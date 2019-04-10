Утро в Ижевске: лебеди на пруду, дети в кальянных и новое платье четвероногой питомицы Алины Загитовой

Доброе утро, Ижевск! На календаре среда, 10 апреля, самый разгар рабочей недели. Сегодня ожидается ясная погода. Днем будет тепло: +11...+13 °С. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- Спортсменка из Ижевска стала лучшей в международной гонке по маунтинбайку в Греции (Подробнее)

- Где ижевчанам написать «Тотальный диктант»? (Подробнее)

- Житель Ижевска не смог угнать автомобиль, потому что застрял на одной из улиц (Подробнее)

- Фигуристка из Ижевска Алина Загитова вернулась в Россию из Японии (Подробнее)

- Режим повышенной готовности введут в Удмуртии (Подробнее)

- Во время весеннего призыва на службу отправят более 1200 человек из Удмуртии (Подробнее)

- Запрещенный к ввозу в Россию сыр «Dorblu Classic» уничтожили в Ижевске (Подробнее)

А теперь к главным новостям:

Роспотребнадзор обязал детсады и школы использовать только йодированную соль

Фото: Олег Укладов

В понедельник, 8 апреля, Роспотребнадзор зарегистрировал документ, обязывающий детские сады и школы использовать в питании, только йодированная соль. Об этом сообщила руководитель ведомства Анна Попова, выступая на сессии в рамках V Международного арктического форума «Арктика - территория диалога» во вторник, 9 апреля. (Подробнее)

Лебеди на Ижевском пруду

Лебеди на Ижевском прудуФото: Сергей ГРАЧЕВ

На пруду Ижевска жители заметили целую стаю лебедей. Эти красавцы являются признаком того, что весна полновластно пришла город и морозы уже не вернутся. Кстати, первые лебеди были в Удмуртии еще в конце марта. (Подробнее)

В кальянных Ижевска инспекторы обнаружили детей

Фото: pixabay.com

В Ижевске полицейские и инспекторы по делам несовершеннолетних провели рейд по кальянным. В итоге было выявлено восемь несовершеннолетних в возрасте от 13 до 17 лет. При этом один из подростков был пьяный. Все несовершеннолетние были переданы родителям. (Подробнее)

Метеорный поток будет видно в Удмуртии

Фото: spacegid.com

Метеорный поток Лириды пройдет во второй половине апреля, с 16 по 25 апреля, когда Земля будет проходить сквозь шлейф пыли, оставленный кометой C/1861 G1 Тэтчер. При попадании в атмосферу Земли частицы кометной пыли будут наблюдаться в виде ярких вспышек. (Подробнее)

Алина Загитова заказала для своей собаки платье

Фото: instagram.com/azagitova

У главной любимицы Алины Загитовой – собаки Масару – появится свое платье. Это будет копия наряда спортсменки, в котором она выходит на лед. Об этом в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде»-Ижевск сообщила дизайнер платьев Алины Ольга Рябенко. (Подробнее)

В Удмуртии пойманы браконьеры

Фото: wildfauna.ru

В Удмуртии у браконьеров нашли более 11 кг икры стерляди. По подозрению в совершении преступления задержали 44-летнего ижевчанина и 43-летнего уроженца Волгоградской области. Злоумышленников задержали в ходе профилактического рейда на правом берегу Камы, в районе деревни Поваренки Завьяловского района. (Подробнее)

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