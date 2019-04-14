Погода в Ижевске: температура уйдет в минус в середине недели

В ближайшую неделю будет переменчивая погода. В среду температура опустится до -1, но будет ясно. Небо преимущественно облачное. В некоторые дни пойдут дожди.

В понедельник днем будет +4 градуса, ночью -3. Небо будет облачным с прояснениями. Ветер северо-западный, 3-6 м/с.

Во вторник температура воздуха составит +6 градусов днем и -7 ночью. Пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный, 4-7 м/с

В среду температура опустится до -1 днем и -8 ночью Будет ясно. Ветер северный, 5-7 м/с.

В четверг резко потеплеет до +5 днем. Ночью температура воздуха составит -9 градусов. Будет облачно с прояснениями. Ветер западный, 3-5 м/с.

В пятницу днем температура воздуха составит +4 и -3 ночью. Пройдут небольшие дожди и даже возможен снег. Ветер западный, 3-5 м/с

В субботу днем будет +5 градусов тепла, а ночью -2. Небо облачное. Ветер западный, 3-4 м/с.

В воскресенье потеплеет до +7 днем. Ночью температура составит 0 градусов. Будет дождь со снегом. Ветер западный, 3-4м/с.