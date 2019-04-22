Утро в Ижевске: ДТП с пьяным водителем, ижевчанин на ТНТ и ответственность за незаконную продажу спиртосодержащей парфюмерии

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 22 апреля, понедельник. В городе сегодня будет без осадков. Днем +13...+15 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Почему Госсовет Удмуртии предлагает ввести уголовную ответственность за незаконную продажу спиртосодержащей парфюмерии? На это есть веские причины.

- Мошенники продолжают обманывать пенсионеров. Под каким предлогом они теперь начали выманивать деньги? Читайте подробности возмутительной истории.

- Чем удивит ижевчан Парад Победы в этом году? Читайте в нашем материале.

- Синоптики рассказали, стоит ли бояться паводка.

- В 2019 году на компенсацию льготного проезда пенсионеров в дачный период направят внушительную сумму.

- Экскурсия, пройдя которую, вы откроете для себя новый мир!

- Апрель – время субботников. Кто должен убираться во дворе, можно ли заставить жителей убирать чужие окурки и как выяснить, кто должен очистить участок, выяснила «Комсомолка».

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

ДТП С НЕТРЕЗВЫМ ВОДИТЕЛЕМ

Фото: Оксана Рассомахина

Утром в воскресение 21 апреля в ижевских соцсетях появилось страшное фото: разбитая машина, лежащая на дороге вверх колесами (подробнее).

ИЖЕВЧАНИН НА ТНТ

Фото: скриншот видео

Уроженец Ижевска Дмитрий Пермяков поборолся за право пройти в следующий этап шоу «Песни» на ТНТ (16+) (подробнее).

АЛИНА ЗАГИТОВА И ФОТОСЕССИЯ PUMA

Фото: instagram.com/azagitova

Уроженка Ижевска фигуристка Алина Загитова выложила в своем Instagram новые фотографии. Спортсменка, с февраля этого года являющаяся официальным амбассадором Puma, приняла участие в фотосессии для мирового бренда спортивной одежды. (подробнее).

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