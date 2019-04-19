Обучение паркуру, фаер-шоу и квесты: в Ижевске пройдет «Библионочь-2019»
20 апреля Ижевск присоединиться к всероссийской акции «Библионочь-2019»! Тема этого года: «Весь мир - театр». Библиотеки города откроют свои двери вечером и для всех желающих проведут мастер-классы, устроят показы фильмов, встречи с интересными людьми и так далее. Что еще интересно – все мероприятия бесплатные. «Комсомолка» собрала афишу акции «Бибионочь-2019» в Ижевске.
Региональный центр организации библиотечного обслуживания слепых и слабовидящих граждан
Где: ул. Ломоносова, 9.
Когда: 20 апреля в 11.00
Работает книжная выставка для читателей с нарушением зрения «Слово о театре».
11.00 – 14.00 - «Путешествие в мир театра» Час познаний и открытий для читателей с нарушением зрения: библиоквест и встреча с актёрами инклюзивного театра «Мечтатели».
15.00 – 16.30 - Интерактивный вечер «Театральный калейдоскоп» для слепоглухих: презентация многоформатного издания «Ижевск театральный», встреча с актером Государственного театра кукол УР и интерактивная постановка.
Национальная библиотека УР
Где: ул.30 лет Победы, 14.
Когда: 20 апреля в 17.00
Весь вечер работают фотозона, викторины, книжные выставки, настольные игры.
17.00 – 18.00 - Лекция «Роли в жизни» с участием практикующего психолога.
18.00 – 19.00 - Встреча с куратором городских культурных проектов А. Степуриной
19.00 – 19.30 - «Театральный QUIZ». По предварительной записи.
19.30 – 20.45 - «Творческая мастерская с Антоном Кузнецовым» – встреча с актером Государственного театра кукол УР.
21.00 – 21.30 - Выступление А. Скворцова – вокалиста группы «Сны африканца».
17.00 - 19.00 - Экскурсия «Немецкие места в Ижевске» с историком Максимом Блиновым. По предварительной записи.
В детской зоне:
Весь вечер мастер класс по созданию кукол для театра теней, игра «Крокодил» и настольные игры
17.00 – 19.00 - Японский театр кукол «Бунраку».
17.00 – 19.00 - Конкурс рисунков на асфальте.
Центральная муниципальная библиотека им. Н. А. Некрасова
Где: ул. В. Сивкова, 158.
Когда: 20 апреля в 15.00
Тел. 78-62-17, 78-62-17, 78-70-07.
В течение всего вечера будет работать фотозона и гримерка, а также пройдет квест «Призрак оперы» и театральный крокодил.
Программа:
15.05 - 15.15 - Литературно-поэтическая композиция «Театр» - выступление студентов УРКК;
15.30 – 16.15 - Творческая встреча с солистами Театра оперы и балета УР И. Слепуховым и М. Баканиной, исполнителями главных партий в рок-опере «Юнона и Авось» Алексея Рыбникова;
16.15 – 16.45 - Театральная постановка для детей «Снежная королева»;
16.45 – 17.45 - Мастер-класс по сценической речи;
18.00 – 20.00 - Представители организации «Международное молодежное общение» из Южной Кореи расскажут о современном театре Кореи и исполнят «Талчум» – танец в масках;
18.30 – 19.30 - Мастер-класс по актёрскому мастерству;
19.30 – 20.30 - Творческая встреча с режиссером Е. Куприяновым;
20.10 – 20.45 - Спектакль «Аська» молодёжного театрального коллектива «Открытие» (по книге Н. Дашевской);
20.30 – 22.00 - Просмотр кинофильма «Ла-ла–ленд»;
21.10 – 22.00 - Выступление ансамбля крезистов «Мелодии небесной росы».
Центральная муниципальная детская библиотека им. М. Горького
Где: ул. Удмуртская, 216.
