Утро в Ижевске: Тотальный диктант, выпавший мальчик из окна и бикини-фест

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 15 апреля, понедельник. За окном +5 градусов. Сегодня будет облачно с прояснениями. А пока вы зеваете и собираетесь на работу, предлагаем вам почитать новости одной строкой:

-Четырехлетний мальчик выпал из окна в Ижевске

-Вынесли приговор мужчине, пристававшему к девушке

-Скончался бывший гендиректор “Удмуртнефти” Евгений Богомольный

-Пропавшего дедушку из Удмуртии нашли мертвым

-Новые конейнеры для мусора появятся в Удмуртии

-Замену лифтов частично профинансируют в Ижевске

-Улицы в Ижевске помоют к 12 июня

-Троллейбусы в Ижевске перейдут на летнее расписание

-Алина Загитова стала спортсменкой месяца

-Елизавета Туктамышева “покорила” Татьяну Тарасову

А теперь к подробным новостям:

Тотальный диктант написали в аэропорту, университетах и даже в трамвае в Удмуртии

фото: пресс-служба правительства УР

В этом году в Тотальном диктанте приняли участие почти 2300 человек. Диктант писали на более чем 70 площадках. Среди них университеты, школы, библиотеки, аэропорт и даже трамвай. Собрали для вас самые яркие фотографии с мероприятия. Ищите себя и своих знакомых по ссылке.

Фоторепортаж: под Ижевском на горнолыжном курорте прошел “Бикини Fest”

Фестиваль прошел н горнолыжном курортеФото: Диля Ахмадишина

В субботу, 13 апреля, в горнолыжном курорте «Нечкино» под Ижевском прошел ежегодный фестиваль «Бикини Fest»! Точнее говоря, он еще продолжается и завершится огненным шоу. А пока, мы подготовили для вас фоторепортаж с праздника. Там не только очаровательные девушки в купальниках, но и оригинальные костюмы. Смотрим!

“Умный спорт” пришел в 20 школ Ижевска

новое оборудование появилось в 20 школахФото: Ильяс Бекмансуров

11 апреля в лицее №86 в рамках проекта «Шахматы в школе» восемь образовательных учреждений Ижевска получили шахматный инвентарь. Это №25, №53, №62, №64, №74, №86, №88 и дворец детского юношеского творчества.