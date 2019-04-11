Утро в Ижевске: рекомендация Загитовой уйти из спорта, школьники на месте главы города и достойная зарплата

Доброе утро, Ижевск! На календаре четверг, 11 апреля, самый разгар рабочей недели. Сегодня ожидается ясная погода. Днем будет тепло: +14...+16 °С. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- Полицейские Ижевска разыскали пропавшего школьника

- При столкновении двух автомобилей в Удмуртии погибли два человека

- На улицы Ижевска вышли поливомоечные машины

- Роман Костомаров посоветовал уйти из спорта фигуристке из Ижевска Алине Загитовой

- В Ижевске разыскивают 14-летнего подростка

- За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее

- Школьники из Ижевска на один день займут места руководителей города

А теперь к главным новостям:

Достойная зарплата для россиян

Достойная зарплата

Достойная зарплата в среднем по России составляет 66 тысяч рублей. Таковы данные исследования, которое провел Финансовый университет при Правительстве РФ. Напомним, что согласно данным Росстата средняя зарплата по стране около 40 тысяч (продолжение).

Проверки не будет

Опасная шаурма

Роспотребнадзор по Удмуртии сказал, что не будет проводить проверку трех киосков, в которых нашли опасную шаурму в Ижевске. Решение мотивировали тем, что отбор проб проходил с нарушением, а значит и экспертное заключение можно поставить под сомнение. Во всех тонкостях разбиралась «Комсомолка» (продолжение).

«Собачьи свадьбы»

Собачьи свадьбы

Весной проблема бродячих собак становится особенно актуальной - из-за «собачьих свадеб» животные становятся агрессивными и чаще нападают на людей. Куда ижевчане могут пожаловаться на безнадзорных животных и в какие районы города лучше не заглядывать, разбиралась «Комсомолка» (продолжение).

«Песни нашей Победы»

Песни нашей Победы

Первый полуфинал десятого сезона «Песен нашей Победы. Герои» прошел в Ижевске. В этот раз участники – 15 лучших по итогам первой недели – исполняли военные песни не в студии, а в живую перед членами жюри (продолжение).

Идем в баню

Идем в баню

Миллионы людей по всему миру с удовольствием часами проводят время в парилке. Однако у горожан возможностиустановить свою баню нет - не устанавливать же ее в квартире! Рассказываем, куда пойти за здоровьем и красотой (продолжение).