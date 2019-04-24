Дыры в полу, крыша-решето и выдавленные стены: в аварийном бараке в Ижевске живут 20 взрослых и детей

Перекошенные двери, провалившийся пол, просевшая крыша, вспучившиеся стены - это не декорации фильма в жанре постапокалиптики, а реальный дом на площади Школьной в Ижевске. Дом №12, где живут 20 взрослых и детей.

Дом-привидение за поворотом

Прохожим на улице Областной и в голову не придет, что буквально за углом можно увидеть разваливающееся здание: асфальт на дороге, частный сектор с добротными фасадами, а в нескольких сотнях шагов высятся нарядные многоэтажки. При повороте за угол кажется, что ты провалился в другое измерение. Под ногами хлюпает слякоть, почерневший дом заметно просел и покосился, окна на первом этаже затянуты пленкой. Он кажется мертвым.

100-летний барак

Этот двухэтажный деревянный барак построили в 1918 году. Время шло, жильцы сменяли друг друга, а дом ветшал. В 80-е годы людей уже практически решили расселить – но грянувшая перестройка вновь оставила их на прежнем месте. Сложно поверить, что в столице региона в XXI веке в доме, где нет ни воды, ни канализации, ни централизованного отопления, ни газа до сих пор живут люди.

Сейчас в бараке на восемь квартир прописаны 20 человек, почти половина из них - дети.

Фото: Сергей Грачев

Тетю Клаву чуть не убил упавший кирпич

Заходить в квартиру №5 надо осторожно – прямо в коридоре стоит лужа воды. Непонятно, то ли она сочится из-под прогнившего пола, то ли затекает прямо под порогом – у дома нет фундамента. Живущую здесь в квартире по соцнайму Клавдию Антоновну Вихареву все зовут по-домашнему – тетя Клава.

Фото: Сергей Грачев

Она прожила в этом бараке больше 40 лет, вырастила здесь сына Юрия. Последней каплей стал едва не упавший ей на голову кирпич, который отвалился от печи.

- Все падает, трещит, куда деваться? Вот, в маневренный фонд, говорят, езжайте, - вспоминает она итоги своего визита в администрацию.

Съехавшая было тетя Клава вскоре задумалась о правильности своего решения.

- Там же клопы, тараканы, муравьи… их травят постоянно. Дышать же нечем, – тетя Клава всерьез собирается обратно.

Сейчас днем она приходит в барак, а ночует в выданной ей комнате.

- Нам (ей и ее сыну Юрию. – Прим. ред) дали комнату в маневренном фонде 12 квадратных метров. Что, вместе с ним спать, что ли, буду? - разводит руками пенсионерка.

Молодожены с детьми: живем вшестером у свекрови

Супруги Смирновы из шестой квартиры – молодая семья с двумя детьми. Жилье в бараке купили от безысходности: денег хватило только на него. Старательно начатый ремонт даже не дождался новоселья – одну из межкомнатных стен попросту выдавило.

Фото: Сергей Грачев

Теперь Смирновы живут у родителей мужа в крошечном деревянном домике.

Еще одна молодая семья – чета Шишмаковых из квартиры №3. Максим получил ее по наследству и начал делать ремонт: выровнял стены, переклеил обои, заменил проводку, привел в порядок потолок. Вложился на солидную для семейного бюджета сумму – около 40 тыс. рублей. Красота простояла недолго - появились уродливые разводы из-за протекающей крыши.

- Деревянные коньки уже сгнили, а возможности заменить нет – надо лезть на крышу, где лежит старый шифер, который будет ломаться под ногами, - объясняет Максим.

Я не могу в маневренный фонд: у меня ребенок с психическим заболеванием

У Лилии Варачевой двое детей, младшая – инвалид. Текущий потолок, проблемы с печью, плящущие ступени – не те условия, в которых должны расти дети. По ее словам, из аварийного дома ей предложили перебраться в маневренный фонд.

Фото: Сергей Грачев

- У нас соседи заходят рядом в тамбур домой – у нее истерика уже начинается, потому что она боится всего, у нас аутизм. Жить с кем-то еще, на пять-шесть комнат с общим туалетом, – это просто нереально, - объясняет женщина свой отказ.

Сейчас Варачевы перебрались на съемное жилье, чтобы обеспечить подходящие условия для младшей дочери. Как сообщила Лилия, в администрации города, несмотря на имеющиеся от медиков справки о том, что девочка нуждается в отдельном жилье, предложили только общежитие.

Печники – за свой счет, сданные деньги – на снос дома

Еще одна проблема, которая касается каждого из жильцов – это печи. Их не чистили уже много лет, пользоваться ими опасно. От ухода за ними открещиваются все управляющие компании: в штате нет таких специалистов.

- Печники - за свой счет, 40 тысяч рублей печь, - ответили Елене Смирновой.

