Утро в Ижевске: горящие мусорки, проверка квеструмов и сын-школьник мэра, получающий 400 тысяч рублей

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 18 апреля, четверг. В городе сегодня будет без осадков. Днем до +6 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Елизавета Туктамышева попрощалась со своим «горячим» номером

- 32-летний мужчина из Удмуртии обвиняется в гибели 8-месячного ребенка

- В выходные в Ижевске начнут ездить дачные автобусы

- В Ижевске неизвестные поджигают мусорные баки

- Глава Ижевска призвал местных жителей принять участие в субботниках

- Когда в Ижевске пройдут богослужения перед Пасхой?

- Квеструмы для детей в Удмуртии: нужно ли закрывать?

- Медведев сообщил, что в России почти 19 миллионов бедных

Далее с подробностями

Фото: прокуратура Свердловской области

Сообщения в духе «А чего добился ты?» приходят из Серова, города на самом севере Свердловской области. Как и полагается, местные чиновники на днях отчитались о своих доходах по итогам прошлого года. Вроде бы у всех все, как обычно, однако у несовершеннолетнего сына мэра Василия Сизикова, оказалось на счету, пусть небольшое, но все-таки состояние. Во всяком случае побольше, чем у многих ребят его возраста, даже у тех, кто в свободное время подрабатывает неполный день – ни много, ни мало, а 409 тысяч рублей! Как это произошло?

«Люди делали селфи на фоне горящего Нотр-Дама»

ФОТО: REUTERS

Вечером 15 апреля загорелся один из главных символов Парижа – собор Парижской Богоматери. Это событие стало большой потерей для всего мира. Тяжело переживают потерю и ижевчане, которые видели Нотр-Дам-де-Пари вживую или мечтали его посетить. Были и те, кто своими глазами увидел пожар. Ижевчанка стала свидетельницей пожара в Париже (продолжение).

«Стиль диктует музыка»

ФОТО: REUTERS

«Призрак оперы», «Кармен», «Лара Крофт», «Красная балерина» и «Жрица огня»… Каждый образ чемпионки мира из Ижевска Алины Загитовойзапоминается как зрителям, так и судьям. Решающую роль в этом играет костюм: он создает первое впечатление и помогает спортсмену настроиться на победу. Мы решили выяснить, как создаются платья Алины, из первых уст - от дизайнера Ольги Рябенко (продолжение).