Обучение паркуру, фаер-шоу и квесты: в Ижевске пройдет «Библионочь-2019»

20 апреля Ижевск присоединиться к всероссийской акции «Библионочь-2019»! Тема этого года: «Весь мир - театр». Библиотеки города откроют свои двери вечером и для всех желающих проведут мастер-классы, устроят показы фильмов, встречи с интересными людьми и так далее. Что еще интересно – все мероприятия бесплатные. «Комсомолка» собрала афишу акции «Бибионочь-2019» в Ижевске.

Региональный центр организации библиотечного обслуживания слепых и слабовидящих граждан

Где: ул. Ломоносова, 9.

Когда: 20 апреля в 11.00

Работает книжная выставка для читателей с нарушением зрения «Слово о театре».

11.00 – 14.00 - «Путешествие в мир театра» Час познаний и открытий для читателей с нарушением зрения: библиоквест и встреча с актёрами инклюзивного театра «Мечтатели».

15.00 – 16.30 - Интерактивный вечер «Театральный калейдоскоп» для слепоглухих: презентация многоформатного издания «Ижевск театральный», встреча с актером Государственного театра кукол УР и интерактивная постановка.

Национальная библиотека УР

Где: ул.30 лет Победы, 14.

Когда: 20 апреля в 17.00

Весь вечер работают фотозона, викторины, книжные выставки, настольные игры.

17.00 – 18.00 - Лекция «Роли в жизни» с участием практикующего психолога.

18.00 – 19.00 - Встреча с куратором городских культурных проектов А. Степуриной

19.00 – 19.30 - «Театральный QUIZ». По предварительной записи.

19.30 – 20.45 - «Творческая мастерская с Антоном Кузнецовым» – встреча с актером Государственного театра кукол УР.

21.00 – 21.30 - Выступление А. Скворцова – вокалиста группы «Сны африканца».

17.00 - 19.00 - Экскурсия «Немецкие места в Ижевске» с историком Максимом Блиновым. По предварительной записи.

В детской зоне:

Весь вечер мастер класс по созданию кукол для театра теней, игра «Крокодил» и настольные игры

17.00 – 19.00 - Японский театр кукол «Бунраку».

17.00 – 19.00 - Конкурс рисунков на асфальте.

Центральная муниципальная библиотека им. Н. А. Некрасова

Где: ул. В. Сивкова, 158.

Когда: 20 апреля в 15.00

Тел. 78-62-17, 78-62-17, 78-70-07.

В течение всего вечера будет работать фотозона и гримерка, а также пройдет квест «Призрак оперы» и театральный крокодил.

Программа:

15.05 - 15.15 - Литературно-поэтическая композиция «Театр» - выступление студентов УРКК;

15.30 – 16.15 - Творческая встреча с солистами Театра оперы и балета УР И. Слепуховым и М. Баканиной, исполнителями главных партий в рок-опере «Юнона и Авось» Алексея Рыбникова;

16.15 – 16.45 - Театральная постановка для детей «Снежная королева»;

16.45 – 17.45 - Мастер-класс по сценической речи;

18.00 – 20.00 - Представители организации «Международное молодежное общение» из Южной Кореи расскажут о современном театре Кореи и исполнят «Талчум» – танец в масках;

18.30 – 19.30 - Мастер-класс по актёрскому мастерству;

19.30 – 20.30 - Творческая встреча с режиссером Е. Куприяновым;

20.10 – 20.45 - Спектакль «Аська» молодёжного театрального коллектива «Открытие» (по книге Н. Дашевской);

20.30 – 22.00 - Просмотр кинофильма «Ла-ла–ленд»;

21.10 – 22.00 - Выступление ансамбля крезистов «Мелодии небесной росы».

Центральная муниципальная детская библиотека им. М. Горького

Где: ул. Удмуртская, 216.

