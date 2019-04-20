Итоги недели в Ижевске: подробности гибели 4-летнего мальчика, переход на "цифру" и эксклюзивное интервью с дизайнером костюмов Алины Загитовой

«До свадьбы ни ни!»: осужденный за изнасилование Шурыгиной Сергей Семенов рассказал, как не попасть в схожую с его ситуацию

Молодой человек, занявшийся правозащитной деятельностью, стал главным героем программы «Гость в студии» на на радио 98.2 FM «КП-Самара»