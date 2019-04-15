Удмуртия переходит на «цифру»: 9 самых популярных вопросов от жителей

15 апреля 2019 года Удмуртия переходит на цифровое вещание. «Комсомолка» ответила на самые популярные вопросы жителей о предстоящих нововведениях. Помогли нам в этом представители Минсвязи региона.

1. Как понять, что нужно настроить телевизор на прием «цифры»?

Если на экране рядом с логотипами крупнейших каналов есть буква «А», значит, идет прием аналогового вещания и нужно настроить телевизор на прием «цифры». Выпущенные после 2013 года современные телевизоры по умолчанию поддерживают цифровой стандарт DVB-T2*, к нему нужна обычная дециметровая антенна. К телевизорам предыдущего поколения необходимо дополнительно подключить цифровую приставку с поддержкой DVB-T2.

2. Если телевизор старый, нужно подключать и приставку, и комнатную антенну, или приставка уже содержит в себе антенну?

Для приема цифрового сигнала на современном телевизоре (в документации у такого должна стоять пометка, что он поддерживает стандарт DVB-T2) нужна только антенна дециметрового диапазона (ДМВ) - общедомовая или комнатная. Если телевизор выпущен до 2013 года и указанный стандарт не поддерживает, то нужны и ДМВ-антенна, и цифровая приставка (также можно встретить названия SetTopBox*, STB). Антенна - комнатная или общедомовая - в этом случае подключается к приставке, а приставка - к телевизору.

3. Как узнать, будет ли работать коллективная антенна в доме?

Нужно обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Там необходимо уточнить, есть ли антенна и в каком она состоянии, при необходимости - оставить заявку на монтаж или замену антенны на современную. При этом необходимо согласие не менее 2/3 собственников многоквартирного дома.

4. За чей счет проводятся работы?

Общедомовое имущество заменяется за счет средств собственников не текущее содержание имущества.

5. Что нужно сделать, чтобы перейти на бесплатное цифровое вещание, если сейчас подключено кабельное?

Необходимо расторгнуть договор с оператором и подключить, в зависимости от модели телевизора, антенну или антенну с приставкой.

6. Если у людей старый телевизор и спутниковая тарелка, нужна ли будет приставка?

Для абонентов спутникового и кабельного телевидения ничего не изменится, оператор сделает все настройки сам.

7. Телевизор сейчас подключен через самую мощную антенну, какую удалось купить в магазине. Качество цифрового вещания плохое, изображение «виснет», а в плохую погоду пропадает часть каналов. Изменится ли ситуация с массовым переходом на цифровое ТВ?

Специалисты советуют правильно ориентировать антенну, а лучше использовать ручную настройку. Строка качества сигнала постоянно должна быть заполнена на 50 % и выше.

8. Во сколько обойдется приставка?

В среднем оборудование стоит около 1000 рублей.

9. Куда обратиться, если есть вопросы?

Министерство информатизации и связи региона запустило горячую линию, по которой можно задать все вопросы, в том числе и по получению материальной помощи для покупки оборудования. Сделать это можно по телефону 8 800 350 37 74. Горячая линия работает с 10:00 до 22:00 ежедневно и без выходных.

Как переключиться на цифровое ТВ?

*ДиВиБи-Ти2, СетТопБокс