Семья Шишмаковых вынуждена весь отопительный сезон включать два масляных обогревателя. Ежемесячно набегает 3-4 тыс. рублей за электроэнергию.

- А куда нам деваться? У нас другого выбора нет, дети же маленькие, - говорит Максим.

Фото: Сергей Грачев

Жильцы пытались улучшить состояние дома. Тетя Клава отдала 7 тыс. рублей на ремонт проводки, но в доме электрики так и не появились: в очередной раз сменилась управляющая компания. Ситуация усугубилась после пожара, который произошел 14 ноября 2018 года. Горела проводка на втором этаже.

По словам жильцов, до того, как дом признали аварийным, они вносили платежи в Фонд капремонта, однако к ним ни разу никто из этой организации не приходил.

- Я ездила в 2016 году, когда купили квартиру, в Фонд капитального ремонта. Заплатила 6 тысяч, которые были на квартире долгом. Я говорю: воды у меня нет, отопления у меня нет и канализации нет – что вы сделаете за эти деньги? Печка же входит в отопление – ремонтируйте печку. Мне сказали – ничего делать не будем: дом у вас аварийный, пойдет под снос, - вспоминает Елена Смирнова.

Не попавшие в программу

Впрочем, это были цветочки, ягодки ждут на первом этаже. Чтобы открыть входную дверь, на нее приходится налегать плечом, а при входе в квартиру можно провалиться в яму на полу. Потолок до сих пор не рухнул только из-за подпорок, изо рта в помещении идет пар, а гнилые доски норовят проломиться под ногами. Квартира выглядит так, как будто в ней разорвался снаряд. Трещины и перекошенные стены на фоне общего разгрома даже не бросаются в глаза.

Фото: Сергей Грачев

Обращаться в различные инстанции люди начали сразу, как услышали о программе переселения из ветхого жилья. Необходимую экспертизу начали делать в 2016 году.

- Мы бы раньше экспертизу сделали, но люди здесь приходят, уходят… Я одна тут постоянно жила, - объясняет тетя Клава.

Именно она начала первой ходить по инстанциям, где ей выдали список необходимых бумаг.

- Начали мы все собирать, в итоге экспертиза нам обошлась в 25 тысяч, - вспоминает старейшая жительница барака.

Эксперты выявили проломы между стенами и балками; перекрытия, пораженные гнилью, жучками и грибком; опасную деформацию крыши, отсутствие зазора между землей и дощатым настилом на первом этаже и еще десятка три других нарушений.

Физический износ перекрытий – 80%, крыши – 70%, пола – 80%, оконных и дверных проемов – 70%, инженерных систем – 65%

В итоге экспертиза, признавшая дом аварийным, была готова в 2017 году. В программу расселения барак вновь не попал.

- Мы ездили 15 марта в администрацию, нам там сказали: выберите управляющую компанию или ТСЖ. А кто нас возьмет? Все отказываются, - говорит Лилия Варачева.

По словам жителей барака, их все же собираются расселять, но… очередь подойдет только в 2030 году. Учитывая процент износа здания, через десять лет он успеет исчезнуть самостоятельно, прогнив до основания.

- По той же программе сносят дома кирпичные, благоустроенные, люди в которых еще бы жили и радовались. А в таком доме – жить просто нереально, - недоумевает Юрий Вихарев.

Хождения по кругу

Жильцы говорят, что неоднократно обращались к чиновникам всех уровней: от районной администрации до президента России.

- Я уже просила: приедьте, посмотрите, как люди живут. Мне ответили: а что, я приеду – что-то изменится? - говорит Лилия Варачева.

Высшие чины отправляют их к нижестоящим, и люди бесконечно оббивают пороги кабинетов, гадая, что поставит финальную точку: рухнувшая крыша, провалившийся потолок между этажами или очередной пожар.

Официально:

В Минстрое Удмуртии подтвердили, что данный дом не вошел в число тех, кого расселят по действующей ныне программе по переселению аварийного жилья, так как он получил этот статус после 1 января 2017 года.

В соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» граждане, относящиеся к категории инвалидов по общему заболеванию, а также семьи, имеющие детей-инвалидов, имеют право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета в том случае, если их признали нуждающимися в улучшении жилищных условий и приняли на учет органами местного самоуправления до 1 января 2005 года. Им выдают единовременную денежную выплату на строительство или покупку жилья.

Если семью на приняли на учет, то претендовать на федеральную помощь она не может.

Инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, принятые на учет после 1 января 2005 года, обеспечиваются жильем по договору социального найма из муниципального жилищного фонда в случае признания их нуждающимися в жилых помещениях и малоимущими.

Вне очереди жилье по соцнайму могут предоставить гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в Перечне, утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 2012 года № 987н, что должно подтверждаться справкой медицинского учреждения. Справку нужно принести в орган местного самоуправления по месту постановки гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении.

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