Утро в Ижевске: тротуары из брусчатки, уникальный аттракцион в Летнем саду и процесс создания костюмов для Алины Загитовой

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 17 апреля, среда. В городе сегодня будет небольшая облачность, без осадков. Днем до +2 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

Несколько пассажиров упали в автобусе в Ижевске (подробнее)

В Ижевске разрабатывают решение проблемы с обшарпанными фасадами (подробнее)

Незаконно открытое казино в Удмуртии обнаружили сотрудники полиции (подробнее)

Спортсмены из Удмуртии стали призерами Кубка мира W.F.C. (World Fighting Corporation) (подробнее)

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УНИКАЛЬНЫЙ АТТРАКЦИОН

В Ижевске в Летнем саду им. Горького появился уникальный аттракцион. Об этом сообщил гендиректор «Парков Ижевска» Сергей Буторин. Аттракцион Cozmo Jet - это аттракцион нового поколения, таких всего два: один в Нью-Йорке и вот у нас в Ижевске (подробнее)

Фото: Парки Ижевска

ТРОТУАРЫ ИЗ БРУСЧАТКИ

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев сообщил о том, что тротуары в Ижевске могут делать полностью из брусчатки, а не асфальта. Как он уточнил в прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск (106.7 FM)(12+) сейчас будут это тестировать (подробнее)

Фото: stroykamen.ru

ИГРУШЕЧНАЯ МАСАРУ

Один из магазинов игрушек создал куклу, прототипом для которой стала чемпионка мира из Ижевска Алина Загитова. После того, как фигуристка приходила на программу «Вечерний Ургант» со своей любимицей – собакой Масару, производители решили сделать кукле маленькую собаку (подробнее)

Фото: instagram.com/dollsempire.ru

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