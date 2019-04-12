Утро в Ижевске: проверка систем оповещения, благоустройство скверов и выставка сирийской трофейной техники
Доброе утро, Ижевск! На календаре пятница, 12 апреля. За окном + 7 °С. Днем столбик термометра поднимется до +14°С. Впереди долгожданные выходные. Желаем всем хорошего дня и скорейшего завершения будней недели! А пока предлагаем почитать новости одной строкой:
Систему оповещения проверят в Ижевске
На благоустройство скверов в Ижевске в 2019 году потратят 163,3 млн рублей
Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева в командном ЧМ заняла второе место
Главный корпус Ижевского оружейного завода передадут Национальному музею республики
Удмуртия попала в «зеленую» зону рейтинга безопасности российских дорог за 2018 год
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
Автомобиль смертника, минный трал и танк
ФОТО: архив
В четверг, 11 апреля, на вокзале Ижевска два часа стоял поезд с военной техникой, захваченной у террористов в Сирии – приехала выставка «Сирийский перелом». Расскажем про самые интересные экспонаты.
Строитель-аквариумист
ФОТО: Архив
39-летний Артем Былев – строитель по профессии, работает с холодным, крепким камнем или кирпичом. Но в свободное время он превращается в творца жизни и создает удивительные аквариумы!
Цепочка спасла от смерти
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Практически у каждого из нас есть свой талисман, который прошел с нами через огонь и воду. «Комсомолка» собрала удивительные истории ижевчан, которые доказывают, что амулеты действительно могут приносить удачу.
Выбери лучший класс, лучшую школу и лучшего классного руководителя Ижевска
ФОТО: Архив
«Комсомолка» продолжает школьный конкурс «Учись на 5!», где ижевчане выберут лучших класс, школу и классного руководителя города. Именно ваш голос может оказаться решающим. Поторопитесь! Голосование продлится до 16 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU
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