«Было «космично»: группа «Чичерина» выступила в Ижевске

В День космонавтики, 12 апреля, Юлия Чичерина выступила с концертом в Ижевске (16+). А перед тем, как выйти на сцену, заглянула в выставочный зал концерна «Калашников» и сфотографировалась с антропоморфным роботом, которого в интернете назвали «Игорек».

Фото: Диля Ахмадишина

«Песни не по сезону и вне времени»

В баре BBQ группа «Чичерина» исполнила программу The Best, в которую вошли все самые главные и любимые хиты коллектива: «Жара», «Мой рок-н-ролл», «Блюдца».

Но поклонников ждали не только знакомые треки. Певица исполнила в Ижевске новую песню — «Дискотека» — о нелегких буднях разведчиков ЛНР и ДНР (Луганская народная республика и Донецкая народная республика. — Прим. ред.).

Фото: Диля Ахмадишина

Впервые группа «Чичерина» давали концерт в Ижевске в феврале 2016 года.

— Спасибо Ижевск за праздничный весенний вечер, было космично, —написала после выступления на своей странице «Вконтакте» Юлия.

С каждой песней Чичерина меняла градус настроения в зале: от хита «Рвать» до драйвовых «Ту-лу-ла», «Сама», под которые пел и танцевал весь зал.

Зрители не хотели отпускать любимую певицу.

Фото: Диля Ахмадишина

Выросли на их песнях

— Спасибо за чудесный концерт и тот заряд позитивной энергии, что нам подарили! — делятся впечатлениями после концерта в соцсетях ижевчане.

— Я долго ждал их приезда. Люблю слушать их песни и вспоминать свои лучшие годы – эпоху нулевых, — рассказывает поклонник группы Андрей.

Группе «Чичерина» уже 21 год! За это время участники группы записали шесть студийных альбомов, сняли множество клипов. Некоторые песни мы знаем по российским фильмам: «Брат-2», «О чем говорят мужчины».

Юлия Чичерина была бессменной звездой первых «Нашествий». Сейчас певица — одна из ярчайших звезд так называемой «новой волны уральского рока».

СПРАВКА "КП"

История группы «Чичерина» началась в 1997 году в Екатеринбурге. Днем рождения коллектива считается первый клубный концерт — 1 июня 1997 года, когда группа «Чичерина» выступила в культовом екатеринбургском клубе «J-22». Юлия черпает вдохновение в путешествиях. Певица объездила весь мир. Она пересекала пустыню Гоби и Тибет, была в Америке и Африке, в Аргентине и Камбодже, проехала на машине от Владивостока до Балтики, от Ледовитого океана до южных морей. По мотивам тибетского путешествия Юлия сняла фильм «Сказка о странствии и поиске счастья».