Когда: 20 апреля в 16.00
Тел. 68-11-24
Программа:
16.00 – презентация площадок;
16.30 - Спектакль «Параскева Пятница» детского театра «Вишневый садик»;
16.30 – «Мы поставим сказку сами» - театральная пантомима, игры, экспромты;
17.00 - 17.30 - Мастер-класс по ораторскому мастерству: «Страх -это не страшно» с руководителем школы телевидения и блогинга Оксаной Ураковой;
17.30 - 18.30 - Интерактив «КиноТеатр» с тренером по актерскому мастерству Алиной Семенчук;
17.00 - 18.00 – Китайская сказка «Синий дракон» - театр теней;
17.00 - 19.00 - «Маска, маска, я тебя знаю» - мастер-класс;
18.00 - 19.00 - Встреча с актером театра кукол УР Антоном Кузнецовым: мастер-класс, театр-экспромт.
Библиотека-филиал им. Ф. Васильева
Где: ул. 50 лет Пионерии, 22.
Когда: 20 апреля с 16.00 до 21.00
Тел. 73-06-21
- «Икча-кукча» - удмуртские народные игры;
- Показ коллекции Давали Лели «Мучикай»;
- Творческая встреча с актером кино, финалистом шоу "Минута славы", режиссером Е. Куприяновым;
- Мастер-класса с основателем «Школы паркура № 1» К. Костенковым;
- Закрытый квест «В закулисье»;
Библиотека-филиал им. Ф.Г. Кедрова
Где: ул. 1-я Тверская, 48
Когда: 20 апреля в 16.30
Тел. 54-42-42
Программа:
16.30 – 17.00 – Выступление струнного квартета Симфонического оркестра УР;
17.00 – 17.30 – «Встреча в театральном фойе»
17.30 - 18.00 – «Театр начинается…с книги» - презентация выставки;
17.30 – 18.00 – «Театральный капустник» - пьесы-шутки;
18.00 – 19.00 – «Ижевский театральный хронограф» - экскурс в историю театров Ижевска;
18.00 – 19.00 – «Призрак оперы» - театральный квест;
18.30 – 19.00 – «Антракт с сюрпризом» - выступление вокального коллектива «Поющие голоса», детско-подростковый клуб «Бригантина»;
19.00 – 20.00 – «Театральные фанты»;
20.00 – 21.00 – «Секреты бутафора» - мастер-класс от бутафора пермского драматического театра «Театр-Театр».
Библиотека-филиал им. Н.К. Крупской
Где: ул. Автозаводская, 18.
Когда: 20 апреля в 12.00
Тел. 46-51-35
«Театр юного зрителя» — для детей и родителей:
12.00 - «Фунтик» - кукольный спектакль;
13.00 - просмотр мультфильмов и диафильмов;
14.00 - мастер-класс «Игрушка-закидушка»;
14.00 - мастер-класс «Кукла-марионетка»;
15.00 - Галилео-шоу «Фокусники на сцене».
Для подростков и взрослых:
17.00-19.00 - «За кулисами жизни» - кинотренинг (просмотр и обсуждение);
19.00-21.00 - «Репетируем жизнь» - психологический тренинг;
21.00-23.00 - «Действующие лица и исполнители» - психологическая игра для взрослых.
Библиотека-филиал им. В.В. Маяковского
Где: ул. Новостроительная, 28.
Когда: 20 апреля в 13.00
Тел. 71-03-61
Действие первое «Семейное» - с 13.00 до 15.00:
13.00 – «Мастерская 1,2,3» - мастер-класс от Елены Косаревой - народная игровая кукла. Запись на мастер-класс по тел. 71-03-61.
13.00 – «Мастерская 1,2,3» - мастер-класс от Анастасии Лукиных – «Театральная маска»;
13.40 – Фотозона;
13.40 – «Парад-алле» - парад театральных героев. Для участия в параде необходимо придумать костюм и продемонстрировать его на празднике. К участию приглашаются дети до 7 лет включительно.
14.00 - Встреча с детской писательницей Гузель Максимовой;
Действие второе «Фантазийное» - с 17:00 до 22:00:
17.00 – 18.30 - Индийский фреш: ритмы Индии. Мастер-класс по индийским танцам, фотосессия;
17.30 – 18.30 – «Вокруг сцены». Уроки театрального мастерства от А. Симаковой;
17.30 – 20.00 – «Маска, я тебя знаю». Игры для умных и сообразительных;
18:00 - 18:40 - Творческая встреча с режиссером Егором Куприяновым, с презентацией авторского курса «Импровизация - основа жизни»;
18:00 - 19:00 – «Театральное закулисье». Этюды от режиссера кукольного театра В. Степанова;
18:30 - 19:30 - Художественная мастерская;
19:00 - 20:00 - Встреча с Кристиной Зориной - ассистент режиссера по работе с актерами;
20:30 - 21:30 – «Живой труп». Премьера спектакля театральной студии «Образ» по одноименной пьесе Л. Толстого.
