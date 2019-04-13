Итоги недели в Ижевске: возвращение блудного солдата, Загитова в программе «Вечерний Ургант» и агрессивные собаки

Коротко о главном

- О чем рассказала Алина Загитова из Ижевска на передаче «Вечерний Ургант»

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С подробностями

«Собачьи свадьбы»

Фото: Ильяс Бекмансуров

Весной проблема бродячих собак становится особенно актуальной - из-за «собачьих свадеб» животные становятся агрессивными и чаще нападают на людей. Куда ижевчане могут пожаловаться на безнадзорных животных и в какие районы города лучше не заглядывать, разбиралась «Комсомолка».

Опасная шаурма

Фото: Ольга Крыльцова

Роспотребнадзор по Удмуртии сказал, что не будет проводить проверку трех киосков, в которых нашли опасную шаурму в Ижевске. Решение мотивировали тем, что отбор проб проходил с нарушением, а значит, и экспертное заключение можно поставить под сомнение. Во всех тонкостях разбиралась «Комсомолка».

«Сирийский перелом»

Фото: Диля Ахмадишина

Как переделали советский танк Т-55? В каких столкновениях боевики использовали бронеавтомобиль "Пантера"? И как выглядят автомобили смертников? Все это читайте в нашем материале о выставке "Сирийский перелом".