Когда: 20 апреля в 16.00

Тел. 68-11-24

Программа:

16.00 – презентация площадок;

16.30 - Спектакль «Параскева Пятница» детского театра «Вишневый садик»;

16.30 – «Мы поставим сказку сами» - театральная пантомима, игры, экспромты;

17.00 - 17.30 - Мастер-класс по ораторскому мастерству: «Страх -это не страшно» с руководителем школы телевидения и блогинга Оксаной Ураковой;

17.30 - 18.30 - Интерактив «КиноТеатр» с тренером по актерскому мастерству Алиной Семенчук;

17.00 - 18.00 – Китайская сказка «Синий дракон» - театр теней;

17.00 - 19.00 - «Маска, маска, я тебя знаю» - мастер-класс;

18.00 - 19.00 - Встреча с актером театра кукол УР Антоном Кузнецовым: мастер-класс, театр-экспромт.

Библиотека-филиал им. Ф. Васильева

Где: ул. 50 лет Пионерии, 22.

Когда: 20 апреля с 16.00 до 21.00

Тел. 73-06-21

- «Икча-кукча» - удмуртские народные игры;

- Показ коллекции Давали Лели «Мучикай»;

- Творческая встреча с актером кино, финалистом шоу "Минута славы", режиссером Е. Куприяновым;

- Мастер-класса с основателем «Школы паркура № 1» К. Костенковым;

- Закрытый квест «В закулисье»;

Библиотека-филиал им. Ф.Г. Кедрова

Где: ул. 1-я Тверская, 48

Когда: 20 апреля в 16.30

Тел. 54-42-42

Программа:

16.30 – 17.00 – Выступление струнного квартета Симфонического оркестра УР;

17.00 – 17.30 – «Встреча в театральном фойе»

17.30 - 18.00 – «Театр начинается…с книги» - презентация выставки;

17.30 – 18.00 – «Театральный капустник» - пьесы-шутки;

18.00 – 19.00 – «Ижевский театральный хронограф» - экскурс в историю театров Ижевска;

18.00 – 19.00 – «Призрак оперы» - театральный квест;

18.30 – 19.00 – «Антракт с сюрпризом» - выступление вокального коллектива «Поющие голоса», детско-подростковый клуб «Бригантина»;

19.00 – 20.00 – «Театральные фанты»;

20.00 – 21.00 – «Секреты бутафора» - мастер-класс от бутафора пермского драматического театра «Театр-Театр».

Библиотека-филиал им. Н.К. Крупской

Где: ул. Автозаводская, 18.

Когда: 20 апреля в 12.00

Тел. 46-51-35

«Театр юного зрителя» — для детей и родителей:

12.00 - «Фунтик» - кукольный спектакль;

13.00 - просмотр мультфильмов и диафильмов;

14.00 - мастер-класс «Игрушка-закидушка»;

14.00 - мастер-класс «Кукла-марионетка»;

15.00 - Галилео-шоу «Фокусники на сцене».

Для подростков и взрослых:

17.00-19.00 - «За кулисами жизни» - кинотренинг (просмотр и обсуждение);

19.00-21.00 - «Репетируем жизнь» - психологический тренинг;

21.00-23.00 - «Действующие лица и исполнители» - психологическая игра для взрослых.

Библиотека-филиал им. В.В. Маяковского

Где: ул. Новостроительная, 28.

Когда: 20 апреля в 13.00

Тел. 71-03-61

Действие первое «Семейное» - с 13.00 до 15.00:

13.00 – «Мастерская 1,2,3» - мастер-класс от Елены Косаревой - народная игровая кукла. Запись на мастер-класс по тел. 71-03-61.

13.00 – «Мастерская 1,2,3» - мастер-класс от Анастасии Лукиных – «Театральная маска»;

13.40 – Фотозона;

13.40 – «Парад-алле» - парад театральных героев. Для участия в параде необходимо придумать костюм и продемонстрировать его на празднике. К участию приглашаются дети до 7 лет включительно.

14.00 - Встреча с детской писательницей Гузель Максимовой;

Действие второе «Фантазийное» - с 17:00 до 22:00:

17.00 – 18.30 - Индийский фреш: ритмы Индии. Мастер-класс по индийским танцам, фотосессия;

17.30 – 18.30 – «Вокруг сцены». Уроки театрального мастерства от А. Симаковой;

17.30 – 20.00 – «Маска, я тебя знаю». Игры для умных и сообразительных;

18:00 - 18:40 - Творческая встреча с режиссером Егором Куприяновым, с презентацией авторского курса «Импровизация - основа жизни»;

18:00 - 19:00 – «Театральное закулисье». Этюды от режиссера кукольного театра В. Степанова;

18:30 - 19:30 - Художественная мастерская;

19:00 - 20:00 - Встреча с Кристиной Зориной - ассистент режиссера по работе с актерами;

20:30 - 21:30 – «Живой труп». Премьера спектакля театральной студии «Образ» по одноименной пьесе Л. Толстого.