Библиотека-филиал им. И.А. Наговицына
Где: ул. 9 января, 181.
Когда: 20 апреля в 18.30
Тел. 44-62-98
18.30 – 19.30 - «Чайковская Феерия» (поэтический марафон, интеллектуальный ринг, вокальные сюрпризы от студии, «Театральные зарисовки от Лилии Юсуповой» - экспресс- курс по графике;
19.30 – 20.45 - Творческая встреча с артистом и режиссером театра «Молодой человек» Андреем Опариным;
20.45 – Официальное открытие «Библионочи в Наговицынке»;
21.00 - Файер-шоу на пустыре у библиотеки;
21.45 – 23.30 - Бал «Сон в летнюю ночь», открытые уроки исторического танца, световое шоу;
21.15 – 21.45 - Ночь городских сообществ - презентация проектов и инициатив жителей города;
21.00 – 22.45 - Выступление групп «Берта и солнце», «Все вертится», Романа Арасланова и др.;
23.15 – 01.30 - Работа квест–комнаты «Смерть мертвым душам»;
01.20 – «Нечаянные истории» - конкурс театральных импровизаций;
01.30 – 02.45 - «Ночь Триффидов» - сюжетно – ролевая игра по мотивам книги Джона Уиндема «День Триффидов»;
02.45 – 04.40 - Киномарафон «Театр в HD»;
04.40 – 06.00 – настольные игры и антистрес-раскраски.
В течение ночи будут работать:
- Арт – холл «Картонные города» (расписать картонные города могут все желающие);
- Ярмарка мастеров Удмуртии;
Книжные выставки;
- Литературное кафе;
- Сеансы ароматерапии в палатке;
- Книжные гадания и предсказания;
- Викторина «По - классике»;
- VR и AR туры по театрам всего мира;
- Розыгрыши призов от партнеров праздника.
Библиотека-филиал № 18
Где: ул. Школьная, 55.
Когда: 20 апреля в 13.00
Тел. 59-30-24
13.00 - 15.00 - «Вещие вещи» - книжная игровая выставка, книжные гоголевские гадания, «Украинский веночек» - мастер-класс, фотозона;
16.00 - 18.00 - «Заколдованное место» - квест; «Рукописи не горят» - литературная бродилка; «Сорока – ворона» - мастер-класс.
Библиотека-филиал № 23
Где: ул. 40 лет Победы, 56а.
Когда: 20 апреля в 11.00
Тел. 36-34-74
11.00 - Громкие чтения с мамой по книге А. Кемп «Собака не танцует балет» (рекомендованный возраст 1-4 года)
15.00 - Выставка домашних питомцев. Подведение итогов конкурса рисунков «Домашние любимцы» 0+
17.00 - Мастер-класс от Ольги Ко «Маска, я тебя знаю!» 5+
18.00 - Квест «В гостях у Белого Кролика» 5+
Библиотека-филиал № 24
Где: ул. Воровского,108.
Когда: 20 апреля в 15.00
Тел. 66-10-44
15.00 - Театр «Балаганчик»: «Весь мир театр» - познавательно-развлекательное шоу с участием детей и кукол;
16.00 - «Маски» - мастер-класс, фотосессия;
17.00 - Театр маленьких жучков «Приключения муравьишки»;
18.00 - Открытый микрофон;
18.00 - «Театральный капустник» - творческая встреча с актёрами Удмуртского национального театра и радиоведущей Диной Седовой;
18.30 - Мастер-классы «Театр начинается с вешалки»:
19.30 - «Маргарита в стране чудес» - квест;
В течение акции будут работать книжная выставка, фотосушка «Весь мир - театр, а люди в нем - актеры» и фотозона.
В программе возможны изменения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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