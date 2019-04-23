Подарки за пятерки: «Отлично» по русскому языку помогло ижевчанке выиграть ноутбук

В Ижевске подвели итоги проекта «Учись на 5!» от «Комсомольской правды»-Ижевск» и Корпорации «Центр». За время его проведения мы собрали около 4500 купонов с отличными оценками, которые принесли своим владельцам отличные призы! 12 счастливчиков получили геймпады, наушники, колонки и очки виртуальной реальности. Главные призы – ноутбук, смартфон и беспроводные наушники – разыграли 21 апреля на финале в ТРК «Петровский». В этот же день награды нашли победителей и в онлайн-туре проекта: были награждены лучший класс, лучшая школа и лучший классный руководитель.

В призерах – шестиклассники

Первый приз – беспроводные наушники – сразу нашли своего владельца. Победителем стала Мангушева Диляра из 6 «А» класса МБОУ «СОШ №91». Кстати, в прошлом году девочке удалось выиграть планшет.

Мангушева Диляра получает призы уже второй год подряд. ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ

Смартфон достался ученику 6 «В» МБОУ «СОШ №73» Вострикову Александру. Мальчик принес купоны на финальный розыгрыш и не прогадал! Пятерка по ИЗО стала победной.

Александ Востриков - счастливый обладатель смартфона. ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ

Первое место и главный приз – ноутбук долго не могли найти победителя: участники попросту не пришли на финал! В итоге, счастливицей стала Лукианова Софья из 6 «В» класса МБОУ «СОШ №69». Девочка не смогла сдержать эмоций и расплакалась от переполнявших эмоций!

Шестиклассница так обрадовалась выигрышу, что не смогла сдержать эмоций и расплакалась! ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ

- Я почти отличница, у меня всего 2 четверки, - поделилась Софья. – В промежуточных розыгрышах я тоже участвовала, но не выиграла. А тут такая удача!

Лучший класс – в аквапарк, лучший классный руководитель – за покупками

Без внимания не смогли остаться и участники онлайн-голосования. В течение почти двух месяцев классы, классные руководители и школы боролись за звание «лучших» в Ижевске.

И так, третье место в номинации «Лучший класс» получил 8 «Б» из МБОУ «СОШ №49». Ребята заслуженно получили диплом и коллекцию книг от «Комсомольской правды». Вторыми стали ученики 5 «Б» класса из МБОУ «СОШ №49». Они ушли домой с музыкальным центром, коллекцией книг и дипломом. А первое место и путевку в аквапарк вырвал из рук соперников 6 «Б» класс из МБОУ «СОШ №76».

Бронзу и принтер в номинации «Лучшая школа» получила МБОУ «СОШ №76», серебро и смарт-телевизор - МБОУ «СОШ №49», золото и кондиционер - МБОУ «СОШ №78».

«Лучшим классным руководителем» стала Виноградова Ирина Владимировна из МБОУ «СОШ №78», второе место в номинации заняла Макшакова Татьяна Владимировна из МБОУ «СОШ №76», а третье - Степанова Светлана Ивановна из МБОУ «СОШ № 78». Победители получили сертификат в корпорацию «Центр» различного номинала.

Ирина Виноградова стала лучшим классным руководителем по версии горожан. ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ

- Участвую уже второй год подряд, - прокомментировала Ирина Владимировна. – Голосовали все организовано – школой, классами – у меня их два, привлекали родственников, детей, всех выпускников. Все старались. Приз планирую потратить на покупку стиральной машины – моя сломалась.

Итоги в цифрах

В 2019 году в оффлайн-туре проекта приняли участие 870 учеников 5-8 классов и 72 школы. Всего нам удалось собрать более 4500 купонов с пятерками!

В онлайн-туре стали участниками 173 учителя, 72 класса и 72 школы. Ижевчане отдали 112 500 голосов за тех, кого посчитали лучшими в своей номинации.

Комментарий партнера

Екатерина Касаткина - куратор розничного направления Корпорации "Центр". ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ

- Вот уже второй год подряд Корпорация Центр поддерживает проект «Учись на 5», и приятно видеть, что число ребят, которые тянутся к знаниям, растет. Радует, что выросло и число участников онлайн тура. Мы желаем вам и дальше с удовольствием учиться и получать заслуженные пятерки. Призы помогут получить от учебы больше радости, сделать так, чтобы каждый день в школе проходил с пользой и удовольствием, - рассказала Екатерина Касаткина – куратор розничного направления Корпорации «Центр». - Конечно же, без подарка не могли остаться и классные руководители. Мы благодарим их за ежедневный титанический труд!