Итоги недели в Ижевске: подробности гибели 4-летнего мальчика, переход на "цифру" и эксклюзивное интервью с дизайнером костюмов Алины Загитовой
Коротко о главном:
-Глава Удмуртии Александр Бречалов возмущен поведением собаководов.
-В Удмуртии пройдет акция "Транспорт ветерана". Как принять участие в акции, читайте по ссылке.
-Дорожная разметка из термопластика появится в Ижевске.
-«Загитова может выиграть следующую Олимпиаду»: Евгений Плющенко верит в длительную карьеру чемпионки мира.
-В Удмуртии закрывают детский дом: спасенных «детей-маугли» могут вернуть нерадивым родителям.
-В "Летнем саду им. Горького" появился уникальный аттракцион за 300 тысяч долларов.
-В Удмуртии начали ставить прививки от кори. Подробнее.
-Глава Ижевска призвал горожан выйти на субботники.
-Два жителя Удмуртии стали миллионерами за начало 2019 года. Подробнее.
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ПОГОДА
Фото: Архив
Традиционный прогноз погоды на выходные уже на сайте.
СНОС ДОМОВ
Фото: vk.com/rodnikovyi_krai
В Хохряках в ЖК "Родниковый край" снесли уже два дома.
ПЕРЕХОД НА "ЦИФРУ"
Фото: Екатерина Ардашева
9 самых популярных вопросов ижевчан о переходе на цифровое вещание.
ПОДРОБНОСТИ ТРАГЕДИИ
Фото: Архив
4-летний мальчик выпал с балкона 9 этажа.
ЭКСКЛЮЗИВ "КП"
Фото: @ryabenko_olga21
Впервые дизайнер костюмов Алины Загитовой рассказала о процессе их создания
ИСТОЧНИК KP.RU
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