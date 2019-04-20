2019-04-20T17:47:09+03:00
Общество

Итоги недели в Ижевске: подробности гибели 4-летнего мальчика, переход на "цифру" и эксклюзивное интервью с дизайнером костюмов Алины Загитовой

Подборка самых важных и запоминающихся событий
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Коротко о главном:

-Глава Удмуртии Александр Бречалов возмущен поведением собаководов.

-В Удмуртии пройдет акция "Транспорт ветерана". Как принять участие в акции, читайте по ссылке.

-Дорожная разметка из термопластика появится в Ижевске.

Загитова может выиграть следующую Олимпиаду»: Евгений Плющенко верит в длительную карьеру чемпионки мира.

-В Удмуртии закрывают детский дом: спасенных «детей-маугли» могут вернуть нерадивым родителям.

-В "Летнем саду им. Горького" появился уникальный аттракцион за 300 тысяч долларов.

-В Удмуртии начали ставить прививки от кори. Подробнее.

-Глава Ижевска призвал горожан выйти на субботники.

-Два жителя Удмуртии стали миллионерами за начало 2019 года. Подробнее.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

ПОГОДА

Фото: Архив

Фото: Архив

Традиционный прогноз погоды на выходные уже на сайте.

СНОС ДОМОВ

Фото: vk.com/rodnikovyi_krai

Фото: vk.com/rodnikovyi_krai

В Хохряках в ЖК "Родниковый край" снесли уже два дома.

ПЕРЕХОД НА "ЦИФРУ"

Фото: Екатерина Ардашева

Фото: Екатерина Ардашева

9 самых популярных вопросов ижевчан о переходе на цифровое вещание.

ПОДРОБНОСТИ ТРАГЕДИИ

Фото: Архив

Фото: Архив

4-летний мальчик выпал с балкона 9 этажа.

ЭКСКЛЮЗИВ "КП"

Фото: @ryabenko_olga21

Фото: @ryabenko_olga21

Впервые дизайнер костюмов Алины Загитовой рассказала о процессе их создания

ИСТОЧНИК KP.RU

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