Музей ХК «Ижсталь» появился на Кубани

В этом году ижевский хоккейный клуб отмечает свое 60-летие. Уже 28 апреля в Ледовом дворце пройдет большой праздник, посвященный этому поводу.

Болельщики «Ижстали» считаются одними из самых преданных в лиге: они поддерживают команду в любой ситуации, несмотря на занимаемое место в турнирной таблице. Недаром один из них сохранил свою любовь к клубу даже после переезда в Краснодарский край.

Фото: архив героя публикации

Евгений Проскуров – врач. Сам он родом с Кубани, но так получилось, что всей семьей переехали в Ижевск в 2014 году. Здесь мужчина подцепил хоккейную лихорадку. И заболел по-настоящему. С самых первых посещаемых матчей начал коллекционировать шайбы, программы, билеты. Но в Ижевске Евгений жил в маленькой квартире, там не развернешься.

В 2018 году семья возвращается в Краснодарский край, покупает дом.

- И уж тут я смог выделить часть одной из комнат для коллекции и большой шкаф – стеллаж, - рассказывает Евгений Проскуров. - Идею оформления домашнего музея взял в Ледовом дворце «Ижсталь». На полках такое сочетание экспонатов, чтобы и смотрелись вместе и интересно было. Периодически коллекция пополняется, что-то меняю местами, переоформляю.

Фото: архив героя публикации

В коллекции Евгения шайбы с символикой клубов, матчей, турниров, просто с памятными датами. Часть из них обычные, игровые, без символики, но зато на них есть автографы игроков «Ижстали». Не только нынешних, но и ветеранов.

Так же в коллекции есть клюшки с автографами и фотографии с автографами, программы, билеты, медали, игровой свитер, значки, шарфы… Да разве все перечислишь!

Особое место занимает шайба сезона 2017-2018. На последних минутах игры «Ижсталь-Сарыарка» она сама прилетела в руки коллекционеру. Он три года своего боления надеялся на чудо, и оно свершилось на последнем матче «Ижстали», который Евгений посетил.

В Ижевске у Евгения остались друзья, которые помогают пополнять коллекцию. В сезоне 2018-2019 ему прислали целую посылку с юбилейным шарфом, программками, билетами и карточкой с автографом капитана команды Антона Кочурова.

Фото: архив героя публикации

Ищет свои экспонаты коллекционер и в интернете. Общается с болельщиками многих команд, обменивается, что-то покупает. В марте из Казахстана ему прислали 50 программок «Ижстали» первой половины 80-х годов.

К счастью, у Евгения – понимающая и принимающая его увлечение семья. Сын с удовольствием рассматривает шайбы, фото, любит подержать клюшку в руках. При получении очередной бандероли с шайбами, сам распаковывает и предлагает, где лучше расположить. Супруга, когда жили в Ижевске, по возможности тоже приходила болеть за команду. А сейчас помогает с оформлением коллекции. Именно она предложила не просто разложить фото с автографами, а оформить их в багетные рамки. И своими руками смастерила раму с мягким фоном для значков.

Фото: архив героя публикации

Гости семьи Проскуровых бывают, мягко сказать, удивлены, увидев экспозицию.

- Сейчас непростое время. И мало кто захочет вкладывать средства в свои увлечения, - объясняет Евгений. - Но я считаю, что это неправильно. Жизнь это не только «дом-работа». Поэтому собираюсь и дальше заниматься расширением своей коллекции.