Итоги недели в Ижевске: возвращение блудного солдата, Загитова в программе «Вечерний Ургант» и агрессивные собаки
Коротко о главном
- О чем рассказала Алина Загитова из Ижевска на передаче «Вечерний Ургант»
- Колонна «Бессмертного полка» в 2019 году пройдет до администрации Ижевска
- Сергея Панова назначили новым ГФИ по Удмуртии
- Главный корпус Ижевского оружейного завода передадут Национальному музею республики
- Поисково-спасательный отряд в Удмуртии спас двух рыбаков
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- Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира
С подробностями
«Собачьи свадьбы»
Фото: Ильяс Бекмансуров
Весной проблема бродячих собак становится особенно актуальной - из-за «собачьих свадеб» животные становятся агрессивными и чаще нападают на людей. Куда ижевчане могут пожаловаться на безнадзорных животных и в какие районы города лучше не заглядывать, разбиралась «Комсомолка».
Опасная шаурма
Фото: Ольга Крыльцова
Роспотребнадзор по Удмуртии сказал, что не будет проводить проверку трех киосков, в которых нашли опасную шаурму в Ижевске. Решение мотивировали тем, что отбор проб проходил с нарушением, а значит, и экспертное заключение можно поставить под сомнение. Во всех тонкостях разбиралась «Комсомолка».
«Сирийский перелом»
Фото: Диля Ахмадишина
Как переделали советский танк Т-55? В каких столкновениях боевики использовали бронеавтомобиль "Пантера"? И как выглядят автомобили смертников? Все это читайте в нашем материале о выставке "Сирийский перелом".
ИСТОЧНИК KP.RU
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