Идем в баню: где в Ижевске можно отдохнуть и душой, и телом?

Миллионы людей по всему миру с удовольствием часами проводят время в парилке. Однако у горожан возможностиустановить свою баню нет - не устанавливать же ее в квартире! Рассказываем, куда пойти за здоровьем и красотой.

«Сосновый бор»

Настоящая русская баня и сауна с бассейнами расположена на территории гостиницы в лесной зоне, поэтому приехать сюда можно на все выходные или каникулы. Здесь можно не только получить заряд «горяченького», но и вкусно поесть - на базе функционирует ресторация.

Где: Октябрьский район, микрорайон «Сосновый бор», д. 23

Бронь: 619-957

Цена: от 900 р. в час

Astory*

Банно-гостиничный комплекс включает в себя 4 зала: царский, императорский, султанский и фараонский. Сюда можно прийти большой компанией - максимальная вместимость до 25 человек. Для посетителей в стоимость входят и развлечения - караоке, аэрохоккей, бильярд и даже качели.

Где: ул. Пушкинская, 53

Бронь: 471-747, 553-555

Цена: от 1500 р. в час

«ТЕРЕМ»

Это банно-оздоровительный комплекс, выполненный в старорусском стиле. Соответственно, в «Тереме» - только русские бани с бассейнами и купелью на дровах с настоями трав. Представлен 8 зонами: «Хохлома», «Богатырская», «Рыбацкая», «Большой комплекс», «Средний комплекс», «Охотничья» «Осиновая» и даже «По-черному».

Где: СНТ «Пламя-3»

Бронь: 773-228

Цена: от 1 300 р. в час

«Страна чудес»

Этот банный комплекс расположился в центре города и включает в себя 4 бани - «чудесную», «волшебную», «сказочную» и «новую». Для посетителей открыты бассейны, караоке, финская и русская парные, мангал, беседка и услуги мангальщика.

Где: ул. Районная, д. 47а

Бронь: 473-547

Цена: от 750 р. в час

«Королевские бани»

Банно-оздоровительный комплекс «Королевские бани» позволит пересечь границы и очутиться в финской, турецкой и японской парилках. Конечно, на территории не обошлось и без русской бани - здесь она представлена в 3 зонах.

Где: ул. Динамовская, д. 19

Бронь: 913-355, 553-355

Цена: от 890 р. в час

«Дубрава»

Гостинично-банный комплекс представлен тремя традиционными русскими банями в стилизованном выполнении: «Русь», «Охота» и «Рыбалка». Особенностью станет уличный бассейн, в котором можно плавать не только летом, но и зимой - температура воды способна нагреваться до 30 градусов.

Где: пос. Хохряки, пер. Тепличный, д. 7

Бронь: 475-530

Цена: от 1 280 р. в час

«Бархат»

В банном комплексе расположились финская и традиционная русская бани, турецкий хамам и «молодильный чан» - подвесной чугунный котел с разведенным костром. Джакузи, ароматерапия, фитокомната, мангальная зона, бассейны и караоке станут приятным дополнением к банному отдыху.

Где: ул. Нагорная, д. 29

Бронь: 331-460

Цена: от 749 р. в час

«Банный рай»

Две банные зоны расположились на территории комплекса. В обеих - только русская баня с вениками. Бассейны с панорамными окнами и подсветкой, уютная спальная комната и караоке сделают отдых максимально комфортным.

Где: мкрн «Горка», ул. Клеверная, д. 18

Бронь: 568-787

Цена: от 1 700 р. в час

Кстати!

Как рассказал «КП» доктор медицинских наук Владимир Шевченко, гипертермия - нагревание организма в странах Европы, США и Японии сейчас используется как официальный стандарт лечения онкозаболеваний. Суть заключается в том, что организм пациента нагревается до максимально безопасной «биологически переломной точки» - 43 - 43,8 градуса. При такой температуре способны разрушаться большинство патологических клеток - раковых и поврежденных вирусом клеток. Иммунитет после такой встряски значительно стимулируется.

На правах рекламы, 0+

*Астори