться с самообложением, а значит, затраты на референдум не будут возмещены. По мнению Натальи Машинниковой, данный проект может стать репутационным риском.

ЕСТЬ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВА?

Фото: Амир Закиров

Альтернативным способом может стать инициативное бюджетирование. В госсовете Удмуртии уже приняли закон, согласно которому города и районы могут претендовать на дополнительное субсидирование из республиканского бюджета для того, чтобы реализовать городские проекты. И сами жители на добровольной основе могут вложить часть денег, привлечь спонсоров. По сути, этот закон пришел на смену закону о наказах избирателей, так как курировать бюджетирование в каждом муниципалитете будут депутаты госсовета республики.

- Получается, что при бюджетировании денежные вливания от жителей являются не обязательными. Есть определенная инициативная группа, которая вносит свои средства и привлекает спонсоров, - рассказал заместитель председателя комиссии Общественной палаты по безопасности и правам человека Максим Сафронов.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Оба проекта еще подробно обсудят в мае во время заседания Общественной палаты Ижевска.

- Есть понимание, что по первому проекту о самообложении много недочётов и есть сомнения по тому, как он может быть реализован. По инициативному бюджетированию мы видим больше положительных сторон, и очевидно, именно его будем поддерживать, но окончательную позицию Общественной палаты Ижевска выработаем после майского заседания, - заключила председатель палаты Анастасия Власова.

А КАК У НИХ?

В селе Шингак-куль (Башкирия) скидывались, например, на содержание пожарной машины. В месяц на эти цели собирают по 60 рублей. Пожары тушить надо, а в бюджете денег на это не хватает (продолжение). А в Татарстане, когда проводили референдумы на тему самообложения в 2017 году, в 14 поселках они так и не прошли из-за низкой явки. Тогда предлагали «ценник» в 300-500 рублей (продолжение).

Есть и положительный опыт. Например, в десяти коми-пермяцких деревнях Прикамья на детских площадках появились антивандальные тренажеры для взрослых. Деньги собирали всем миром (продолжение).

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Почему народ добровольно придумывает себе новые налоги? И проводит для этого местные референдумы (продолжение).

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