Утро в Ижевске: проверка систем оповещения, благоустройство скверов и выставка сирийской трофейной техники

Доброе утро, Ижевск! На календаре пятница, 12 апреля. За окном + 7 °С. Днем столбик термометра поднимется до +14°С. Впереди долгожданные выходные. Желаем всем хорошего дня и скорейшего завершения будней недели! А пока предлагаем почитать новости одной строкой:

Систему оповещения проверят в Ижевске

На благоустройство скверов в Ижевске в 2019 году потратят 163,3 млн рублей

Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева в командном ЧМ заняла второе место

Главный корпус Ижевского оружейного завода передадут Национальному музею республики

Удмуртия попала в «зеленую» зону рейтинга безопасности российских дорог за 2018 год

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Автомобиль смертника, минный трал и танк

ФОТО: архив

В четверг, 11 апреля, на вокзале Ижевска два часа стоял поезд с военной техникой, захваченной у террористов в Сирии – приехала выставка «Сирийский перелом». Расскажем про самые интересные экспонаты.

Строитель-аквариумист

ФОТО: Архив

39-летний Артем Былев – строитель по профессии, работает с холодным, крепким камнем или кирпичом. Но в свободное время он превращается в творца жизни и создает удивительные аквариумы!

Цепочка спасла от смерти

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Практически у каждого из нас есть свой талисман, который прошел с нами через огонь и воду. «Комсомолка» собрала удивительные истории ижевчан, которые доказывают, что амулеты действительно могут приносить удачу.

Выбери лучший класс, лучшую школу и лучшего классного руководителя Ижевска

ФОТО: Архив

«Комсомолка» продолжает школьный конкурс «Учись на 5!», где ижевчане выберут лучших класс, школу и классного руководителя города. Именно ваш голос может оказаться решающим. Поторопитесь! Голосование продлится до 16 апреля.