Библиотека-филиал им. И.А. Наговицына

Где: ул. 9 января, 181.

Когда: 20 апреля в 18.30

Тел. 44-62-98

18.30 – 19.30 - «Чайковская Феерия» (поэтический марафон, интеллектуальный ринг, вокальные сюрпризы от студии, «Театральные зарисовки от Лилии Юсуповой» - экспресс- курс по графике;

19.30 – 20.45 - Творческая встреча с артистом и режиссером театра «Молодой человек» Андреем Опариным;

20.45 – Официальное открытие «Библионочи в Наговицынке»;

21.00 - Файер-шоу на пустыре у библиотеки;

21.45 – 23.30 - Бал «Сон в летнюю ночь», открытые уроки исторического танца, световое шоу;

21.15 – 21.45 - Ночь городских сообществ - презентация проектов и инициатив жителей города;

21.00 – 22.45 - Выступление групп «Берта и солнце», «Все вертится», Романа Арасланова и др.;

23.15 – 01.30 - Работа квест–комнаты «Смерть мертвым душам»;

01.20 – «Нечаянные истории» - конкурс театральных импровизаций;

01.30 – 02.45 - «Ночь Триффидов» - сюжетно – ролевая игра по мотивам книги Джона Уиндема «День Триффидов»;

02.45 – 04.40 - Киномарафон «Театр в HD»;

04.40 – 06.00 – настольные игры и антистрес-раскраски.

В течение ночи будут работать:

- Арт – холл «Картонные города» (расписать картонные города могут все желающие);

- Ярмарка мастеров Удмуртии;

Книжные выставки;

- Литературное кафе;

- Сеансы ароматерапии в палатке;

- Книжные гадания и предсказания;

- Викторина «По - классике»;

- VR и AR туры по театрам всего мира;

- Розыгрыши призов от партнеров праздника.

Библиотека-филиал № 18

Где: ул. Школьная, 55.

Когда: 20 апреля в 13.00

Тел. 59-30-24

13.00 - 15.00 - «Вещие вещи» - книжная игровая выставка, книжные гоголевские гадания, «Украинский веночек» - мастер-класс, фотозона;

16.00 - 18.00 - «Заколдованное место» - квест; «Рукописи не горят» - литературная бродилка; «Сорока – ворона» - мастер-класс.

Библиотека-филиал № 23

Где: ул. 40 лет Победы, 56а.

Когда: 20 апреля в 11.00

Тел. 36-34-74

11.00 - Громкие чтения с мамой по книге А. Кемп «Собака не танцует балет» (рекомендованный возраст 1-4 года)

15.00 - Выставка домашних питомцев. Подведение итогов конкурса рисунков «Домашние любимцы» 0+

17.00 - Мастер-класс от Ольги Ко «Маска, я тебя знаю!» 5+

18.00 - Квест «В гостях у Белого Кролика» 5+

Библиотека-филиал № 24

Где: ул. Воровского,108.

Когда: 20 апреля в 15.00

Тел. 66-10-44

15.00 - Театр «Балаганчик»: «Весь мир театр» - познавательно-развлекательное шоу с участием детей и кукол;

16.00 - «Маски» - мастер-класс, фотосессия;

17.00 - Театр маленьких жучков «Приключения муравьишки»;

18.00 - Открытый микрофон;

18.00 - «Театральный капустник» - творческая встреча с актёрами Удмуртского национального театра и радиоведущей Диной Седовой;

18.30 - Мастер-классы «Театр начинается с вешалки»:

19.30 - «Маргарита в стране чудес» - квест;

В течение акции будут работать книжная выставка, фотосушка «Весь мир - театр, а люди в нем - актеры» и фотозона.

В программе возможны изменения.

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