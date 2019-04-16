Утро в Ижевске: закрытие детского дома, переход на «цифру» и высказывание Плющенко об Алине Загитовой

Доброе утро, Ижевск! На календаре 16 апреля, вторник. Днем будет +5…+7 градусов тепла, ночью - 0…+2. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Местами возможны порывы до 15-18 м/с. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем почитать новости одной строкой:

- Глава Удмуртии возмущен поведением собаководов

- Следователи проводят проверку по факту гибели 4-летнего ребенка в Ижевске

- Подростки в Удмуртии разрисовали тамбур вагона электрички

- 21 переезд отремонтируют в Удмуртии в 2019 году

- Впервые в Ижевске появится инструментальная оценка состояния дорог

- На 100 пешеходных переходах в Ижевске появится разметка из термопластика

- На сцене театра кукол покажут спектакль «ПроЖить»

- Евгений Плющенко оценил перспективы Алины Загитовой

- Неравнодушные автомобилисты Удмуртии будут подвозить ветеранов в праздники

А теперь к подробным новостям:

В Удмуртии закрывают детский дом: «детей-маугли»могут вернуть нерадивым родителям

фото: пресс-служба администрации Сарапула

Летом 2018 года в Сарапуле нашли двух «детей-маугли». Братья, которым на тот момент было 3 и 5 лет, жили в «загоне» метр на полтора, почти не двигались и голодали. Соцработники забрали детей у горе-родителей и передали в сарапульский детский дом. До сих пор, рассказывая историю мальчишек, они не могут сдержать эмоций.

Удмуртия переходит на «цифру»: 9 самых популярных вопросов от жителей

фото: Дмитрий Ардашев

15 апреля 2019 года Удмуртия переходит на цифровое вещание. «Комсомолка» ответила на самые популярные вопросы жителей о предстоящих нововведениях. Помогли нам в этом представители Минсвязирегиона.

Руководитель центра «Журавейник» в Ижевске: «Хорошо работать Ольгой Николаевной!»

Ученики Ольги Чирковой стажировались у Дмитрия ГуберниеваФото: Сергей ГРАЧЕВ

«Хорошо работать Ольгой Николаевной!» - радуясь успехам учеников, всякий раз пишет в соцсетях Ольга Чиркова. Их у нее много. Одни выпускают школьные газеты, другие уже работают в ведущих СМИ Удмуртии и России. Интервью с Ольгой Чирковой можно прочитать по ссылке.